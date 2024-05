Nếu có đi Met Gala năm nay, mong Jennie và Rosé sẽ diện đồ thú vị hơn

Met Gala là một trong những sự kiện thường niên có sức ảnh hưởng lớn của làng thời trang trên toàn thế giới. Không những quy tụ hàng loạt ngôi sao cũng như những tên tuổi nổi tiếng trong giới mà đây còn là dịp để người hâm mộ chiêm ngưỡng một "bữa tiệc" thời trang với những bộ cánh, tạo hình đẹp mắt, ấn tượng. Những năm gần đây, sự xuất hiện 2 cô nàng Rosé và Jennie tại Met Gala cũng trở thành chủ đề bàn tán gây xôn xao cộng đồng mạng. Dù khiến dân tình ngây ngất với visual xinh lung linh cùng thần thái ngút ngàn nhưng trang phục của 2 ngôi sao BLACKPINK lại không để lại quá nhiều ấn tượng.

Năm nay, Met Gala quay trở lại với chủ để "The Garden of Time" (Khu vườn thời gian), giới mộ điệu đang rất mong chờ vào những bộ cánh sẽ được dàn sao diện tại thảm đỏ. Nếu Jennie và Rosé hoặc bất kỳ thành viên BLACKPINK nào tiếp tục tham dự, dân tình đều mong họ có những lựa chọn đột phá hơn nữa. Mới đây, Rosé và Jennie đều đang có lịch trình cá nhân tại New York nên dân tình cũng hoàn toàn có thể ngóng chờ vào màn "tái xuất" ấn tượng hơn của 2 mỹ nhân đình đám.

Rosé và Jennie đều khởi hành sang New York với những lịch trình cá nhân khiến dân tình tin rằng họ có thể xuất hiện tại Met Gala 2024

Rosé

Tạo hình từng nhận nhiều ý kiến trái chiều của Rosé tại Met Gala 2021

Rosé từng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi xuất hiện tại Met Gala 2021 cùng Anthony Vaccarello - GĐST của Saint Laurent. Giọng ca BLACKPINK, cùng với CL cũng là hai ngôi sao Kpop đầu tiên xuất hiện tại siêu sự kiện thời trang đình đám.

Rosé thu hút mọi ống kính truyền thông ngay từ khi xuất hiện trong mẫu váy ngắn đen basic ôm sát, với điểm nhấn là chiếc nơ trắng cách điệu của Saint Laurent, tôn lên đôi chân thon dài cùng body chuẩn mẫu. Nữ idol nổi bần bật với mái tóc vàng sáng buộc đuôi ngựa cùng trang sức lấp lánh để hoàn thiện outfit. Được biết, chiếc đầm đen nhỏ Saint Laurent với hoạ tiết nơ trắng to ở phần ngực của Rosé được lấy cảm hứng từ một chiếc váy đã từng được mặc bởi biểu tượng thời trang nước Mỹ - cố minh tinh Marilyn Monroe.

Rosé "thả dáng" tại thảm đỏ Met Gala 2021



Tuy nhiên, tạo hình của Rosé bị đánh giá là quá đơn điệu, có phần nhàm chán so với chủ đề "In America: A Lexicon of Fashion" (Lấy cảm hứng và tôn vinh thời trang Mỹ) có quá nhiều thứ để khai thác. Outfit của Rosé khi đó từng tạo nên 2 làn sóng trái chiều, một bên cho rằng cô nàng còn quá an toàn, ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng phong cách tối giản, sang chảnh vốn nổi tiếng từ trước đến nay của Saint Laurent nên không có gì lạ khi nàng đại sứ lại diện bộ này. Thứ ấn tượng duy nhất chính là makeup look lạ mắt cùng thần thái sang chảnh của "bông hồng nước Úc".

Makeup look là thứ mang tính đột phá duy nhất trong tạo hình này của Rosé nhưng cũng khiến cô mất điểm phần nào trong mắt cộng đồng mạng



Jennie

Jennie tại Met Gala 2023

Năm 2023, Jennie cũng xuất hiện tại thảm đỏ Met Gala trong mẫu váy vintage do chính Karl Lagerfeld thiết kế, nằm trong BST Fall/ Winter 1990 của Chanel. Chiếc váy mini dress màu trắng kết hợp với thắt lưng đen, với điểm nhấn bông hoa trà - biểu tượng của nhà mốt kết hợp cùng găng tay, quần tất đen và choker dày, giúp diện mạo thêm phần cổ điển, sang trọng. Mái tóc của nữ ca sĩ được vuốt ngược lại, 1 phần tóc tết được cố định thành một chiếc băng đô sang trọng. Trang phục của cô hoàn toàn phù hợp với chủ đề Met Gala năm đó "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty", nhằm tôn vinh những cống hiến vô giá của huyền thoại này với làng thời trang thế giới.

Cùng cảnh ngộ với người chị em cùng nhóm, tạo hình của Jennie chỉ ở mức ổn nhưng chưa thực sự khiến người xem phải ấn tượng



Giống như Rosé, việc lựa chọn một chiếc đầm cocktail tham dự "Oscar của thời trang" - nơi các ngôi sao không ngại lên đồ lồng lộn khiến tạo hình của Jennie bị đánh giá là quá "hiền". Dù cho chiếc mini dress này rất phù hợp với phong cách của Jennie nhưng người hâm mộ vẫn mong đợi một thiết kế độc lạ và kiểu cách hơn ở một IT Girl như Jennie. Thần thái và visual vẫn xuất sắc và chỉn chu, đúng chuẩn một nàng "công chúa hoa trà" của Chanel nhưng thứ thiếu duy nhất ở tạo hình này chính là một yếu tố khiến người xem phải trầm trồ, nhớ mãi không quên.