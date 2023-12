Trên tay Caramel Muối: Cùng xem có gì mà hot khắp cõi mạng?

Mùa lễ hội là dịp các thương hiệu F&B nô nức trình làng thức uống mới. Và chiếm sóng mạng xã hội những ngày gần đây là bộ sưu tập Caramel Muối từ The Coffee House. Nhiều TikToker và các kênh review hàng quán đã nhanh chóng "bóc tem" loạt sản phẩm cực hot này. Cùng "check var" xem thử Caramel Muối có gì mà hấp dẫn đến thế!

Bộ sưu tập mùa lễ hội Caramel Muối với 4 hương vị hấp dẫn (từ trái qua): Phin Sữa Tươi, Đá xay Frosty Arabica, Choco, và Trà Xanh.

Caramel kết hợp Muối: Vừa quen vừa lạ

Với bộ sưu tập lần này, The Coffee House giới thiệu 4 hương vị đa dạng, phù hợp với nhiều khẩu vị và đối tượng khác nhau: Caramel Muối Trà Xanh, Caramel Muối Choco, Đá xay Frosty Caramel Muối Arabica, và Caramel Muối Phin Sữa Tươi. Điểm chung của các sản phẩm này là sốt Caramel Muối - cái tên khá hấp dẫn, gây tò mò ngay từ lần nghe đầu tiên.

Caramel ngọt ngào - hương vị kinh điển của mùa lễ hội, nay mới mẻ hơn khi kết hợp với Muối mặn mà.

Dạo một vòng TikTok, khá nhiều bạn có nhận xét tích cực về hương vị của BST Caramel Muối. Dễ uống, dễ yêu nhất có lẽ là Caramel Muối Trà Xanh. Vẫn sử dụng nguyên liệu Trà Xanh Tây Bắc quen thuộc từ các bộ sưu tập trước, nhưng lần này The Coffee House làm mới món với sốt Caramel Muối, giúp hương vị thêm đậm đà. TikToker Cô Phương Ham Ăn, hay Ng Lê Thu Thủy đều bất ngờ với sự kết hợp "tưởng không hợp mà hợp không tưởng này".

Vẫn là chất xúc tác làm tròn vị hơn, sốt Caramel Muối mặn mặn khi hòa cùng Choco ngọt ngào, có chút đắng nhẹ mang đến hương vị của tuổi thơ. Cặp đôi Đông Có Anh, và chàng trai hài hước A Dinh còn chia sẻ thêm chỉ với một hớp Caramel Muối Choco mặn mà, liền cảm nhận ngay không khí Giáng Sinh rộn ràng, hào hứng.

Caramel Muối Trà Xanh và Caramel Muối Choco nhận được nhiều yêu thích từ các TikToker

Tín đồ cà phê chắc chắn không thể bỏ qua Caramel Muối Phin Sữa Tươi thơm dịu, và Đá xay Frosty Caramel Muối Arabica sảng khoái. Ở dòng sản phẩm này, cà phê đậm đà ở mức vừa phải nên phù hợp với những ai có nhu cầu tỉnh táo một cách nhẹ nhàng, êm mượt.

Điểm cộng cho bộ sưu tập mới của The Coffee House là có cả phiên bản nóng và lạnh, đối với món Trà Xanh và Choco. Một điều hơi tiếc cho fan The Coffee House lần này là bộ sưu tập dành riêng cho mùa lễ hội, nên chỉ được bán trong thời gian ngắn hạn.

Trải nghiệm cực "dính": Nhúng bánh, nếm kem

Một điểm hấp dẫn của BST Caramel Muối là trải nghiệm nhúng bánh. Đây là điểm "bắt mắt" lẫn "bắt miệng" của bộ sưu tập mới được nhiều người yêu thích. Chủ kênh chuyên review ẩm thực Ăn Sập Sài Gòn không thể cưỡng lại vị bánh Biscotti thơm giòn, nhúng vào kem Vani êm mịn, cho cảm giác mềm tan trong miệng. "Nhất định phải thử", hay "Không thể bỏ qua" cũng là đánh giá của nhiều KOC khác như bynellie, Thanh Hằng, Foodaholic… dành cho "thú vui" độc đáo dịp Giáng Sinh này.

Theo chia sẻ từ TikToker Ăn Sập Sài Gòn, các món nước lần này hấp dẫn khách hàng bởi trải nghiệm nhúng bánh độc đáo, bên cạnh sốt Caramel Muối đậm đà.

Với bộ sưu tập năm nay, The Coffee House sử dụng loại bánh Biscotti được nướng 2 lần nên có độ xốp giòn hấp dẫn, lại đầy dinh dưỡng với hạt hạnh nhân, hạt bí, nam việt quất... Khi thưởng thức, khách hàng được khuyến khích nhúng bánh giòn rụm vào lớp kem Vani êm mịn, cảm nhận được bánh mềm tan trong miệng.



Trải nghiệm nhúng bánh, nếm kem là yếu tố khiến bộ sưu tập Caramel Muối được giới trẻ săn đón nhiệt tình.

Kết hợp ăn và uống trong cùng một món hiện đang là xu hướng thịnh hành trên thế giới, The Coffee House đã cho thấy sự nhạy bén và sáng tạo để mang đến trải nghiệm thú vị này cho khách hàng.

Đánh thức mùa lễ hội cùng bộ sưu tập Caramel Muối

Nhắc đến yếu tố "muối", dù có là tín đồ hàng quán hay không, phần đông đều sẽ cảm thấy quen thuộc bởi cơn sốt muối đã càn quét ngành F&B từ đầu năm nay. Vì vậy, khi tung ra bộ sưu tập mới, The Coffee House khiến khách hàng có chút bất ngờ bởi lối đi dường như "chậm nhịp" hơn so với thị trường.

Tuy nhiên, nhìn lại vào chất lượng sản phẩm và phản hồi từ người dùng, có thể thấy The Coffee House đã ghi điểm với lối đi "chắc chắn", phù hợp với chiến lược và giá trị mà thương hiệu theo đuổi. Chuỗi cà phê này cũng cho thấy sự sáng tạo "mát tay", không chỉ nâng cấp đậm đà hơn cho trend đã qua, mà còn tạo ra sự mới mẻ cho hương vị vốn quen thuộc, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho khách hàng.

Chia sẻ trên Instagram, cô nàng Bynellie review hương vị BST Caramel Muối cực hợp với tiết trời se lạnh cuối năm.

Trở lại với bộ sưu tập lần này, có thể thấy 4 hương vị Caramel Muối đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường mùa lễ hội. Hương vị đậm đà, cùng trải nghiệm thưởng thức thú vị là lời chúc mà thương hiệu gửi đến khách hàng của mình: Đón mùa lễ hội vẫn vẹn nguyên niềm vui háo hức như lần đầu tiên.

