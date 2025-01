Sau thành công và hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ của của liveshow Dốc Mộng Mơ - Anh em kết đoàn 2024 với sự tham gia của ca/nhạc sĩ Duy Mạnh và ca sĩ Tuấn Hưng, liveshow Dốc Mộng Mơ - Anh em kết đoàn 2025 sắp tái xuất với sự góp mặt của dàn sao hàng đầu showbiz Việt như ca sĩ Mỹ Tâm, Đan Trường, Noo Phước Thịnh, Quốc Thiên, Bùi Công Nam, Hà Lê, nhóm nhạc Da Lab,... Chương trình sẽ diễn ra trên sân khấu đặc biệt của Cung Điền Kinh Mỹ Đình (Hà Nội) tối 1/3/2025 tới đây.

Đảm nhận vai trò tổng đạo diễn của Anh em kết đoàn 2025 là đạo diễn Phạm Hoàng Giang - người làm nên thành công của hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc, ý nghĩa năm 2024 như: Dấu Son Hà Nội, Festival hoa Đà Lạt 2024, hay Lễ khai mạc lễ hội Hoa Lư 2024 "Sứ mệnh Đế Đô"...

Chia sẻ về liveshow thiện nguyện Dốc Mộng Mơ - Anh em kết đoàn 2025, đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết: "Tiếp nối tinh thần nghệ thuật vì cộng đồng, chương trình năm nay sẽ là nơi để những trái tim yêu nghệ thuật và thiện nguyện cùng hoan ca, hướng đến những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Đó không chỉ là sân khấu để các giọng ca hàng đầu Việt Nam mang đến cho khán giả những khoảnh khắc tuyệt vời, được tận hưởng trọn vẹn tinh hoa âm nhạc hiện đại, mà còn là điểm hẹn của những trái tim hướng thiện, sẻ chia, chung tay lan tỏa yêu thương đến đồng bào".

Theo đó, liveshow sẽ mang đến những màn kết hợp độc đáo, hứa hẹn đem lại nhiều bất ngờ cho khán giả. Đó có thể kể đến như sự kết hợp đầy thú vị của Hà Lê - Quốc Thiên - Bùi Công Nam qua một số ca khúc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc như: Người Việt, Tết đoàn viên,... hay sự sánh đôi của hai giọng ca Mỹ Tâm và Đan Trường khơi gợi những ký ức đẹp trong lòng khán giả…

Ca sĩ Mỹ Tâm…

… và ca sĩ Đan Trường dự kiến sẽ có sân khấu song ca cùng nhau

Đặc biệt, sân khấu chương trình lần này ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại như 3D Mapping, Led Transparent (Led trong suốt), Laser Mapping, hứa hẹn đem đến những màn trình diễn ấn tượng gây choáng ngợp cho khán giả. Các tiết mục trong chương trình đều được dàn dựng mới mẻ, vừa thể hiện những giá trị truyền thống, vừa mang hơi thở thời đại với những kỹ thuật sân khấu tiệm cận với các show diễn quy mô quốc tế.

Nếu như Anh em kết đoàn 2024 với sự góp mặt của nhạc sĩ Duy Mạnh và ca sĩ Tuấn Hưng đã đóng góp 3.6 tỷ đồng cứu trợ bà con các địa phương chịu ảnh hưởng từ cơn bão số 3 Yagi và xây trường học tại Bản Hồ Sapa, thì liveshow năm nay dù chưa diễn ra nhưng đã được Ban tổ chức Dốc Mộng Mơ ứng trước chi phí để xây dựng 20 căn nhà cho các hộ nghèo tại các tỉnh Cao Bằng và Kon Tum.

Mỗi tấm vé của khán giả đến với liveshow là những cánh tay đắc lực truyền cảm hứng mạnh mẽ cho ekip Anh em kết đoàn trên hành trình xóa nhà tạm, nhà dột nát giúp bà con các tỉnh Cao Bằng, Kon Tum trong mùa xuân mới. Ngay từ lúc này, khán giả mong muốn mua vé tham dự và ủng hộ chương trình đã có thể truy cập cổng bán vé online liveshow Anh em kết đoàn 2025 tại website và fanpage chính thức của Dốc Mộng Mơ. Giá vé dao động từ 900.000 đồng đến 3.900.000, phù hợp với nhiều đối tượng khán giả.

Nhiều ghế của các hạng vé đã được khán giả "săn" ngay sau khi cổng bán vé chính thức được mở

Địa điểm diễn ra chương trình là Cung Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Đây cũng là nơi Dốc Mộng Mơ đã tổ chức thành công concert "Mars in Hanoi" gây bão dịp cuối năm 2024 với dàn sao Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say Hi cùng hội tụ.

Đại diện chương trình chia sẻ thêm: "Chương trình ý nghĩa, dàn "sao" chất lượng cùng ekip Tổng đạo diễn tài năng chính là những gì Anh em kết đoàn 2025 đã sẵn sàng. Điều chúng tôi cần nhất lúc này chính là sự ủng hộ và yêu thương của khán giả, để chúng ta cùng làm nên đêm nhạc dấu ấn mở màn năm mới 2025 và cùng chung tay lan tỏa niềm vui, sự an lành và tình yêu thương đến những số phận kém may mắn hơn chúng ta".