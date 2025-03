We Are The Wall đánh dấu 30 năm Ban nhạc Bức Tường

Vào 2 ngày 26/3/2025 và 29/3/2025 tới đây, Bức Tường sẽ tổ chức Sự kiện đặc biệt mang tên We Are The Wall – 30 năm Bức Tường tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để kỷ niệm 30 năm hoạt động, nhìn lại 3 thập kỷ đã đi qua, hướng tới chinh phục chặng đường mới phía trước.

Theo thông tin được gửi tới báo chí, chương trình được thực hiện bởi Ban nhạc Bức Tường và những người bạn đã gắn bó với ban nhạc nhiều năm nay. Bên cạnh 4 thành viên Trần Tuấn Hùng (guitarist/leader), Vũ Văn Hà (Guitarist), Tăng Xuân Kiên (Bassist), Phạm Trung Hiếu (Drummer), sân khấu sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời: nhạc sĩ Lưu Quang Minh, NSƯT Cồ Huy Hùng, NSƯT Hoàng Anh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, Dương Trần Nghĩa, Nguyễn Việt Lâm…

Tại chương trình âm nhạc kỷ niệm tuổi 30, bên cạnh việc tái hiện lại những bản hit gắn liền với lịch sử của ban nhạc và thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, Bức Tường cũng đưa vào playlist nhiều ca khúc được sáng tác trong giai đoạn gần đây, nhận được sự yêu thích của đông đảo công chúng.

Trần Tuấn Hùng, leader của ban nhạc, đồng thời là giám đốc âm nhạc của chương trình chia sẻ cùng với sự đồng hành của các Nghệ sĩ ưu tú Cồ Huy Hùng, NSƯT Hoàng Anh, ban nhạc đưa vào sân khấu Rock những màu sắc đẹp đẽ của văn hóa truyền thống, tiếp nối hành trình lan tỏa văn hóa Việt Nam mà Bức Tường luôn theo đuổi.

"Các rock fan vẫn luôn chờ đợi Bức Tường quay trở lại, không chỉ ở một hai liveshow mà với mỗi sản phẩm âm nhạc, mỗi hoạt động chúng tôi công bố. Trong những tin nhắn, bình luận gửi về, tôi cảm nhận được sự háo hức, mong ngóng của nhiều thế hệ, từ 7x, 8x tới các bạn trẻ thế hệ 9x, sinh sau năm 2000. Tôi thấy hồi hộp trước ngày diễn ra sự kiện này, giống như những ngày đầu tiên mình lên sân khấu cùng những anh em trong ban nhạc", Trần Tuấn Hùng chia sẻ.

Năm 1995, các chàng trai đến từ Trường Đại học Xây dựng bắt đầu đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp - từ những đêm diễn dành cho sinh viên. Họ nhanh chóng thăng hoa tại gameshow SV 96, sau đó dần trở thành biểu tượng tuổi thanh xuân với hàng loạt ca khúc bất hủ như Đường Đến Ngày Vinh Quang, Mắt Đen, Bông Hồng Thủy Tinh, Cơn Mưa Tháng Năm…

Theo thời gian, Bức Tường dần trở thành những nghệ sĩ đóng vai trò quan trọng trong dòng chảy phát triển của âm nhạc hiện đại nói chung và nhạc Rock tại Việt Nam nói riêng.

Năm 2016, người thủ lĩnh, giọng ca chính và là tác giả các ca khúc của Bức Tường qua đời, để lại một khoảng trống lớn trong sự hiện diện của Bức Tường sau 21 năm. Đối với Bức Tường và tất cả khán giả yêu mến, Trần Lập mãi mãi là linh hồn và là nguồn cảm hứng trên hành trình vinh quang nhưng chông gai, không trải hoa hồng này.

Sau khi ra mắt thành công Album Vol6 Con Đường Không Tên tháng 11/2020 với sự hợp tác cùng ca sĩ Phạm Anh Khoa, Bức Tường tiếp tục phát hành Album Vol7 Cân Bằng tháng 4/2023 và nhận được những đánh giá cao từ giới chuyên môn và những khán giả nghe nhạc.

Bên cạnh đó, loạt hoạt động sôi nổi như các concert riêng thu hút hàng chục nghìn khán giả, sự xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc lớn, các chương trình trên các kênh sóng truyền hình quốc gia. Bức Tường cũng vinh dự được nhận đề cử Giải Cống Hiến 2020, được Tạp chí Billboards Mỹ vinh danh trên số tháng 5/2021...

Ngày 27/10/2024, Bức Tường tiếp tục thực hiện Concert Bức Tường Unplugged – Cơn Mưa Tháng Năm - concert rock unplugged đầu tiên tại Việt Nam và nhận được đề cử Chương trình của năm Giải Cống Hiến 2025 của báo Thể thao và Văn hoá.

Cũng trong năm này, ban nhạc hoạt động hoạt động sôi nổi khi tham gia biểu diễn tại các Festival âm nhạc tháng 6 tại Tokyo (Nhật Bản) và tháng 11 tại Delhi (Ấn Độ). Họ cũng “hâm nóng” hàng loạt sự kiện âm nhạc lớn bậc nhất tại Việt Nam như MonSoon Music Festival (Hà Nội) và Hozo Music Festival (TP Hồ Chí Minh).