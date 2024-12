Noo Phước Thịnh: “Nếu hát dở thì người chơi gameshow hát dở chứ tôi không dở”

Vừa qua, Noo Phước Thịnh cùng Anh Tú, Bùi Công Nam, Lâm Bảo Ngọc đã trở thành những nghệ sĩ khách mời trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân. Đây là chương trình truyền hình thực tế ghi lại những giây phút các nghệ sĩ cùng nhau luyện tập và hát live cùng band nhạc ở những địa điểm công cộng ngoài trời. Trên MXH, cộng đồng mạng đã truyền tay đoạn clip chia sẻ duyên dáng của Noo Phước Thịnh khiến những khán giả có mặt cũng phải cười không ngớt.

Clip Noo Phước Thịnh khi ghi hình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Cụ thể, trước khi chính thức bước vào phần ghi hình với những màn trình diễn live, ekip đã “nhắc khéo” khán giả: “Mỗi người đều có công việc riêng, thời gian tập của các nghệ sĩ rất là ít nên buổi tối ngày hôm nay có điều gì sơ suất, những bài hát chưa được hoàn chỉnh lắm thì mọi người thông cảm nha”.

Ngay lập tức, Noo Phước Thịnh đã “nảy số” để tóm tắt lại lời của BTC: “ Ý là hát dở thì mọi người bỏ qua phải không ạ. Mình cứ nói thẳng vào vấn đề như thế chứ đi lòng vòng để làm. Nghệ sĩ thì mở miệng là hát hay rồi nhưng điều quan trọng là có nhiều yếu tố bên cạnh nữa”.

Anh còn hài hước nói thêm: “Dàn line up 3 người bên cạnh Noo thì rất hot. Các gameshow truyền hình liên tục phải không mọi người. Nếu có hát dở thì 3 đứa này dở, chứ mình không dở. 3 đứa này nó chạy show không à”.

Noo Phước Thịnh “thả miếng” hài hước khi ghi hình Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Bùi Công Nam, Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc đều là 3 nghệ sĩ đang tham gia 3 gameshow hot nhất ở thời điểm hiện tại đó là Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai (Bùi Công Nam), Anh Trai Say Hi (Anh Tú) và Our Song Vietnam - Bài Hát Của Chúng Ta (Lâm Bảo Ngọc). Noo Phước Thịnh hài hước khẳng định anh cũng “game” nhưng mà là “game over” (thua cuộc). Những mảng miếng duyên dáng và cũng đầy hài hước của Noo Phước Thịnh gây sốt trên MXH.

Noo Phước Thịnh có thể coi là một nghệ sĩ có đầy đủ yếu tố để hút fan trên gameshow khi sở hữu gương mặt điển trai, giọng hát hay, live nội lực và không thể thiếu sự duyên dáng hay “mỏ hỗn” đáng yêu.

Thế nhưng đến hiện tại Noo Phước Thịnh vẫn chưa nhận lời tham gia bất kỳ gameshow truyền hình thực tế nào khiến nhiều người tiếc nuối. Với sự thẳng tính, không ngại “var chạm” cùng sức hút của mình trong suốt nhiều năm qua, cộng đồng mạng hy vọng trong sẽ sớm được nhìn thấy Noo Phước Thịnh xuất hiện trên các gameshow về các “anh trai” trong tương lai.

Noo Phước Thịnh được người hâm mộ hy vọng tham gia các gameshow truyền hình thực tế

Trước đó, khi được hỏi về việc các chương trình gọi tên rất nhiều nam ca sĩ nhưng không thấy xuất hiện Noo Phước Thịnh, nam ca sĩ chia sẻ: "Khi tham gia vào bất kỳ chương trình nào, mình luôn ướm mình vào các chương trình đó để xem mình có phù hợp hay không. Trước đây Noo Phước Thịnh cũng tham gia nhiều gameshow, làm HLV cho The Voice, The Voice Kids, tham gia The Remix. Cũng một thời gian mình hòa mình vào không khí của show thực tế. Nhưng thời đó show thực tế ít nên sẽ chắt lọc được nhiều chất lượng. Còn bây giờ có quá nhiều.

Khi xem một chương trình mình tự hỏi rằng cuối cùng cốt lõi khán giả xem chương trình này vì gì. Nếu là vì yếu tố giải trí thì mình thiếu. Còn nếu là yếu tố chất lượng thì mình có thể đáp ứng. Nhưng khán giả bây giờ họ thích xem chương trình mang yếu tố giải trí nhiều thì mình thấy không đáp ứng được những khoảnh khắc đó cho khán giả".