Trấn Thành gây tranh cãi vì một anh trai

Tối 6/2, đoàn làm phim Bộ Tứ Báo Thủ tiếp tục chuỗi cinetour tại tỉnh Bình Dương. Ngoài ekip gồm dàn diễn viên chính như Trấn Thành, Lê Giang, Quốc Anh, Tiểu Vy, Kỳ Duyên thì còn có sự góp mặt đặc biệt của “anh trai” Hùng Huỳnh - một trong những cameo trong phim.

Sự xuất hiện của Hùng Huỳnh tại buổi cinetour đã mang đến làn gió mới và khiến cho nhiều khán giả không giữ được sự bình tĩnh. Không chỉ giao lưu, nam ca sĩ còn gây thích thú với màn thể hiện vũ đạo trên nền nhạc hai ca khúc Twerk It Like Miley và I Am The Best (2NE1).

Clip Hùng Huỳnh trổ tài cảm nhạc và nhảy trên nền nhạc Twerk It Like Miley (Nguồn: Đi Soi Sao Đi)

Hùng Huỳnh tự tin thể hiện khả năng nhảy múa của mình tại cinetour Bộ Tứ Báo Thủ

Vũ đạo của anh chàng khiến nhiều khán giả có mặt tại rạp phim hú hét

Clip Hùng Huỳnh nhảy trên nền nhạc I Am The Best (2NE1) - Nguồn: Đi Soi Sao Đi

Dàn diễn viên cổ vũ cho màn thể hiện vũ đạo của Hùng Huỳnh

Tuy nhiên, màn nhảy nhót ngẫu hứng của Hùng Huỳnh khiến cho Trấn Thành nhận tranh cãi. Sau khi hàng loạt clip được chia sẻ, nhiều người cho rằng việc khán giả mua vé để xem bộ phim có suất chiếu cinetour nhằm mục đích được giao lưu với đoàn làm phim, các diễn viên. Việc Hùng Huỳnh xuất hiện và thể hiện màn nhảy múa không mấy liên quan khiến dàn diễn viên chính vô hình trung bị lu mờ cũng như “chiếm sóng” thời gian giao lưu của khán giả.

Trước đó, cinetour Bộ Tứ Báo Thủ từng có sự xuất hiện của Erik - người thể hiện OST bộ phim và cũng khiến khán giả phấn khích. Thế nhưng, Erik chỉ dừng lại ở việc hát một đoạn ngắn nằm trong OST thay vì liên tục thể hiện kỹ năng cá nhân như Hùng Huỳnh.

Có ý kiến thẳng thắn nhận định, họ thích phim Trấn Thành và muốn lắng nghe chia sẻ của các diễn viên thay vì giao lưu bằng sự xuất hiện của một anh trai và “giật spotlight” của các diễn viên chính. Dẫu vậy, cũng có ý kiến cho rằng việc Hùng Huỳnh ngẫu hứng khoe vũ đạo là lời ngỏ ý của Trấn Thành và đây chỉ là giây phút thư giãn giải trí ngắn trong buổi cinetour, không gây quá nhiều ảnh hưởng đến toàn bộ thời gian giao lưu của ekip phim với khán giả.

Một số ý kiến tranh cãi về màn nhảy múa của Hùng Huỳnh trong buổi cinetour Bộ Tứ Báo Thủ