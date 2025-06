Trải nghiệm mẫu tai nghe có màn hình rời “độc lạ”, giá 10 triệu đồng

Ra mắt tại CES 2025, JBL Tour One M3 tạo nên khác biệt so với các đối thủ khi mang đến bộ phát âm thanh Smart Tx không dây có màn hình cảm ứng. Phụ kiện khác lạ này tạo nên điểm nhấn cho mẫu tai nghe so với các những cái tên hiện tại.

Tai nghe được làm hoàn toàn bằng nhựa, phần khung và đệm đầu bọc giả da. Tổng thể có trọng lượng chỉ khoảng 275g, giúp việc đeo lâu không bị mỏi. Trong những buổi làm việc online, việc đeo tai nghe không có cảm giác nặng đầu. Case đựng tai nghe có chất lượng khá tốt, thiết kế đơn giản, dễ mang theo và có ngăn chứa phụ kiện riêng.

Một điểm cải tiến rõ rệt của phiên bản lần này là khả năng chống ồn. JBL trang bị hệ thống 8 micro để phân tích và triệt tiêu âm thanh môi trường. Khi thử sử dụng trong văn phòng mở có tiếng nói chuyện và tiếng máy lạnh, tai nghe giảm đáng kể những tạp âm nền, giúp dễ tập trung hơn khi làm việc.

Đi ngoài đường hoặc vào quán cà phê đông người, tiếng ồn cũng được tai nghe “xử” gọn. Bạn cũng có thể bật chế độ xuyên âm khi cần nghe môi trường xung quanh mà không tháo tai. Trong trường hợp đi bộ ngoài đường, việc bật chế độ này giúp dễ nghe tiếng phương tiện, tránh rủi ro.

Bên cạnh khả năng chống ồn tốt được nâng cấp, Tour One M3 vẫn giữ vững thế mạnh âm thanh. Trải nghiệm cho thấy, tai nghe mang đến âm thanh thiên về dải trung và cao. Khi test một vài bài vocal như “Easy On Me” của Adele, giọng hát được tách khá sạch, không bị đè bởi nhạc nền. Bass có lực nhưng không nhấn quá mạnh, phù hợp cho người thích chất âm cân bằng.

Những ai yêu cầu bass mạnh hoặc thích âm sáng hơn có thể tự điều chỉnh qua EQ trong ứng dụng JBL Headphones, với nhiều dải tần và preset có sẵn. Ngoài ra, Personi-Fi 3.0 cho phép tạo profile âm thanh cá nhân hóa dựa trên khả năng cảm nhận từng dải tần của tai người dùng.

Tính năng đáng chú ý khác là cảm biến nhận diện tháo tai, tự dừng nhạc khi tháo hoặc khi người dùng bắt đầu nói. Trong buổi làm việc từ xa, chỉ cần tháo tai nghe để trả lời điện thoại, nhạc sẽ dừng ngay, không cần thao tác tay. Tai nghe cũng cho phép kết nối hai thiết bị cùng lúc, ví dụ đang nghe nhạc trên laptop mà có cuộc gọi đến điện thoại thì có thể chuyển đổi nhanh.

Điểm khiến JBL Tour One M3 trở nên khác biệt so với nhiều mẫu tai nghe không dây khác chính là phụ kiện Smart Tx đi kèm. Thiết bị này có màn hình cảm ứng nhỏ, dễ thao tác, giúp việc điều chỉnh âm lượng trực tiếp mà không cần mở ứng dụng. Nhìn tổng thể, đây là một phụ kiện bổ sung đúng lúc cho những ai có thói quen dùng tai nghe không dây với các thiết bị đời cũ.

Dù trang bị nhiều tính năng, tai nghe vẫn đảm bảo thời lượng pin đủ dài cho hầu hết các nhu cầu sử dụng trong ngày. Với mức sử dụng bật chống ồn, tai nghe có thể dùng liên tục khoảng 40 giờ. Tắt chống ồn thì lên đến 70 giờ. Nếu quên sạc mà cần dùng gấp, bạn chỉ cần sạc 5 phút là có thêm khoảng 5 giờ nghe.

Nhìn chung, đây là một lựa chọn đáng cân nhắc trong tầm giá 10 triệu đồng nếu bạn không chỉ cần “nghe hay” mà còn cần “dùng tiện”.