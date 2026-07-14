Trẻ mắc viêm não Nhật Bản gia tăng, nhiều ca nguy kịch

Viêm não Nhật Bản đang gia tăng tại TP.HCM, nhiều trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ cảnh báo bệnh dễ để lại di chứng nặng và nguy cơ tử vong cao.

Theo thống kê tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM), từ đầu năm 2026 đến nay, bệnh viện tiếp nhận 6 trường hợp viêm não Nhật Bản . Trong đó có 2 trường hợp di chứng não, phải mở khí quản và thở máy kéo dài.

Khoa Nhiễm đang có 3 trường hợp viêm não, trong đó có 1 trường hợp là Viêm não Nhật Bản, 2 trường hợp do nguyên nhân khác.

Trường hợp bệnh nhi T.M.K (12 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng co giật toàn thân, lơ mơ, chậm tiếp xúc.

Theo người nhà bệnh nhi, em khởi phát bệnh khoảng 3 ngày trước khi nhập viện. Hai ngày đầu bé sốt nhẹ, không rõ nhiệt độ kèm đau đầu và nôn ói nhiều. Bé được khám và điều trị ngoại trú tại phòng khám tư nhưng triệu chứng không thuyên giảm.

Tại bệnh viện Nhi Đồng 2, bé được chẩn đoán mắc viêm não , lập tức được điều trị tích cực bằng thuốc chống phù não, dự phòng co giật, kháng sinh tĩnh mạch.

Ca bệnh viêm não Nhật Bản điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM (Ảnh: BVCC)

Sau 8 ngày điều trị bệnh nhi tỉnh táo hơn, cải thiện tri giác, không còn co giật, có thể tự ăn uống sinh hoạt gần như bình thường.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP.HCM), tính từ đầu năm đến nay tiếp nhận 7 ca viêm não Nhật Bản. Hầu hết các trường hợp đều trở nặng, phải đặt nội khí quản, thở máy.

Theo bác sĩ Kiều Quốc Thanh, Phó Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, TP.HCM cho biết, viêm não Nhật Bản là căn bệnh rất nguy hiểm, tấn công thẳng đến thần kinh trung ương. Đáng lo ngại hơn là hầu hết trẻ mắc bệnh đều chưa tiêm vaccine hoặc chưa tiêm nhắc vaccine đầy đủ.

“Tỷ lệ tử vong của bệnh này là 30% cho nên mục tiêu đầu tiên của các bác sĩ là phải giúp cho em bé sống. Ngoài ra, có đến 60% chắc chắn sẽ có di chứng, di chứng nhẹ có thể là yếu tay yếu chân, học chậm, di chứng nặng có thể khiến em bé không có khả năng thở được, phải mở khí quản”, BS Thanh nhấn mạnh.

ThS. BS Vũ Thị Thuỳ Dương, Phó khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết, từ tháng 5 đến tháng 9 là thời điểm các bệnh viêm não thường có xu hướng gia tăng. Viêm não Nhật Bản là bệnh do virus viêm não Nhật Bản gây ra – loại virus này được lây truyền qua muỗi Culex đốt.

Loại muỗi này sống chủ yếu ở các cánh đồng lúa, ao hồ, kênh rạch và chuồng trại chăn nuôi. Mùa mưa tới làm diện tích nước đọng tăng lên, tạo môi trường sinh sản khổng lồ cho muỗi. Muỗi sẽ đốt các động vật mang mầm bệnh (phổ biến nhất là heo và chim chóc), sau đó mang virus đốt và truyền sang người, đặc biệt là trẻ em ở khu vực nông thôn hoặc ngoại thành.

Khuyến cáo của bác sĩ

Theo các bác sĩ, Hầu hết người bệnh (hơn 99%) nhiễm virus viêm não Nhật Bản đều không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Ở những người có triệu chứng viêm não Nhật Bản, thời gian từ khi bị muỗi đốt đến khi phát bệnh (thời gian ủ bệnh) thường là 5–15 ngày.

Viêm não Nhật Bản có nguy cơ cao tử vong hoặc để lại những di chứng nguy hiểm.

Các triệu chứng ban đầu của bệnh thường là sốt, nhức đầu, nôn ói. Các triệu chứng tiếp theo như mất định hướng không gian thời gian, mệt mỏi và hôn mê có thể phát triển trong vài ngày sau đó. Co giật là triệu chứng phổ biến thường gặp ở trẻ em.

Viêm não Nhật Bản mặc dù là bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh nên chủ động cho trẻ chích ngừa đầy đủ theo khuyến cáo tiêm chủng cũng như tiêm nhắc lại định kỳ theo lịch vì đây là biện pháp phòng ngừa quan trọng và hiệu quả.

Ngoài vaccine, cần phải áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt như mặc quần áo dài tay, sử dụng các loại sản phẩm diệt muỗi, hạn chế môi trường sống và sinh sản của muỗi như loại bỏ các vật dụng chứa nước đọng, thường xuyên dọn dẹp môi trường sống chung quanh, phát quang bụi rậm.