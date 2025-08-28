Cách nhận 100 nghìn đồng ăn "Tết Độc lập" 2/9, làm ngay các bước sau

Mới đây, trang fanpage Thông tin Chính phủ đã thông báo "TẶNG 100.000 ĐỒNG/NGƯỜI CHO TOÀN DÂN ĂN TẾT ĐỘC LẬP". Theo đó, mỗi người dân đều có thể nhận được số tiền an sinh xã hội này. Cùng với đó, hàng loạt ngân hàng gửi hướng dẫn thao tác các bước để khách hàng nhận chi trả an sinh xã hội bằng tài khoản ngân hàng trên VNeID.

Thông báo chính thức từ fanpage Thông tin Chính phủ

Để nhận được khoản tiền hỗ trợ này, người dân làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID, chọn mục "An sinh xã hội"

Bước 2: Chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội".



Sau đó, người được nhận tiền an sinh xã hội nhập số tài khoản ngân hàng của mình vào. Tài khoản hưởng an sinh xã hội là tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money.

Bước 3: Người dùng cần nhập đầy đủ thông tin cá nhân gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng. Sau đó, tích chọn vào ô “Tôi đã đọc mục đích chia sẻ…” ở cuối trang và nhấn "Tiếp tục".

Hệ thống sẽ đưa ra các bước hướng dẫn tiếp theo cho đến khi hoàn tất quy trình.

Bước 4: Bấm "Gửi thông tin". Khi nào thông tin đã được gửi, trên màn hình sẽ xác nhận yêu cầu đăng ký an sinh xã hội thành công.

Sau khi thực hiện các bước trên, người dân đã hoàn tất và có thể chờ duyệt để nhận tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng.

Trường hợp người dân chưa có tài khoản ngân hàng, có thể tự đăng ký mở tài khoản ngay trên ứng dụng VNeID hoặc thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng. Sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.