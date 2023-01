Tranh cãi "bông hồng lai" Somi "lãng phí tài năng", không comeback chỉ quay quảng cáo và TikTok!

Kể từ khi đầu quân về The Black Label - hãng thu liên kết của YG, sự nghiệp của "bông hồng lai" Somi lên hương vượt bậc. Cô nàng liều lĩnh debut với tư cách nghệ sĩ solo và nhanh chóng ra hàng loạt hit chứng minh tài năng cùng với sự hậu thuẫn của Teddy cùng tài nguyên nhà YG. Thế nhưng, cũng giống đàn chị BLACKPINK, Somi comeback nhỏ giọt và không có quá nhiều bài hát. Somi là sao nữ gen 4 có nhiều hợp đồng quảng cáo lớn nhất hiện tại, nhưng hoạt động âm nhạc của cô nàng lại gây ra tranh cãi công ty và chính nghệ sĩ đang "lãng phí tài năng".

"Bông hồng lai" Somi

Somi có ngoại hình "lai tây" xinh đẹp và quyến rũ. Bộ kỹ năng được hình thành từ Produce 101 và từng làm center của I.O.I cho phép Somi quảng bá solo một cách tự tin. Định hướng hình ảnh theo phong cách highteen, sang chảnh và quý tộc trong những MV, Somi được kỳ vọng là sao nữ solo thế hệ mới hoàn thiện cả âm nhạc lẫn thời trang. Kể từ khi chính thức debut solo với Birthday, loạt sản phẩm sau đó như What You Waiting For, Dumb Dumb, XOXO,... đều nhận về phản ứng tốt. Điều gây tiếc nuối nhất của Somi là không có nhiều hoạt động âm nhạc.

Vẻ ngoài sang chảnh của Somi góp phần tạo nên xu hướng highteen trong đợt quảng bá Dumb Dumb

Somi biến hoá linh hoạt trong từng MV

Trong cả năm 2022, Somi đã không trở lại với bài hát nào. Hoạt động duy nhất liên quan đến âm nhạc là việc cô nàng tham gia làm MC tại MAMA, gây sốt MXH với ngoại hình và khí chất vượt trội. Kể từ XOXO cuối năm 2021, fan đã chờ đợi quá lâu cho nhạc mới của Somi. Nhiều chủ đề bàn luận tại Hàn Quốc đều tỏ ra khó hiểu với chiến lược quảng bá của cô nàng đa tài này.

Somi vừa gây bão đợt cuối năm khi làm MC lại MAMA

Knet đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, thắc mắc về lịch trình của Somi trong gần 2 năm không comeback. Dân tình quan ngại Somi sẽ mất nhiệt nếu cứ vắng bóng quá lâu vì cô nàng không có fandom lớn mạnh và hiệu ứng truyền thông như BLACKPINK. Somi hiện tại thường xuất hiện trong các dự án quảng cáo và clip TikTok cùng những celeb khác, vẫn chưa có dấu hiệu trở lại cùng sản phẩm âm nhạc.

Somi vừa xuất hiện cùng Taeyang trong dance challenge VIBE

Bên cạnh đó, đa số fan vẫn đánh giá Somi đang làm tốt công việc của mình. Cô nàng "thắng lớn" với hàng loạt hợp đồng quảng cáo béo bở, cùng với Jennie là idol nữ có nhiều quảng cáo nhất 2022. Dù không ra nhạc nhiều, Somi vẫn phổ biến hình ảnh quốc dân và thu nhập ổn định. Vì là nghệ sĩ solo, Somi không bị bó buộc lịch trình hoạt động như khi ở trong nhóm nhạc. The Black Label cũng là hãng thu, đề cao tinh thần tự do nghệ sĩ và có lẽ không định hướng Somi như những công ty giải trí khác. Đến lúc thích hợp, âm nhạc hoàn thiện Somi và Teddy chắc chắn có kế hoạch trở lại.

Somi là idol nữ thu về nhiều quảng cáo nhất 2022 cùng Jennie

Một số ý kiến của Knet:

- Nhưng Jeon Somi buồn cười thật. Thấy Jeon Somi chỉ quay TikTok hoặc quay quảng cáo, còn hoạt động quảng bá ở Hàn thì chả có mấy. Nếu sự nghiệp vững chắc như BLACKPINK thì không nói, đằng này... Dumb Dumb hot phết đấy nên lúc tung full album được hóng lắm, ai dè flop... Chẳng biết em ấy đã làm gì trong 2 năm không quảng bá.

- XOXO ổn mà, thành tích tốt chứ không flop như mọi người vẫn nói. Độ nhận diện em này cao phết đấy!

- Jeon Somi có rất nhiều quảng cáo. Thu nhập quảng cáo thì khỏi phải nói. Trong lúc ngồi viết bài này thì Jeon Somi kiếm được cả đống tiền đấy.

- Tự nhiên lòi đâu ra bài bash Jeon Somi là sao. Jeon Somi sống cuộc đời rực rỡ hơn cả trăm lần so với người ru rú trong góc phòng để viết bài này.

- The Black Label không hẳn là công ty giải trí nên Somi muốn làm gì thì ẻm làm. Tới lúc có nhạc, thời điểm phù hợp thì sẽ ra mắt thôi sao phải cuống.

- Bây giờ chỉ coi Somi như celeb thôi.

- Nhưng có phải là quá lãng phí tài năng như Somi không?

Nguồn: Pann