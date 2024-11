Gen Z chuẩn bị đón cơn bão âm nhạc bùng nổ cùng sự kiện School Fest

Bữa tiệc âm nhạc miễn phí dành cho giới trẻ

Đến hẹn lại lên, lễ hội âm nhạc miễn phí dành cho giới trẻ School Fest đã quay trở lại vào ngày 16.11.2024 tại Khu B KTX ĐHQG-TP.HCM. Tiếp nối thành công của những sự kiện trước, School Fest năm nay hứa hẹn sẽ hết sức bùng nổ cùng dàn lineup "đỉnh nóc kịch trần" đến từ trong và ngoài nước.

School Fest sở hữu đội hình nghệ sĩ đang hot trong giới trẻ

Bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc này sẽ có sự góp mặt của 14 nghệ sĩ nổi tiếng bao gồm cặp đôi BigDaddy - Emily, "anh trai say hi" Quang Hùng MasterD, JSOL, WEAN, "anh trai vượt ngàn chông gai" Neko Lê, các nữ ca sĩ Mỹ Mỹ, Hoàng Mỹ An, Trương Thảo Nhi. Cùng với đó là những tài năng đầy triển vọng như Thoại Nghi, Tường Duy, MYLINA, Khoi Vu,... Đặc biệt sự kiện đánh dấu sự trở lại của bộ đôi DJ quốc tế THE HOTEL LOBBY, hứa hẹn mang đến những set nhạc đầy năng lượng và bùng nổ.

Đây đều là những nghệ sĩ trẻ tài năng và đang được công chúng yêu mến, đặc biệt là những cái tên đình đám từ 2 show anh trai đang gây bão thời gian gần đây. Ngay khi công bố dàn lineup, School Fest đã tạo nên một cơn bùng nổ tương tác từ cộng đồng fan hâm mộ nghệ sĩ và các bạn trẻ yêu mến âm nhạc.

Những hoạt động bên lề sôi nổi tại School Fest 2024

School Fest là lễ hội âm nhạc thường niên hướng đến đối tượng sinh viên và khán giả trẻ yêu âm nhạc do Kênh truyền hình TodayTV phối hợp với Ký túc xá Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Không chỉ đem đến những màn trình diễn âm nhạc sôi động và đầy màu sắc từ các ca sĩ trẻ đương đại, School Fest còn có chuỗi hoạt động thú vị kết hợp giữa hướng nghiệp, thể thao, nghệ thuật hiphop, team building, thưởng thức ẩm thực,...

Đặc biệt, sự kiện miễn phí hoàn toàn, mở cổng tự do cho tất cả những ai muốn tham gia để có thể hòa mình vào không khí sôi động và tận hưởng những màn trình diễn đỉnh cao từ các nghệ sĩ nổi tiếng.

Nhãn hàng dầu nhớt đến từ Hàn Quốc Kixx đồng hành cùng School Fest

Với tư cách là nhà tài trợ của School Fest 2024, nhãn hàng dầu nhớt Kixx sẽ đem đến nhiều hoạt động bên lề thú vị tại quầy hàng được đặt trong khuôn viên sự kiện, để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng và BTC. Tại đây, khách tham quan cũng có thể giao lưu cùng nhãn hàng để tìm hiểu thêm về sản phẩm và lịch sử của hãng dầu nhớt hàng đầu tại Hàn Quốc hiện nay.

Kixx là nhà tài trợ chính của sự kiện School Fest

Được biết, Kixx là thương hiệu được phát triển bởi tập đoàn GS Caltex, đơn vị được thành lập năm vào 1967 và sở hữu nhà máy lọc dầu tư nhân tại Hàn Quốc. Trong 8 năm liên tiếp (từ 2017 đến 2024) Kixx đều được người tiêu dùng bình chọn là Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực Dầu nhớt. Với lịch sử lâu đời, Kixx đã không ngừng phát triển vươn ra toàn cầu với những sản phẩm chất lượng cao cấp.

Kixx lựa chọn đại sứ Rhyder để nêu cao nhiệt huyết tuổi trẻ

Cho đến hiện tại, Kixx ngày một cải tiến, cập nhật công nghệ và đổi mới cùng hình ảnh nhận diện trẻ trung, năng động. Gần đây nhất vào tháng 07/2024, Kixx Việt Nam đã công bố đại sứ thương hiệu là rapper Rhyder, một nam ca sĩ trẻ tuổi tài năng. Kixx đã cùng Rhyder ra mắt MV "Lối riêng" nêu lên khát vọng, nhiệt huyết của những người trẻ muốn khẳng định màu sắc và lối đi riêng của mình.

Kixx luôn đồng hành cùng sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam

Ngoài ra, Kixx còn khởi xướng thử thách TikTok Challenge mang tên "Kixx Start" thu hút hàng loạt TikToker nổi tiếng tham gia và nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Các chiến dịch này đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp Kixx trở nên gần gũi và tăng sức hút đối với tệp khách hàng Gen Z tại thị trường trong nước.

Với việc đồng hành cùng lễ hội âm nhạc School Fest, Kixx một lần nữa thể hiện được tinh thần tươi trẻ, thiện chí muốn đồng hành cùng phát triển với thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình vun đắp cuộc sống muôn màu và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Cập nhật các sự kiện mới và hiểu rõ hơn về sản phẩm của Kixx tại đây:

