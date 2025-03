Trang Pháp và hành trình tỏa sáng rực rỡ

Một "mùa gặt" rực rỡ trên hành trình nghệ thuật

Sau cột mốc show Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Trang Pháp liên tục gặt hái những thành tựu ấn tượng trong sự nghiệp. Chỉ trong vòng 1 năm, cô liên tục ra mắt 4 MV được đầu tư khủng Bê Trap, Good Girl, Moonlight cùng Lunas, Gửi Chồng Tương Lai cùng Jsol, phát hành 1 album Infinity8, tổ chức Fanmeeting, Showcase chật kín fan, xuất hiện tại hàng loạt Đại nhạc hội, event lớn... Sự chăm chỉ và đầu tư nghiêm túc cho nghệ thuật đã mang về cho cô nhiều thành tích như Top 1 Youtube Trending, 4 top 1 Itunes, Top 1 ZingChart, cùng hàng loạt giải thưởng và đề cử danh giá. Mới đây, Trang Pháp ghi dấu tại Giải Cống hiến 2025. Với số lượng bình chọn từ công chúng liên tục dẫn đầu và sự ủng hộ từ Hội đồng chuyên môn, cô trở thành Nữ ca sĩ của năm tại mùa giải năm nay một cách xứng đáng. Trang Pháp cũng là nữ nghệ sĩ duy nhất trong số 7 người được vinh danh tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2025.

Trang Pháp nhận Giải Cống hiến cho Nữ ca sĩ của năm.

Ngoài giải thưởng trên, Trang Pháp cũng nhận được đề cử "Nhạc sĩ của năm" với album Infinity8 cùng nhiều thử nghiệm âm nhạc mang tính đột phá. Album này đã đồng thời mang cho cô giải thưởng Dự Án Của Năm tại Gala Nhạc Việt. Vào đầu năm 2025, Trang Pháp cũng nhận Giải Mai Vàng đầu tiên ở hạng mục Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Thành công của cô tại giải Mai Vàng gây được tiếng vang và nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Trang Pháp và Giải Mai Vàng đầu tiên trong sự nghiệp.

Cô chia sẻ trên sân khấu nhận giải: "Khi được biết tiêu chí của giải thưởng Cống hiến là: ‘Có những khám phá, sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng’, tôi lại càng thêm quyết tâm trong việc cố gắng tìm tòi, sáng tạo những điều mới mẻ. Dù con đường thử nghiệm cái mới sẽ luôn có chông gai, tôi hi vọng có thể góp một phần nhỏ vào sự đa dạng của âm nhạc Việt Nam".

Bên cạnh các giải thưởng âm nhạc, Trang Pháp còn được vinh danh là "Đại sứ Quảng cáo truyền cảm hứng" tại Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo tổ chức. Điều này không chỉ khẳng định tài năng, độ nổi tiếng của nữ nghệ sĩ mà còn cho thấy khả năng kết nối cộng đồng qua nghệ thuật của cô. Ngoài ra, Trang Pháp còn là gương mặt được nhiều nhãn hàng tin tưởng khi cô liên tục hợp tác với hơn 34 thương hiệu trong năm 2024.

Trước đó, Trang Pháp tỏa sáng với giải thưởng The Superstar tại Đẹp Awards 2024, Women of Our Time 2024 – giải thưởng tôn vinh phụ nữ tiên phong của L’Officiel. Trang Pháp còn góp mặt trong danh sách đề cử Nhạc sĩ của năm tại Giải Cống hiến 2025 và đề cử Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Lễ trao giải Làn Sóng Xanh.

Không chỉ các giải thưởng lớn, Trang Pháp còn nhận được "chiếc cúp tinh thần" khi là người truyền cảm hứng lớn với người hâm mộ của mình. Có fan từng tiết lộ nữ nghệ sĩ là động lực để họ vượt qua vấn đề tâm lý, là niềm vui và động lực để họ theo đuổi đam mê.

Trang Pháp thành công xây dựng sự kết nối sâu sắc với người hâm mộ.

Trong các fanmeeting hay buổi biểu diễn của cô, không khó để nhận thấy sự hiện diện của các em nhỏ được các bậc phụ huynh đưa đi xem. Điều thú vị này cho thấy khả năng thu hút tệp fan đa dạng của Trang Pháp, cũng như chứng minh cho hình ảnh tích cực của cô. Nhiều khán giả nhận xét họ không chỉ yêu thích cô với vai trò ca, nhạc sĩ, mà còn thích tư duy, câu chuyện và những chia sẻ của cô. Có thể nói, Trang Pháp đã thành công trong việc "nâng cấp" mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ. FC Kandee của Trang Pháp được đánh giá là hoạt động rất quy củ, bài bản và gây nhiều ấn tượng vì những project khủng ủng hộ thần tượng, cũng như chú trọng vào những dự án cộng đồng. Những thành tựu này là sự công nhận vững vàng cho hành trình không ngừng nỗ lực từ nghệ thuật đến các hoạt động truyền cảm hứng của Trang Pháp.

Hành trình 10 năm "ươm trồng" đam mê

Hành trình làm nghệ thuật của Trang Pháp được nhiều khán giả nhận xét là một câu chuyện đầy cảm hứng về quyết tâm theo đuổi đến cùng. Những ngày đầu chọn con đường nghệ thuật, cô gặp nhiều khó khăn khi đi ngược lại định hướng của gia đình. Trang Pháp đã luôn có những lựa chọn dễ dàng, bình yên hơn. Nhưng sau tất cả, cô chấp nhận đối mặt với thử thách để được sống với âm nhạc. Màn quay lại vào năm 2023 cùng việc đồng hành với công ty quản lý The First Management là những dấu ấn quan trọng, mở đầu sự khởi sắc trong sự nghiệp của Trang Pháp. Cô nói mình như được "tái sinh", trở thành người nghệ sĩ trọn vẹn hơn.

Nữ ca sĩ luôn hết mình trong từng tác phẩm và sân khấu.

Nhờ tinh thần quyết liệt, không bỏ cuộc này, Trang Pháp đã viết nên một câu chuyện truyền động lực cho những khán giả của mình. Dù ở vị trí ca sĩ, nhạc sĩ, sản xuất âm nhạc… cô đều cho thấy tình yêu và những nỗ lực không mệt mỏi với nghề. Chia sẻ về loạt thành tựu của mình, Trang Pháp cho biết cô tự hào nhưng sẽ không vì vậy mà ngừng cố gắng: "Mỗi một đề cử, giải thưởng hay danh hiệu đều là sự khích lệ lớn dành cho tôi. Tôi sẽ không ngừng học hỏi, cố gắng để cống hiến cho khán giả, cho những người yêu thương tôi".

Trang Pháp tên thật Nguyễn Thùy Trang, tốt nghiệp Đại học Lyon 2 (Pháp) chuyên ngành kinh tế. Cô sáng tác nhiều nhạc phẩm cho phim điện ảnh như Long Ruồi, Scandal - Bí mật thảm đỏ 1&2. Gái già lắm chiêu 3&5, Âm mưu giày gót nhọn"…OST phim truyền hình như "Hoá ra như vậy là yêu" (Đừng nói khi yêu), "Đau em phải làm sao" (Thương ngày nắng về) và là người đứng sau nhiều sáng tác nổi tiếng của các ca sĩ.

Tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" mùa đầu tiên, ngoài vị trí trưởng nhóm Đạp gió, Trang Pháp nhận thêm 2 giải thưởng phụ là Chị đẹp toàn năng (ban cố vấn chọn chị đẹp có đủ khả năng ca hát, vũ đạo, trình diễn, sáng tạo và kiến thức âm nhạc) và Trưởng nhóm của năm (giải trao cho chị đẹp đưa các thành viên trong nhóm giành được nhiều vị trí nhất trong thành đoàn). Mới đây, cô phát hành album Infinity8 kỷ niệm hành trình 10 năm ca hát. Album gồm 8 ca khúc, xoay quanh những triết lý sống và hạnh phúc Trang Pháp đúc kết được trên hành trình trưởng thành với nghề.