Trải qua 20 năm, điện thoại đã khiến hàng loạt món đồ công nghệ "tuyệt chủng": Sao thứ này chẳng làm sao?

Máy ảnh cũ lên ngôi

Người ta thường nói, chiếc máy ảnh tốt nhất là chiếc máy ảnh luôn bên cạnh bạn. Với đa số mọi người, đó chính là camera tích hợp trên chiếc điện thoại thông minh.

Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả, đặc biệt là giới trẻ. Với một bộ phận không nhỏ, câu trả lời lại là một thiết bị khác: những chiếc máy ảnh kỹ thuật số bỏ túi, những cỗ máy mà smartphone đã từng suýt xóa sổ chúng nhiều năm trước.

Trên thực tế, những chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ gọn, hay còn gọi là “digicam”, đang trở thành cơn sốt ở nhiều nơi trên thế giới, bất chấp việc chúng đã bị coi là lỗi thời và chụp ra những bức ảnh không quá xuất sắc.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Sản phẩm Máy ảnh & Hình ảnh (CIPA) – một tổ chức thương mại quy tụ các thành viên như Sony, Canon, Nikon và Fujifilm – nửa đầu năm nay, số lượng máy ảnh có ống kính tích hợp đã vượt mốc một triệu chiếc.

Con số này chỉ là một “hạt cát” so với hàng trăm triệu chiếc smartphone được xuất xưởng, nhưng đây là tốc độ tăng trưởng mà dòng máy ảnh này chưa từng đạt được kể từ năm 2021.

Những con số trên chỉ đề cập đến máy ảnh mới. Dữ liệu này chưa thể phản ánh được xu hướng ngày càng thịnh hành của những chiếc máy ảnh kỹ thuật số nhỏ nhắn mà nhiều người trong chúng ta từng dùng (và trong một số trường hợp đã vứt bỏ) cách đây hơn một thập kỷ.

Vậy, sức hấp dẫn của những chiếc máy ảnh kỹ thuật số ngày nay là gì.

Theo Washington Post, phong trào ủng hộ digicam chủ yếu dựa trên một vài lý do chính sau:

Đầu tiên là bắt trọn khoảnh khắc: Khi sử dụng digicam để chụp ảnh, bạn sẽ ít bị phân tâm hơn vì thiết bị này không liên tục hiện ra những thông báo. Hơn nữa, với màn hình nhỏ hơn, người dùng buộc phải kết nối nhiều hơn với khung cảnh xung quanh.

Trong một cuộc phỏng vấn, Zuzana Neupauerova, 24 tuổi, một người đam mê digicam tại Slovakia, chia sẻ: “Lúc đó, bạn không thể xem được ngay bức ảnh của mình trông thế nào, nhưng khi nhìn lại, bạn sẽ thấy rất hài lòng với thành quả của mình.”

Cảm giác hoài niệm

Victor Ha, Phó Chủ tịch Ban Hình ảnh Điện tử và Thiết bị Quang học của Fujifilm Bắc Mỹ, cho biết công ty đã nhận thấy “sự thay đổi rõ rệt” sang việc mang theo máy ảnh compact chụp tự động. Bởi lẽ, chúng đáp ứng “mong muốn sáng tạo mà không bị những thiết bị kỹ thuật số đa năng khác làm phiền.”

Dù điện thoại ngày càng tinh vi, một chiếc máy ảnh compact chất lượng cao vẫn có thể sở hữu cảm biến ảnh lớn hơn về mặt vật lý so với cảm biến được nhồi nhét vào điện thoại.

Về cơ bản, cảm biến càng lớn thì khả năng thu nhận ánh sáng càng cao, từ đó cho ra hình ảnh đẹp hơn trong điều kiện thiếu sáng và dải tương phản động tốt hơn. Hiểu một cách đơn giản, các vùng sáng sẽ sáng hơn, và các vùng tối sẽ tối hơn.

Tuy nhiên, điều này chỉ đúng với những chiếc máy ảnh hiện đại. Digicam càng cũ, hình ảnh càng kém tinh xảo. Nhưng điều đó lại không thành vấn đề, vì với nhiều người, cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất.

Một số nhiếp ảnh gia, đặc biệt là giới trẻ, cảm thấy “ngán ngẩm” với sự hoàn hảo của hình ảnh được tạo ra từ công nghệ điện toán trên camera điện thoại. Thay vào đó, họ khao khát cái chất thô mộc, ánh sáng gắt và sự khác biệt về màu sắc đến từ các cảm biến máy ảnh đời cũ.

“Tôi muốn một thứ gì đó có chất lượng thấp, với màu sắc thật rực rỡ,” Neupauerova nói. Cô không bận tâm nếu ảnh từ digicam của mình “hơi mờ hoặc nhiễu hạt”. Người phụ nữ này hiện còn giữ một chiếc máy ảnh Minolta từ năm 2003 chỉ vì những bức ảnh mà nó tạo ra có độ nhiễu hạt cao.

Nhu cầu tìm kiếm sự “không hoàn hảo” và hoài niệm này đã thúc đẩy sự phát triển của một thị trường ngách dành cho những chiếc máy ảnh kỹ thuật số mà thường thì chúng còn “già” hơn cả người sử dụng.

Tại những cửa hàng máy ảnh trong khu Sham Shui Po nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc), đến đâu cũng thấy những chiếc máy ảnh kỹ thuật số cũ kỹ, nhiều chiếc đã hơn 15 tuổi, chất đống, chen chúc bên cạnh các thân máy mới và ống kính đã qua sử dụng.

Giá của chúng cao hơn rất nhiều so với những món đồ công nghệ cùng thời. Nhiều chiếc có giá khoảng 100 USD (hơn 2,5 triệu VNĐ), dù đã qua bao nhiêu năm. Tuy nhiên, những chiếc máy này vẫn bán rất chạy.

Không ngạc nhiên khi các nhà sản xuất máy ảnh đã nhận ra sự thay đổi trong sở thích này, và họ đang tận dụng nó. Fujifilm, công ty sản xuất dòng máy ảnh nổi tiếng, đã ra mắt một chiếc digicam nhỏ nhắn có tên X half (giá 849 USD) với ít tính năng cao cấp nhưng lại tập trung vào các chế độ mô phỏng film cũ.

Trong khi đó, Ricoh – hãng được biết đến nhiều nhất với máy in – cũng có một dòng máy ảnh nhỏ gọn, chuyên chụp ảnh đường phố với các chế độ ảnh mang phong cách hoài cổ và vừa công bố một mẫu máy kế nhiệm có giá gần 1.500 USD.

Nếu vẫn muốn những hiệu ứng xưa cũ mà không phải bỏ tiền ra mua máy thì sao? Có hai ứng dụng trên iPhone có thể tái hiện lại cảm giác chụp ảnh hoài cổ.

(Not Boring) Camera: Đây là lựa chọn tốt để tạo ra bức ảnh đẹp, có độ nhiễu hạt cao và nhiều tùy chọn mô phỏng film.

AgBr: Ứng dụng cho phép biến những bức ảnh có sẵn thành những bức ảnh đơn sắc, u sầu, mô phỏng lại vẻ ngoài của các cuộn phim cũ đã hết hạn sử dụng.