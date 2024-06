Trào lưu "sinh con thuận tự nhiên" quay trở lại: Dân mạng "phát hoảng" với hình ảnh một ca sinh ngay tại nhà

Trào lưu "sinh con thuận tự nhiên" trở lại

Gần đây, trên mạng xã hội không ngừng chia sẻ bài viết về một trường hợp sinh con theo trào lưu "thuận tự nhiên" và đã nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều khác nhau.

Theo đó, từ một bài viết trên tài khoản facebook với tên N.M. đã không khỏi hào hứng chia sẻ về việc vợ chồng em của mình đã hạ sinh thành công một bé trai nặng 3,3kg tại nhà mà không cần đến bệnh viện. Thậm chí, sau sinh, trẻ cũng không được cắt dây rốn hay tiêm vaccine, kèm theo đó là những lời ngợi ca và cho rằng, việc sinh ở bệnh viện kiến những đứa trẻ phải "ra đời trong tay của người xa lạ":

"M. đang ước từ nay tất cả các mẹ đều sinh con giống tổ tiên của chúng mình khi chưa xuất hiện bv (bệnh viện - PV) để những đứa trẻ không phải ra đời trong tay của người xa lạ.

Chị chúc mừng vợ chồng em và chào mừng cậu bé an lành (cả mẹ và con không một giọt sữa công thức, không một mũi vaccine)"

Ngay dưới bài viết, bên cạnh những bình luận chúc mừng gia đình, có không ít người bày tỏ sự đồng thuận và ngưỡng mộ với những người mẹ sinh con theo phương pháp này. Nguy hiểm hơn, nhiều mẹ "bỉm sữa" đã tỏ ra tiếc nuối khi sinh con trong viện và thậm chí mong ước nếu có lần sau sẽ sinh con theo phương pháp thuận tự nhiên.

Tuy nhiên, rất đông người đã chia sẻ lại những hình ảnh này và lên tiếng cảnh báo:

"Với người khoẻ mạnh thì không vấn đề gì nhưng khó sinh như mình thì cực kỳ nguy hiểm. Mình đã "giành giật" sinh thường khi bác sĩ chỉ định mổ. Kết quả sau sinh mình bị bong huyết. Mình cũng là thành phần từ chối tiêm vaccine tất tần tật và từ cõi chết chở về. Thậm chí, khi bị bong huyết mình còn từ chối truyền máu từ chối uống kháng sinh. Đôi khi không thể từ chối hết bác sĩ được đâu."

"Gặp ca dễ đẻ thì như vậy, ca khó thì biết làm sao?"

"Biết là tự nhiên thiêng liêng cao quý, nhưng cũng sợ chẳng may có vấn đề gì. Ngày xưa tỷ lệ trẻ chết yểu do không được chăm sóc đầy đủ sau sinh cũng cao hơn hiện tại rất nhiều."

Những câu chuyện thương tâm

Được biết, sinh con theo phương pháp thuận tự nhiên là trào lưu ủng hộ việc để người phụ nữ sinh đẻ tại nhà, không cho cán bộ y tế chăm sóc mẹ và con cũng như không tiêm vắc xin cho cả mẹ lẫn bé. Sau khi sinh, trẻ không được cắt dây rốn, người mẹ giữ nguyên cuống rốn và bánh nhau cho tới khi cuống rốn teo quắt lại và tự rụng đi.

Đây không phải lần đầu "trào lưu" này xuất hiện tại Việt Nam và đã để lại nhiều hậu quả vô cùng thương tâm cho các gia đình.

Mới cách đây vài tháng, theo báo Phụ nữ TP.HCM thông tin, một phụ nữ ở huyện Thường Tín, TP Hà Nội đã mất con do làm theo trào lưu “sinh con thuận tự nhiên”. 7 ngày sau sinh, bé sơ sinh này được đưa vào Bệnh viện Nhi trung ương cấp cứu trong tình trạng sốt, suy hô hấp, có biểu hiện nhiễm khuẩn. Bác sĩ Nguyễn Thúy Hằng - phụ trách Khoa Khám, Cấp cứu sơ sinh và Ngân hàng sữa mẹ của bệnh viện - cho hay, bé bị rối loạn điện giải, chỉ số natri trong máu cao (170 mmol/lít so với chỉ số tiêu chuẩn là 130 mmol/lít).

Bị gặng hỏi nhiều lần, bà của bệnh nhi mới tiết lộ, bé được sinh tại nhà theo phương pháp thuận tự nhiên. Mẹ của bệnh nhi từng mang thai và sinh con ở bệnh viện nhưng trong lần mang thai thứ hai này, chị theo đuổi trào lưu sinh con đang được lan truyền trên mạng xã hội. Tới ngày sinh nở, chị tự sinh con tại nhà. Sau khi sinh, trẻ không được cắt dây rốn, người mẹ giữ nguyên cuống rốn và bánh nhau để vào trong chậu và phủ một lớp muối lên trên để ủ cho tới khi cuống rốn teo quắt lại và tự rụng đi. Sau khi cuống rốn rụng, bé bị các triệu chứng nguy hiểm nêu trên.

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ Nguyễn Thúy Hằng cho biết, trẻ sốt do bị nhiễm trùng mà nguyên nhân là bánh nhau, cuống rốn bị bẩn. Việc ủ muối làm tăng áp lực thẩm thấu, hút nước khiến máu của bệnh nhi cô đặc dần, nồng độ muối trong máu tăng cao khiến não bị tổn thương, phù não. Vì vậy, khi nhập viện, trẻ bị những cơn co giật. Các bác sĩ đã tích cực cung cấp điện giải, truyền dịch nhưng bệnh nhi không thể đáp ứng. Bệnh nhi bị suy thận, không thể tiểu tiện nên các bác sĩ phải lọc máu. Do tổn thương não quá nặng, bệnh nhi đã tử vong.

Báo Tuổi trẻ Online cũng đưa ra trường hợp vào năm 2019 về một bé gái con chị T.N.Y.N. (ngụ Q.11, TP.HCM) được ba mẹ và bà nội đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở, dây rốn và bánh nhau đều đã bị khô. Người nhà bé kể lại bé ra đời tại nhà nặng 3,1kg. Ngày trước, bà nội bé cũng sinh ba bé ở nhà, nên giờ gia đình cũng để bé sinh tại nhà. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã hồi sức tích cực cho bé trong suốt 30 phút, nhưng tim cháu vẫn không thể đập được lại.

Cách đây vài năm, một sản phụ 34 tuổi ở tỉnh Hưng Yên cũng chủ động sinh con tại nhà nhưng sau đó phải nhập viện cấp cứu do vỡ tử cung, mất máu nhiều. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu, lấy ra gần 2 lít máu loãng và máu cục, đồng thời phải cắt tử cung để cứu sống sản phụ. May là trong vụ việc này, bé sơ sinh được cấp cứu kịp thời nên vẫn an toàn.

Tất cả những trường hợp thương tâm trên đã cho thấy trào lưu này ẩn chứa không ít những nguy hiểm đe doạ tính mạng của con người.

Bộ Y Tế: Sinh con thuận tự nhiên là phản khoa học!

Trước đó, Bộ Y tế đã đưa ra cảnh báo về những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra đối với cả sản phụ và trẻ sơ sinh khu thực hiện phương pháp sinh đẻ này. Theo đó, Bộ Y tế đã đưa ra nhận định, trào lưu “sinh con thuận tự nhiên” có thể gây nguy hiểm đến sức khỏe của mẹ và bé, đe dọa đến các nỗ lực của ngành y tế trong việc giảm tỷ lệ tử vong khi sinh.

Đặc biệt, Bộ Y tế cũng nhấn mạnh việc “sinh con tại nhà” là phản khoa học có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho bà mẹ và trẻ sơ sinh như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm khuẩn.... thậm chí gây tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh nếu không có sự theo dõi, hỗ trợ của cán bộ y tế.

Bộ Y tế cũng yêu cầu kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân cố tình cổ vũ, quảng bá phương pháp sinh đẻ phản khoa học, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người dân theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện các trường hợp sinh con tại nhà chuyển đến bệnh viện, đề nghị các bệnh viện khám và giải thích cặn kẽ các can thiệp y tế cần thiết với mẹ và bé. Nếu sản phụ hoặc người được ủy quyền vẫn không cho thực hiện, cần đề nghị sản phụ hoặc người được ủy quyền ký cam kết để phòng tránh các hệ lụy về sau đồng thời gửi báo cáo về Bộ Y tế.

Chia sẻ trên Tạp chí điện tử Gia đình Việt Nam, Ths. BS Phan Thu Hằng - Giảng viên bộ môn Sản, Đại học Y Hà Nội cho rằng, việc sinh con "thuận theo tự nhiên" là quan niệm phản khoa học và nguy hiểm, đi ngược lại với sự tiến bộ nhân loại nói chung và tiến bộ của y học nói riêng.

“Việc sinh con thuận theo tự nhiên như trên mạng internet đang lan truyền đang ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của người dân, có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của mẹ và bé. Bởi lẽ những tai biến sản khoa luôn rình rập và có thể cướp đi sinh mạng của mẹ và con bất cứ lúc nào nếu chúng ta sơ suất chứ chưa nói đến việc không được kiểm soát”, BS Hằng nói.