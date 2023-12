Trấn Thành là người gợi ý mời Hoàng Hải tham gia The Masked Singer, hóa ra mọi suy đoán suốt show chỉ là kịch bản?

Chiều 18/12, Bố Gấu - Hoàng Hải đã tổ chức buổi họp báo ra mắt MV Câu Trả Lời Duy Nhất. Đây cũng là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của anh sau hơn 10 năm "im hơi lặng tiếng". Nói về quãng thời gian "ngủ đông" và quyết định trở lại bằng The Masked Singer, Hoàng Hải cho biết: "Tôi nghĩ quan trọng nhất là cảm hứng âm nhạc. Thật ra tôi nhận được rất nhiều lời mời trong thời gian 'ngủ đông', nhưng tôi cảm giác mình sẽ khó làm tốt nên chưa mạnh dạn quyết định.

Khi ban tổ chức The Masked Singer ngỏ ý, tôi cũng đắn đo lắm. Phải mất khoảng 7 - 10 ngày tôi mới nhận lời tham gia. Lý do là vì tôi sợ mình không còn đủ phong độ để tham gia một chương trình âm nhạc. Nhưng cuối cùng vì thấy chương trình hay quá, tôi không chịu được nên xác nhận tham gia. Còn về chuyện cát-sê, tôi tăng gấp 3 lần so với trước đó".

Trấn Thành chia sẻ với Hoàng Hải tại họp báo chiều 18/12.

Được MC mời lên phát biểu, Trấn Thành cho biết anh rất ngưỡng mộ Hoàng Hải trước đây, gợi nhắc lại về độ hot của Bố Gấu thời điểm hơn 10 năm trước: "Mặc dù ở ngoài Bắc, anh Hải super hot, đi show không ngừng nghỉ luôn, anh là hoàng tử tình ca ở Bắc. Một thời gian sau mình không thấy anh ở đâu nữa, mình cũng không hiểu tại sao một người hát hay như vậy mà không còn thấy....".

Sau đó, Trấn Thành khẳng định chính anh là người đã tư vấn cho NSX chương trình về việc mời Hoàng Hải. Cụ thể, Trấn Thành cho biết: "... Anh Hải có biết là tại chương trình The Masked Singer năm nay, em có tư vấn mời anh nữa đó. Bởi vì lâu lâu ban tổ chức cũng có hội ý với Trấn Thành, hỏi Trấn Thành có biết ai hát hay ở Việt Nam không, vì Thành cũng nghe nhạc nhiều, em hay hiến kế người này người nọ, thì anh Hải là một trong những người mà Thành đề xuất đầu tiên. 'Phải có người này, vì có người này thì chương trình sẽ cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ có cái để coi'. Và quả thật như vậy, hôm nay chúng ta có một bố Gấu quá tuyệt vời đúng không các bạn".

Như vậy, chính Trấn Thành cũng đã khẳng định anh là người góp phần trực tiếp vào việc mời Hoàng Hải tham gia mùa 2 The Masked Singer với mascot Bố Gấu. Chính vì thế, mọi "suy đoán" với những cái tên nghệ sĩ khác với Hoàng Hải mà Trấn Thành cố gắng nói ra xuyên suốt chương trình hóa ra chỉ là kịch bản. Đây cũng là điều không bất ngờ vì trong mùa 2 The Masked Singer năm nay, dàn cố vấn bị netizen đánh giá phải cố gắng "diễn" để đưa ra những cái tên nhằm đánh lạc hướng trong khi danh tính người đứng sau mascot họ đều đã quá rõ ràng ngay từ những vòng đầu tiên. Dù vậy, đây cũng chỉ là một trong những nghi vấn vì có thể Trấn Thành cũng không biết được cái tên mà mình mời gợi ý mời tham gia có được BTC lựa chọn hay không.

Tuy nhiên, nếu không nhờ gợi ý của Trấn Thành, chương trình có lẽ cũng sẽ không có sự xuất hiện của một giọng ca nam quá ấn tượng như Bố Gấu - Hoàng Hải. Cùng với Voi Bản Đôn - Anh Tú, Bố Gấu - Hoàng Hải là giọng ca nam nội lực, ấn tượng bậc nhất của mùa 2 The Masked Singer.