Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 19: Khán giả hả hê khi bà Lan tới chỗ làm của An Nhiên để vạch mặt ngoại tình

Tập 19 Trạm Cứu Hộ Trái Tim hứa hẹn sẽ khiến khán giả phải hả hê sung sướng với tình tiết bà Lan chính thức ra mặt bảo vệ con gái, khiến cặp đôi Nghĩa - Nhiên trở tay không kịp. Tiếp nối diễn biến của tập trước, khi Mỹ Đình đăng bài viết ẩn danh bóc phốc An Nhiên trên mạng xã hội, cô ả tiểu tam đã vô cùng lo lắng. An Nhiên gọi điện cho Nghĩa, bắt hắn phải xử lý việc này.

Preview phim Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 19

Thế nhưng trước khi Nghĩa kịp xử lý, thì bà Lan, với tư cách bệnh nhân từng được An Nhiên điều trị tâm lý, đã tới tận nơi làm việc của An Nhiên để tố cáo cô ả. Bà Lan mang theo tất cả những tài liệu chứng minh Nghĩa và Hà vẫn đang là vợ chồng, thế nhưng An Nhiên lại ngang nhiên chen chân vào cuộc hôn nhân này, thậm chí còn có con riêng, sống như vợ chồng với Nghĩa.



Bà Lan tuyên bố: "Cô ta không chỉ đạp lên đạo đức, mà còn đạp lên cả luật pháp, phá hoại hạnh phúc của một gia đình. Chính vì thế hôm nay tôi đến đây, cũng là để ban lãnh đạo nhìn rõ bộ mặt, tư cách đạo đức, tư cách chuyên môn, đồng thời cũng phải có biện pháp xử lý kỷ luật sao cho đúng. Vì tôi nghĩ, môi trường nào cũng vậy, cần phải sàng lọc, không thể để những người có tư cách đạo đức, tư cách chuyên môn yếu kém ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của cả một tập thể".

Bị bệnh nhân đến tận nơi bóc phốt, lãnh đạo của An Nhiên cũng chỉ còn nước muối mặt. Còn An Nhiên, dù tức đến nổ đom đóm mắt, cô ả cũng đành phải ngồi im, chẳng thể làm gì được bà Lan trong tình huống này.

Đón xem Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 19 lên sóng tối thứ Hai tới trên VTV3.