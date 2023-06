Trấn Thành chia sẻ với Thu Minh: "Em nghĩ mình có năng khiếu về nhạc, ở một vũ trụ nào đó em muốn làm ca sĩ"

Tối 29/6, tập 3 show Muse It của Thu Minh với Trấn Thành làm khách mời vừa mới ra mắt. Cả hai nhanh chóng “hâm nóng” bầu không khí ngay từ hậu trường với những lời hỏi thăm, góp ý cho nhau đầy chân thành. Nam MC kể nay đã “bớt đóng kịch, bớt gameshow, bớt gào thét” và thừa nhận “Khóc là hại giọng nhất”. Thu Minh tiếp lời: “Em tập trung giữ giọng cho chị, bớt nói bớt cười quá lố, không được khóc, khóc là nghẹt hết ống mũi luôn”.

Vào show Muse It, Thu Minh bày tỏ lý do mời Trấn Thành: “Bởi vì chị thấy em có tư duy và tố chất, có kiến thức trong cách xử lý bài, hiểu về nội dung ca khúc”. Trước nhận xét của đàn chị, Trấn Thành khiêm tốn: “Em nghĩ là do trời cho em khả năng diễn đạt tốt” và cũng khẳng định bản thân rất yêu ca hát: “Em rất mê nhạc. Em nghĩ là mình có năng khiếu về nhạc, rất nhạy, nghe là thuộc liền” và “Ở một vũ trụ nào đó em muốn làm ca sĩ”.

Cũng trong chủ đề về niềm đam mê với âm nhạc, Trấn Thành kể lại quá khứ từng lỡ duyên với nghiệp cầm mic biểu diễn. Anh chia sẻ: “Sau lớp 12, em từng điền nguyện vọng đầu tiên vào đại học của mình chính là Nhạc viện, thứ hai là trường Sân khấu điện ảnh và thứ ba là Sư phạm. Tuy nhiên, thi vào Nhạc viện bước đầu là phần ký xướng âm cơ bản mà em không biết một nốt nhạc nào. Em rớt luôn”.

Theo Trấn Thành, anh và Thu Minh là mối quan hệ từ chị em, cô trò đến bạn thân. Bởi Thu Minh không chỉ dạy Trấn Thành cách khắc phục điểm yếu về cảm xúc, luôn bên cạnh động viên nam MC mà cô còn là giáo viên thanh nhạc của anh. Ngoài Thu Minh, Trấn Thành còn theo học cô Huệ, ca sĩ Hà Trần. Trấn Thành nhấn mạnh: “Thu Minh là giảng viên thanh nhạc tiềm năng Việt Nam”.

Trải qua màn đo quãng giọng thú vị, Trấn Thành cũng được Thu Minh chỉ cách để hoàn thiện hơn về cách xử lý bài hát. Anh nhanh chóng tiếp nhận “bài tập” cover ca khúc Yêu Đương Khó Quá Thì Chạy Về Với Anh của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện từng được Erik biểu diễn.

Thu Minh và Trấn Thành đã mang đến một tập Muse It dự đoán sẽ tạo nhiều luồng tranh cãi trái chiều.