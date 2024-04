Trạm Cứu Hộ Trái Tim tập 16: Khán giả hả hê khi nam chính bị mẹ ruột tát, từ chối nhận tiểu tam làm con dâu

Tập 16 Trạm Cứu Hộ Trái Tim chính thức lên sóng tối 15/4, hé lộ tiếp những diễn biến mới. Nghĩa (Quang Sự) muốn đưa mẹ con An Nhiên về nhà sống chung nhưng bà Xinh (NSND Mỹ Uyên) phản đối. Bà mắng con quá thất đức, đến mức khiến Ngân Hà có ý định tự tử. Điều này khiến 2 người tranh cãi nảy lửa. Bà Xinh còn thẳng tay tát Nghĩa. Cùng lúc đó, An Nhiên đứng dưới tầng 1 và đã nghe được hết sự việc.

Mối quan hệ giữa Nghĩa và An Nhiên cũng rơi vào căng thẳng sau cuộc cãi vã đó. Nam chính ra sức an ủi người tình. Tuy nhiên, An Nhiên dần bắt đầu nghi ngờ chính Nghĩa còn có tình cảm với Ngân Hà.

Diễn xuất của NSND Mỹ Uyên được nhiều khán giả khen ngợi.

Một số bình luận của khán giả cuộc cãi vã của mẹ con Nghĩa trong tập 16 Trạm Cứu Hộ Trái Tim: - Không có bà mẹ chồng nào mà không muốn một cô dâu biết điều, cách sống biết điều, ngoan hiền cả. - Mẹ chồng tôi mà như vậy thì không có chuyện chia ly như bây giờ. - Chỉ có mẹ ruột mới nhìn được rõ ai mới là người thực sự yêu thương con của mình. - Bà Xinh tát cái bốp mà tôi ở Bạc Liêu còn nghe thấy luôn. - Đúng chuẩn mẹ chồng quốc dân. Tiếc là chắc chỉ có trên phim.

Về phía nữ chính, Ngân Hà (Hồng Diễm), sau khi phát hiện bản thân đang có thai với Nghĩa, đã quyết định giữ lại đứa trẻ. Cô đi khám thai và được bác sĩ giải thích việc tại sao thường xuyên bị lừa dùng thuốc mà vẫn dính bầu.



Không những vậy, Ngân Hà cũng quyết định tiết lộ thông tin với bạn thân Mỹ Đình. Thay vì lo lắng hay phản đối, Mỹ Đình lại cực kỳ vui mừng khi cuối cùng Ngân Hà đã có được điều cô mong muốn từ lâu. "Bố đỡ đầu có thằng Nam. Việc ăn việc chơi có tao lo. Việc bỉm sữa chăm sóc đã có thằng Nam lo, chẳng phải lo gì hết", Mỹ Đình vui vẻ nói.

Hồng Diễm cảm động khi được bạn thân ủng hộ sinh con.

Phản ứng của cô bạn thân cũng phần nào giúp nữ chính thêm vững tin vào sự lựa chọn của mình. Sau đó, Ngân Hà và Mỹ Đình quyết định đến tìm nữ bác sĩ từng thông đồng với Nghĩa để khiến cô không thể mang thai. Sau khi chất vấn, nữ chính thông báo sẽ không im lặng nữa và mang hết mọi chuyện tố cáo lên cấp trên của người này.

Trong một diễn biến khác, nhân vật ông của bé Chi (NSND Công Lý đóng) bất ngờ gặp tai nạn và qua đời. Ngân Hà phải động viên và tìm người giám hộ mới cho cô bé. Vũ cũng đi cùng cô để chăm sóc Chi. Cả 2 quyết định nhờ Mỹ Đình giúp đỡ trong thời gian nhờ tìm kiếm nơi ở mới cho cô bé. Chứng kiến tương tác giữa Hà và Vũ, nhiều khán giả còn dự đoán 2 người có thể sắp đến với nhau. Tình cờ, Nghĩa phát hiện ra vợ đang đi cùng tình cũ và tỏ ra khó chịu ra mặt.

Nghĩa khó chịu khi thấy vợ đi với tình cũ.

