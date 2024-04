Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 18: Khán giả hả hê khi Ngân Hà "lên lớp" dạy tiểu tam một bài học

Ở tập 18 Trạm Cứu Hộ Trái Tim phát sóng tối 17/4, Ngân Hà (Hồng Diễm) bất ngờ bị An Nhiên (Lương Thu Trang) gọi điện thoại và hẹn gặp mặt. Tiểu tam quyết tâm nói chuyện với chính thất để yêu cầu cô bỏ chồng. "Em đã dùng chung đồ với cô ta quá lâu rồi", An Nhiên nói với Nghĩa trước khi đi gặp Hà.

An Nhiên hẹn gặp Ngân Hà để nói chuyện.

Tại cuộc gặp, Ngân Hà gặp An Nhiên và bị trêu tức. Không kìm nén, nữ chính mắng tiểu tam: "Cô không hiểu luật hôn nhân gia đình à? Trên danh nghĩa, anh ta vẫn là chồng của tôi. Khi chuyện gia đình tôi chưa xong, làm gì có chỗ cho kẻ thứ 3 như cô lên tiếng... Tôi đoán nhân cách của cô chắc chưa tới 2 cm nhỉ, không cao bằng đôi giày này nên mới buông ra lời ngông cuồng thế".

Ngân Hà "dằn mặt" tiểu tam khiến nhiều khán giả hả hê.

Ngân Hà cũng khẳng định sẽ không bao giờ cho An Nhiên thứ cô muốn, đó là danh chính ngôn thuận ở bên Nghĩa. "Lần sau đến gặp tôi hãy đi đôi giày cao hơn, để nhân cách của cô tăng thêm chút chiều cao", nữ chính nói thêm. Tuy nhiên, đúng lúc này, Ngân Hà lại mắc ói khiến An Nhiên phát hiện ra cô đang có bầu. Tình tiết Ngân Hà dạy dỗ An Nhiên được đông đảo khán giả phấn khích. Nhiều người hả hê khi nhân vật tiểu tam bị nữ chính mắng một trận ra trò.

Một số bình luận của khán giả về tập 17: - Nghe xong thấy khoái. - Đỉnh quá chị Hà ơi,thế này mới xứng đáng là con mẹ Lan chứ! - Nghe Hà nói mà thấy hả hê. Hà càng đanh đá xem càng hay. - Chửi rất hay! Đáng đời cho con giáp thứ 13! - Mình sợ An Nhiên biết Hà có bầu là chơi xấu nữa, lo quá!

Trong một diễn biến khác, Mỹ Đình buồn lòng khi thấy Nam chở cô gái khác. Tuy nhiên, cô không dám thú nhận tình cảm mà chỉ nói sẽ đi tìm một chàng trai khác để hẹn hò. Về nhà, Mỹ Đình nhớ lại cuộc gặp giữa Ngân Hà với An Nhiên mà càng thêm tức tối. Cô quyết tâm lên kế hoạch để trả đũa.

Cùng lúc đó, bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) bị suy nhược cơ thể, mất ngủ. Ngân Hà tình cờ phát hiện bà đi loạng choạng khi đi ra ngoài mua thuốc. Cô còn gọi điện báo cho Nghĩa về tình hình sức khỏe của mẹ anh. Sau cuộc điện thoại, nam chính ngẩn người vì vợ vẫn quan tâm tới bà Xinh.

Bà Xinh ra sức khuyên Nghĩa quay trở lại với vợ.

Khi về nhà, An Nhiên lại giục Nghĩa việc bán công ty để đưa cả gia đình ra nước ngoài. Tuy nhiên, Nghĩa từ chối vì thời điểm này chưa được giá. Cô đã nhờ người xem nhà bên Canada cũng như chuẩn bị một số thủ tục, chỉ cần Nghĩa mau chóng ly hôn và bán công ty là có thể đi. Lúc này, Nghĩa mới nhớ lại những lời mẹ khuyên rằng nên dừng lại, không nên dồn Ngân Hà tới đường cùng. Chính anh cũng nghi ngờ bản thân cũng nảy sinh một chút tình cảm với vợ sau nhiều năm chung sống.

Tập phim kết thúc bằng việc An Nhiên phát hiện câu chuyện giữa mình và Nghĩa đã bị ai đó đăng lên mạng. Cô lo lắng sợ bị lộ thân phận tiểu tam với đồng nghiệp.

