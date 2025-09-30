Trăng rằm bến nước – chuỗi sự kiện trung thu độc đáo tại Waterpoint

Mỗi độ thu về, ánh trăng tròn tháng Tám lại gợi nhắc bao thế hệ người Việt về ký ức mùa Trung thu. Tiếng trống lân tưng bừng, sắc màu rực rỡ của lồng đèn giấy, hương bánh nướng thơm lừng và mâm cỗ đoàn viên. Mùa Trung thu năm nay, cư dân và người dân khu vực phía Tây TP.HCM sẽ có dịp trở về những khoảnh khắc đáng nhớ ấy cùng chuỗi sự kiện "Trăng rằm bến nước", diễn ra tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh) vào ngày 4–5/10 và 11/10.

Hương vị Trung thu gắn liền với ký ức bao thế hệ

Đa dạng trải nghiệm mùa Trung thu

Điểm nhấn đặc biệt của "Trăng rằm bến nước" chính là chiếc đèn ông sao khổng lồ cao 4,5m được thiết kế ấn tượng, tạo nên biểu tượng Trung thu vừa quen thuộc vừa mới lạ để check-in, ghi lại những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè. Bên cạnh đó, phố lồng đèn tại phân khu The Aqua sẽ đưa cư dân bước vào không gian muôn sắc màu lung linh.

Ngoài các khu vực check-in, thưởng lãm, "Trăng rằm bến nước" còn mang đến hành trình trải nghiệm đa dạng dành cho mọi thế hệ cư dân. Trong đó, các bạn nhỏ có thể tự tay vẽ nên chiếc lồng đèn của riêng mình để rước đèn phá cỗ tại workshop trang trí lồng đèn. Các gia đình cùng nhau sáng tạo bánh "handmade" với workshop làm bánh trung thu, hay khám phá nét văn hóa dân gian đặc sắc tại góc nặn tò he. Cùng với đó là nhiều hoạt động thú vị khác như thả diều, thưởng thức âm nhạc acoustic giữa công viên Central Park 25ha.

Công viên trung tâm Central Park 25ha là nơi được nhiều gia đình yêu thích để dã ngoại mỗi cuối tuần

Đặc biệt, trong đêm Trung thu (5/10), hoạt động rước đèn phá cỗ sẽ tái hiện không khí Tết Trung thu truyền thống với trống lân, đèn lồng lấp lánh và mâm cỗ trọn vị để cùng phá cỗ trông trăng.

Lịch trình các hoạt động Trăng rằm bến nước tại Waterpoint

Mỗi hoạt động được thiết kế không chỉ để vui chơi, giải trí, mà còn hướng đến gắn kết giữa giá trị truyền thống và hiện đại, giữa thiên nhiên và con người, giữa các thành viên trong gia đình và cả cộng đồng cư dân. Qua đó, thể hiện triết lý của những nhà kiến tạo đô thị bền vững: xây dựng một đô thị "sống" và đáng sống, nuôi dưỡng đời sống tinh thần phong phú, hình thành cộng đồng giàu bản sắc.

Waterpoint - đô thị tích hợp kiến tạo cộng đồng gắn kết

Với diện tích 355ha, Waterpoint là đại đô thị tích hợp quy mô bậc nhất phía Tây TP.HCM, do Nam Long và Nishi Nippon Railroad (Nhật Bản) phát triển. Khu đô thị tọa lạc tại điểm giao của các tuyến giao thông quan trọng gồm cao tốc TP.HCM – Trung Lương, cao tốc Bến Lức – Long Thành, vành đai 3, vành đai 4, cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 40 phút di chuyển.

Được kiến tạo theo mô hình đô thị tích hợp, Waterpoint sở hữu hệ thống tiện ích "all-in-one" giao hòa cùng thiên nhiên sông nước. Mật độ xây dựng toàn đô thị dưới 30%, hơn 95ha mảng xanh và mặt nước len lỏi, phần lớn diện tích dành cho không gian mở, tiện ích. Trong đó, nhiều tiện ích quan trọng như trường học, siêu thị thực phẩm, dịch vụ F&B, tuyến xe buýt liên vùng, các tuyến đường đạp xe và đường chạy bộ, tổ hợp thể dục thể thao - sự kiện hơn 3ha, vịnh cảng nước ngọt 8,6ha, làng văn hóa Việt – Nhật… đã đi vào vận hành, đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu học tập, vui chơi, chăm sóc sức khỏe.

Thời gian qua, khu đô thị đã trở thành điểm đến nổi bật của nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí, từ các giải thi đấu thể thao cấp khu vực và cấp quốc gia, giải chạy Marathon quy tụ hơn 2.000 người đến các lễ hội độc đáo vào mỗi dịp đặc biệt. Được biết, thời gian tới, chủ đầu tư sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động đặc sắc chào đón mùa lễ hội cuối năm.

Waterpoint mang đến nhiều sự kiện đa sắc màu gắn kết cộng đồng

"Chúng tôi đầu tư vào trải nghiệm sống hàng ngày. Cư dân có thể gặp nhau ở công viên trung tâm, trên những cung đường đi bộ, đạp xe kết nối toàn khu đô thị, tham gia lễ hội cộng đồng cuối tuần. Những trải nghiệm này tạo ra sự kết nối - nơi mọi người biết mặt nhau, chào nhau, chia sẻ cùng nhau. Về lâu dài, Nam Long mong muốn cư dân không chỉ mua nhà mà còn sở hữu cả một hành trình sống, nơi họ cảm thấy tự hào, an tâm và nhìn thấy tương lai cho cả gia đình. Chúng tôi tin rằng, khi một đô thị được kiến tạo bài bản, lấy "con người làm trung tâm", cộng đồng cư dân sẽ tìm được sự gắn kết sâu sắc, với gia đình, cộng đồng và với khu đô thị.", ông Lucas Loh – CEO Nam Long Group chia sẻ.

Tại Waterpoint nói riêng và các đô thị tích hợp của Nam Long nói chung, khái niệm "đô thị" không chỉ dừng lại ở hạ tầng và kiến trúc, đó là một hệ sinh thái sống động nuôi dưỡng trải nghiệm, gắn kết cộng đồng, từ đó hình thành nên những đô thị mang DNA hạnh phúc.