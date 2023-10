Tranh cãi việc Tăng Duy Tân là 'nghệ sĩ Việt có nhiều bài ra thế giới nhất', netizen bóc mẽ: "Sơn Tùng vào bảng này như đi chợ"

Tối 12/10, một trang tin lớn về showbiz đã đăng tải thông tin khẳng định Tăng Duy Tân là "nghệ sĩ Việt có nhiều bài hát tiếng Việt ra thế giới nhất". Đi kèm với đó, trang tin này dẫn chứng Tăng Duy Tân đã có các ca khúc "ra thế giới" như Ngây Thơ, Dạ Vũ, Bên Trên Tầng Lầu và mới nhất là Cắt Đôi Nỗi Sầu.

Đi kèm với bài đăng, trang tin cũng dẫn ảnh chụp màn hình thể hiện MV Bên Trên Tầng Lầu không chỉ đang đạt top 1 trending tại Việt Nam mà cũng đang giữ top 76 trending YouTube thế giới, top 26 tại Đài Loan (Trung Quốc) hay top 10 tại Australia. Ngay lập tức, thông tin này thổi bùng lên tranh cãi.

Bài đăng khiến cộng đồng mạng tranh cãi.

Đầu tiên, không thể phủ nhận tài năng và độ phủ sóng của Tăng Duy Tân. Nam ca sĩ/ nhạc sĩ đã mang về cho bản thân khá nhiều bản hit, không chỉ viral trong nước mà cũng có độ phủ sóng cao tại thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó, các sáng tác của Tăng Duy Tân cho những ca sĩ khác như Hồ Ngọc Hà, Hòa Minzy, Đức Phúc,... cũng cực kì thành công, chứng tỏ việc anh không chỉ hát hay mà tài sáng tác cũng đáng gờm. MV mới nhất của Tăng Duy Tân - chỉ sau chưa đầy 2 ngày ra mắt đã vươn lên top 1 trending và giữ vị trí đó đến thời điểm hiện tại là đã sau 9 ngày, mặc dù có nhiều "đối thủ" cạnh tranh đáng gờm như Karik, B Ray, Văn Mai Hương, Double2T,...

Tăng Duy Tân thành công và tài năng, không ai phủ nhận!

Tuy nhiên, việc Tăng Duy Tân là "nghệ sĩ Việt có nhiều bài hát tiếng Việt ra thế giới nhất" là một khẳng định khá nguy hiểm. Thứ nhất, việc "ra thế giới" với thị trường Việt Nam nói chung vẫn còn là một khái niệm tương đối mơ hồ, chưa có một hệ quy chiếu chung. Một giai điệu TikTok speed up viral trên toàn cầu cũng có thể gọi là "ra thế giới", một MV lọt top trending thế giới và ở một số quốc gia cũng có thể gọi là "ra thế giới",...

Thứ hai, nếu lấy hệ quy chiếu là BXH top trending YouTube thế giới để so sánh thì thông tin bài đăng cũng chưa đúng. Trước Tăng Duy Tân thì Sơn Tùng vẫn là một "tượng đài". Từ năm 2017, tức 6 năm về trước, MV Lạc Trôi của Sơn Tùng M-TP đã vươn lên tận vị trí thứ 6 trên top trending YouTube toàn cầu. Kể từ Lạc Trôi cho đến sản phẩm gần nhất - Making My Way, Sơn Tùng gần như ra bất kì MV nào cũng đều lọt top trending thế giới, thậm chí còn "thâu tóm" vị trí số 1 ở những thị trường ngoài Việt Nam.

Có thể kể đến Hãy Trao Cho Anh là MV Vpop duy nhất tính đến thời điểm hiện tại đạt vị trí top 1 trending YouTube không chỉ ở Việt Nam mà còn ở Hàn Quốc, Canada và Australia. Ngay cả Making My Way, sản phẩm ra mắt khi phong độ và "sức càn quét" của Sơn Tùng không còn như xưa vẫn chễm chệ vươn lên vị trí số 1 trending thế giới dù không có MV.

Sơn Tùng dù đã không còn "chiến" như xưa nhưng thành tích "ra vào" BXH trending quốc tế vẫn rất đều đặn.

Netizen qua đó cũng tranh cãi nhiều về thông tin này. Nhiều người cho rằng thông tin này khiến Tăng Duy Tân bị "ném đá" một cách oan uổng trong khi nam ca sĩ từ trước đến nay vẫn luôn có hình ảnh sạch đẹp, tôn trọng đồng nghiệp. Một số khán giả còn nghi ngờ rằng phía ekip Tăng Duy Tân là bên đưa ra thông tin này và nhận định "như vậy là đang hại chứ không phải quảng bá cho nam ca sĩ".

- Cái BXH này thì Sơn Tùng ra bài nào là top 1 bài đó kìa... Ekip Tăng Duy Tân thực sự muốn gây sự chú ý à mà giật tít nghe kì cục quá!

- "Thống trị" trên BXH này là của Sơn Tùng. Thời 2017 Sơn Tùng đã debut trên cái bảng này rồi. Đại khái là xếp hạng dựa theo top thịnh hành của bài hát tại các quốc gia. Mua cái danh "mang âm nhạc ra thế giới“ bị gọi lố lăng cũng không sai. Thành tích thì no in mà làm như all in không bằng.

- Cái bảng này Sơn Tùng vào như đi chợ. Trước ra bài nào cũng vào bảng này thậm chí cò bài top 1 luôn, Hãy Trao Cho Anh, Muộn Rồi Mà Sao Còn, Có Chắc Yêu Là Đây,... Lên đây suốt nhiều bài nữa không nhớ, nhưng bảng này Sơn Tùng vào nhiều top 1 luôn mấy ngày ý chứ, mà giờ hẳn là nghệ sĩ Việt có nhiều bài ra thế giới nhất hài thế.

- Ekip bạn này book bài hay ad đăng mà không tìm hiểu thế? Cái bảng này không biết nhạc Sơn Tùng M-TP vô bao nhiêu lần rồi, thậm chí nhiều lần còn top 1.