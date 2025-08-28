Taylor Swift đính hôn: Instagram "nổ tung" với loạt kỷ lục, Meta cũng phải "ngả mũ"

"Cô giáo dạy Tiếng Anh" Taylor Swift và "thầy dạy thể dục" Travis Kelce đã gây "nổ tung" MXH toàn cầu khi thông báo đã đính hôn. Ngay lập tức, cư dân mạng đã khiến Instagram như bùng nổ bởi lượt likes, share hay đăng lại.

Bài đăng của Taylor Swift là một cơn địa chấn trên Instagram

Theo Fox News, chính Meta - công ty mẹ của Instagram đã phải lên tiếng xác nhận về độ "khủng" của nó. Cụ thể, bức ảnh đã thu về hơn 14 triệu lượt thích chỉ trong giờ đầu tiên và đạt 1 triệu lượt đăng lại (repost) trong chưa đầy 6 tiếng. Với sức công phá này, bài đăng đã chính thức lọt top những bài được chia sẻ nhiều nhất trong lịch sử Instagram!

Tuy nhiên, cho đến hiện tại thì tổng số tương tác của bài viết này chưa được hé lộ bởi thuật toán của Instagram đã hạn chế các thông tin dù là bài đăng công khai.

Đó là chưa kể hơn 4 triệu bình luận và hàng triệu lượt chia sẻ

Sức mạnh của "Tayvis" không chỉ dừng lại ở đó. Trước khi "gây bão" với tin đính hôn, cặp đôi đã cùng nhau lập Kỷ lục Guinness Thế giới về "lượt xem podcast đồng thời nhiều nhất". Chỉ riêng bài đăng nhá hàng cho sự kiện này của Taylor đã nhận về 4,5 triệu lượt thích và một tỷ lệ tương tác "không tưởng" lên tới 145%. Đừng quên "hiệu ứng Taylor Swift" đã khiến doanh số bán áo đấu của Travis tăng vọt và rating các trận đấu NFL cũng tăng theo một cách chóng mặt mùa giải trước.

Màn "phá đảo" này được xem là một chiến thắng giòn giã cho Meta. Ngay sau khi tin vui được công bố, cái tên Taylor Swift đã leo thẳng lên top 1 trending trên Threads, giúp Meta "ghi điểm" cực mạnh trong cuộc chiến giành giật những khoảnh khắc văn hóa nóng hổi với đối thủ X (Twitter cũ). Các nhà phân tích cho rằng những sự kiện lan truyền thế này chính là "mỏ vàng" giúp Meta thu hút nhà quảng cáo và nhà đầu tư.

Taylor Swift trước nay vẫn là "thánh tạo trend" với album "Midnights" phá kỷ lục Spotify hay tour diễn "Eras Tour" thu về hơn 2 tỷ USD. Giờ đây, khi kết hợp cùng Travis Kelce, sức ảnh hưởng của họ đúng là không có đối thủ. Dân tình giờ chỉ còn hóng "siêu đám cưới" của cặp đôi quyền lực này thôi!