Trái ngược tạo hình 2 phản diện trong "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi": Người được khen mặc đẹp, kẻ bị chê già nua

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi" đã chính thức khép lại vào ngày 20/2 vừa qua. Thu hút sự chú ý của khán giả bởi nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên đẹp và diễn xuất ấn tượng, bên cạnh cặp đôi chính, tuyến truyện của các diễn viên phụ cũng góp phần tạo nên sức hút cho bộ phim. Cùng đảm nhiệm vai nữ phụ phản diện, song tạo hình và nhan sắc của Song Ha Yoon và BoA lại nhận được những đánh giá trái chiều từ khán giả.

Song Ha Yoon - Nữ phụ được khen mặc đẹp

Song Ha Yoon vào vai Jung Soo Min, một cô gái xinh đẹp nhưng lại có tâm địa độc ác và lắm thủ đoạn. Diễn xuất của Song Ha Yoon được đánh giá cao bởi sự tinh tế và lôi cuốn. Cô đã thể hiện thành công nội tâm phức tạp của nhân vật Soo Min, khiến khán giả vừa ghét vừa thương.

Bên cạnh diễn xuất, nhan sắc của Song Ha Yoon cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Ở tuổi 38, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ với làn da trắng mịn, đường nét thanh tú và nụ cười rạng rỡ.

Tạo hình của Song Ha Yoon trong phim cũng giúp cô ghi điểm trong mắt khán giả về cách makeup, phối đồ hợp gu số đông. Dù vào vai "trà xanh" tâm cơ thủ đoạn, khán giả vẫn bị thu hút bởi style công sở nữ tính và gần gũi của cô.

Tủ đồ công sở của nhân vật Jung Soo Min đa phần là áo sơ mi với chân váy ngắn hoặc chân váy bút chì. Thay vì chỉ lựa chọn các tông màu trầm tối, Song Ha Yoon không ngại khoác lên mình những trang phục có màu sắc tươi sáng và có chi tiết cách điệu, tăng thêm vẻ nữ tính cho set đồ

Bên cạnh đó, mái tóc của Song Ha Yoon cũng được tạo kiểu đa dạng: khi thì được tết hai bên, lúc buộc thêm nơ, khi thì buông xoã, lúc lại xoăn sóng nhẹ kết hợp cùng cặp tóc lấp lánh,... Điều này đã tạo cảm giác mới mẻ và thú vị cho mỗi lần nhân vật của cô xuất hiện trong phim. Đây cũng chính là một trong những yếu tố giúp nữ diễn viên ghi điểm trong mắt khán giả

BoA - Nữ phụ bị chê đơ cứng

BoA thủ vai Oh Yoo Ra, hôn thê cũ của nam chính. Vào vai ác nữ tài phiệt sang trọng với nhiều thủ đoạn, BoA lại nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng, tạo hình của BoA có phần "dừ" so với nhân vật. Cộng với diễn xuất gượng gạo, gương mặt biểu cảm thiếu tự nhiên, nhân vật Oh Yoo Ra của BoA chính là điểm trừ của "Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi". Cùng ở độ tuổi 38 nhưng so với Song Ha Yoon, tạo hình của BoA khiến cô trông già dặn hơn nhiều.

Ngay từ những tập đầu tiên xuất hiện, phục trang của nhân vật Oh Yoo Ra đã được đầu tư để khắc hoạ thân phận tiểu thư tài phiệt. Dẫu vậy, những tạo hình trong phim của BoA lại tương đối nhạt nhoà và không để lại nhiều dấu ấn.

Bên cạnh đó, phần gò má và đôi môi "đơ cứng" khiến cho biểu cảm của cô trở nên vô hồn. Tạo hình của BoA khiến cô như... chị gái của nam chính chứ không phải hôn thê cũ như trong kịch bản

Thêm vào đó, kiểu tóc của BoA trong phim tương đối... một màu. Cô thường xuyên xuất hiện với mái tóc xoăn lơi ngôi giữa. Dù ý đồ của ekip là khắc hoạ sự sang trọng của nhân vật, tuy nhiên kiểu tóc này lại khiến BoA "dừ" hơn nhiều tuổi

Không chỉ vậy, đôi môi mọng của Song Ha Yoon được khen tiêm vô cùng tự nhiên và vừa phải. Trong khi đó, BoA lại nhận về nhiều nghi vấn do mới "trùng tu" nhan sắc nên gương mặt, đặc biệt là phần môi trở nên đơ cứng. Tuy nhiên, việc BoA livestream hùng hồn khẳng định bản thân mình không can thiệp dao kéo và sở dĩ môi sưng là do... nghịch môi đã chính là điều gây ra tranh cãi trong thời gian vừa qua.

BoA liên tục bặm môi và lấy tay di lên môi để chứng minh bản thân không "dao kéo" trong livestream gần đây