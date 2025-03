Mới đây trên trang cá nhân, Noo Phước Thịnh gây thích thú khi đăng bài viết đính kèm dòng trạng thái: “Đề bài trong cuộc họp sáng nay: “Có giọng ca nam nào mà anh thích, ấn tượng và nghĩ đến việc hát chung”.

Dù chỉ là câu hỏi mở nhưng bài đăng này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác chỉ sau 1 giờ cùng hàng trăm bình luận “gợi ý” nghệ sĩ hợp tác cho giọng ca Giá Như.

Bài đăng gợi mở về màn hợp tác với một nam nghệ sĩ trong tương lai của Noo Phước Thịnh

Đáng chú ý, bên cạnh rất nhiều cái tên, một netizen bất ngờ bình luận hai chữ “Đỗ Hiếu” - nhân vật có nhiều "ai oán" với Noo Phước Thịnh. Noo Phước Thịnh cũng không hề né tránh, lập tức có lời phản hồi: “ca sĩ NAM, có ngoại hình, tử tế và quan trọng là ĐẠO ĐỨC”.

Dù không thể hiện sự phản đối nhưng dòng bình luận bật mood “mỏ hỗn” của Noo Phước Thịnh cho thấy anh không hề ngại "va chạm" khi nhắc đến nam nghệ sĩ từng có mâu thuẫn. Bên cạnh đó, việc viết hoa chữ “Nam” và “Đạo đức” cũng khiến nhiều người cho rằng Noo Phước Thịnh đang “cà khịa” Đỗ Hiếu sau những lùm xùm.

Dòng bình luận của Noo Phước Thịnh khi netizen gợi ý hợp tác cùng Đỗ Hiếu

Sau bình luận đầy ẩn ý của Noo Phước Thịnh được chia sẻ không lâu, Đỗ Hiếu cũng có động thái trên trang cá nhân. Theo đó anh cho biết: “Giới tính sinh học thì chỉ có 2. Nam - Nữ. Xu hướng tính dục thì có nhiều dạng, của ai thì người nấy biết. Vui vẻ nha mọi người, dạo này mình cũng bận nên không có lên mạng nhiều. Mấy anh chị nghệ sĩ đặt nhạc em thông cảm đợi em xíu. Em chạy bài cho mọi người liền nha. Bảo đảm nhạc hay nghe phát hết thành người tối cổ”.

Dòng trạng thái của Đỗ Hiếu sau bình luận của Noo Phước Thịnh

Vào cuối tháng 10/2023, nhạc sĩ Đỗ Hiếu bất ngờ thông báo ca sĩ Noo Phước Thịnh không còn được phép biểu diễn hoặc sử dụng 8 ca khúc do anh sáng tác, bao gồm: Mãi Mãi Bên Nhau, Gạt Đi Nước Mắt, Hold Me Tonight, Đừng Nhìn Lại, Đến Với Nhau Là Sai, Cause I Love You, Xin Đừng Buông Tay và Như Phút Ban Đầu. Nguyên nhân được cho là do hợp đồng độc quyền 2 năm giữa hai bên đã hết hạn từ lâu mà không có thỏa thuận gia hạn hoặc thống nhất về chi phí tác quyền.

Đỗ Hiếu cho biết đã nhiều lần liên hệ với Noo Phước Thịnh và quản lý nhưng không nhận được phản hồi thỏa đáng, dẫn đến quyết định này. Phản hồi lại, Noo Phước Thịnh khẳng định luôn tuân thủ các quy định về tác quyền thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam và quyết định không tái ký hợp đồng độc quyền vì một số lý do cá nhân.

Đỗ Hiếu từng cấm Noo Phước Thịnh biểu diễn hoặc sử dụng 8 bản hit do anh sáng tác

Ngoài ra dưới bài đăng, bên cạnh Đỗ Hiếu, cộng đồng mạng cũng gợi ý nhiều nam nghệ sĩ khác cho Noo Phước Thịnh. Trong đó có thể kể đến như Hà Anh Tuấn, SOOBIN, Quang Hùng MasterD,... Đây đều là những nam nghệ sĩ sở hữu lượng fan khủng và chưa từng có sân khấu chung cùng Noo Phước Thịnh. Chính vì vậy, người hâm mộ đang rất mong chờ màn kết hợp của Noo Phước Thịnh với những nam nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt trong tương lai.