Trang Pháp hiện ra sao sau khi giành chiến thắng tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng?

Trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên, một trong những nghệ sĩ ghi dấu ấn trong lòng khán giả chính là Trang Pháp. Không chỉ có tài năng sáng tác, ca hát, cô còn có thể nhảy múa và sử dụng nhạc cụ. Cuối cùng, Trang Pháp đã trở thành trưởng nhóm Đạp gió gồm các thành viên là Mỹ Linh, Lan Ngọc, Thu Phương, Lệ Quyên, MLee và Diệp Lâm Anh.

Không chỉ trở thành trưởng nhóm của nhóm Đạp gió, Trang Pháp còn lập cú đúp, chiến thắng 2 giải phụ của chương trình là giải Chị đẹp toàn năng và giải Trưởng nhóm của năm. Sau 9 tháng giành chiến thắng, nữ ca sĩ vẫn đang chăm chỉ hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh đó, cô còn là gương mặt được nhiều thương hiệu lớn chọn mặt gửi hàng, tham gia vào các chiến dịch của nhãn hàng.

Trang Pháp ghi dấu ấn vì hành trình nỗ lực, là nghệ sĩ đa năng tại chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng

Bước ra từ thành công của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023, Trang Pháp có một năm rực rỡ với những sân khấu khó quên và các dự án âm nhạc. Độ “nóng” duy trì ổn định cũng giúp cô trở thành Brand Ambassador, KOL (Key Opinion Leader) được nhiều thương hiệu “chọn mặt gửi vàng”. Không chỉ sở hữu hơn 1 triệu người theo dõi trên Facebook và 1,3 triệu người theo dõi trên TikTok, Trang Pháp còn có fandom sôi nổi và nhiệt tình. Người hâm mộ không chỉ tương tác với thần tượng mà còn có thái độ rất tích cực với thông điệp hay nội dung Trang Pháp truyền tải.

Tinh thần cầu tiến và làm việc chỉn chu đã khiến Trang Pháp có cơ hội được trở thành Brand Ambassador, KOL (Key Opinion Leader) của nhiều nhãn hàng. Cô từng hợp tác thành công với các thương hiệu trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực đa dạng khác nhau như loạt thương hiệu mỹ phẩm và thời trang (YSL Beauty, Guerlain, L’Oreal Professionnel, Tresemme, Dove, Ohui…); thương hiệu thực phẩm và đồ uống (Vinamilk Probi, Somersby, bia 333 Pilsner, mì Koreno, gà rán Popeyes…); công nghệ (Intel Core Ultra, TCL Electronics...) và cả những chiến dịch cộng đồng như Đại sứ chương trình dự phòng HPV của Hội Y học Dự phòng Việt Nam, "Go Green with Taiwan" hợp tác cùng Taiwan Excellence.

Các chiến dịch mà Trang Pháp tham gia thường lọt vào top chiến dịch ấn tượng, có chỉ số truyền thông tích cực được đánh giá cao bởi các tổ chức phân tích truyền thông. Điển hình như màn bắt tay của Trang Pháp với Hoàng Dũng tạo nên TVC VINAMILK PROBI, dự án lọt Top 2 chiến dịch quảng cáo ấn tượng nhất theo đo lường của Kompa.ai và Top 5 theo Buzzmetrics tại thời điểm hoạt động (tháng 5/2024), hay chiến dịch “Lên tay cánh slay” của cô cùng Dove cũng lọt Top 3 chiến dịch quảng cáo của tháng 3 theo Kompa.ai. Trang Pháp cũng có mặt 5 tháng liên tiếp trong Top 10 người có ảnh hưởng nổi bật trên Social Media, trong đó 3 tháng liên tiếp đạt Top 1 nữ nghệ sĩ có sức ảnh hưởng nhất theo thống kê của Buzzmetrics nửa đầu năm 2024.

Năm 2024, cô được vinh danh Woman of Art trong chiến dịch Women of our Time của tạp chí L’Officiel, giải thưởng tôn vinh những người phụ nữ tiêu biểu đã để lại dấu ấn trong các lĩnh vực thời trang, nghệ thuật, văn hóa. Hashtag #trangphap cũng đạt 1 tỷ view trên nền tảng Tiktok.

Trang Pháp hợp tác với nhiều thương hiệu lớn, đa dạng các lĩnh vực khác nhau

Từ một nghệ sĩ ẩn mình viết nhạc phim phía sau hậu trường, Trang Pháp đã gây dựng được độ phủ sóng tăng không ngừng chỉ sau một năm tái xuất. Đáng nói, sự nổi tiếng của Trang Pháp không hề là một cú “ăn xổi”. Nữ nghệ sĩ thực sự thuyết phục được công chúng bằng tài năng và sự tích cực của mình. Cộng đồng người hâm mộ Trang Pháp mở rộng không ngừng và được đánh giá văn minh, lịch sự, hướng thiện như thần tượng.

Lý giải độ phủ sóng của Trang Pháp, nhiều người cho rằng đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực trong công việc của cô. Trước khi đến với Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Trang Pháp đã nổi tiếng là một người làm việc cầu toàn, chỉn chu và giữ được hình ảnh đẹp trong mắt khán giả. Sau cuộc thi, dù công việc rất bận rộn, cô vẫn không lơ là trong mọi sản phẩm mà bản thân góp mặt, trân trọng từng cơ hội đến với mình.

Ngoài ra, Trang Pháp còn được biết đến với hình ảnh “sạch”, tích cực. Hơn 10 năm làm nghề, nữ nghệ sĩ luôn nghiêm túc với công việc và nói không với scandal. Xuất thân từ gia đình tri thức, Trang Pháp đã từng rất nỗ lực thuyết phục để gia đình cho cô theo đuổi đam mê. Đổi lại, cô luôn giữ lời hứa giữ gìn hình ảnh của mình trong mọi hoàn cảnh. Một điều khác khiến Trang Pháp “được lòng” các nhãn hàng là hình ảnh thần tượng tri thức. Cô được biết đến là nghệ sĩ có thành tích học tập ấn tượng khi tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Kinh Tế đại học Lyon 2, thông thạo 4 thứ tiếng.

Sở hữu đông đảo fan trẻ tuổi, Trang Pháp thường xuyên truyền tải những thông điệp tích cực và cổ vũ fan học chăm, làm việc thiện. Cô cũng nổi tiếng là nữ idol được phụ huynh tin tưởng. Loạt nội dung tương tác của Trang Pháp trên các nền tảng được đánh giá là tích cực, bổ ích và đa dạng. Ngoài những hình ảnh, công việc liên quan tới nghệ thuật, Trang Pháp thường xuyên đăng tải những hình ảnh đời thường, mang đến thông điệp tích cực về tình chị em, tình đồng nghiệp, chia sẻ các chuyến du lịch, giới thiệu sách mới, đọc sách cho fan nghe, chia sẻ những dự án thiện nguyện của FC.

Sau khi giành chiến thắng, Trang Pháp tiếp tục tập trung hoạt động nghệ thuật sôi nổi

Người đẹp trở thành gương mặt quen thuộc của nhiều nhãn hàng nổi tiếng. Nữ nghệ sĩ luôn xuất hiện trước công chúng với diện mạo chỉn chu

Trang Pháp có lượng fan hùng hậu sau thời gian hoạt động trong showbiz

Bên cạnh clip hậu trường, clip giải trí, các TVC được đầu tư, Trang Pháp còn gây ấn tượng cả với những clip ngắn giới thiệu sản phẩm. Nữ nghệ sĩ luôn xuất hiện trước công chúng với diện mạo chỉn chu, lên kế hoạch và thực hiện mọi thứ kỹ lưỡng đúng như tác phong làm nghề của mình. Một điểm nổi bật khác trong các nội dung của Trang Pháp là sự cân bằng giữa việc truyền tải trọn vẹn thông điệp của nhãn hàng, dự án với cá tính và nét đặc trưng riêng của Trang Pháp.

Trước những lời khen ngợi và sự ưu ái của nhãn hàng, các tổ chức, Trang Pháp khiêm tốn nói bản thân còn phải cố gắng nhiều. Cô vui khi được góp phần lan tỏa những giá trị xứng đáng tới công chúng. Nữ nghệ sĩ cũng cho rằng, thành tựu của mình đều đến từ tình yêu thương của khán giả. Trang Pháp cũng tâm niệm, sự thành công chỉ có giá trị khi nó mang đến điều tốt đẹp cho những người xung quanh.

“Tôi cảm thấy điều đáng quý nhất trong công việc của mình là lan tỏa những điều tích cực. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng hết mình để hoàn thiện mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt hơn, có thể cống hiến những giá trị ý nghĩa, niềm vui, nụ cười cho mọi người”, Trang Pháp nói.

Trong năm 2024, chương trình dự phòng HPV của Hội Y học Dự phòng Việt Nam do Trang Pháp làm Đại sứ đem về cho cô vị trí trong Top 3 đề cử “Đại sứ quảng cáo truyền cảm hứng”, đồng thời có tên trong đề cử hạng mục “KOL nổi bật của năm” tại Giải thưởng Quảng cáo sáng tạo Việt Nam - Vạn Xuân Awards. Đây là sự kiện quan trọng của ngành quảng cáo Việt Nam được tổ chức hàng năm do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo và được tổ chức thực hiện bởi Cục Văn Hoá Cơ Sở, Sở Văn Hoá Thể Thao TP.HCM, Công ty cổ phần truyền thông VINAMA. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào tháng 12/2024.

Hơn 10 năm làm nghề, nữ nghệ sĩ luôn nghiêm túc với công việc và nói không với scandal

Trang Pháp lần đầu được công chúng biết đến khi góp mặt vào phim Nhật ký Vàng Anh vào năm 2006. Sau đó, cô tạm gác công việc nghệ thuật để du học tại Pháp. Nữ ca sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế của trường Đại học Lyon (Pháp). Sau khi về nước, cô trở lại hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ .

Cô từng tham gia sáng tác nhạc phim cho nhiều dự án điện ảnh nổi tiếng, chẳng hạn như Long Ruồi (2011), Scandal: Bí mật thảm đỏ (2012), Âm mưu giày gót nhọn (2013), Hoa hậu giang hồ (2019)…