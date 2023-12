Trải nghiệm công nghệ theo cách độc đáo hơn khi đặt chân đến “Another Saigon”

Thử tìm hiểu những điều độc đáo không dễ tìm thấy ở bất cứ đâu khi đặt chân đến "Sài Gòn khác biệt" này!

Vừa qua, không gian trưng bày và trải nghiệm sản phẩm LG với tên gọi "Another Saigon" chính thức được khai trương tại địa chỉ 96 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Chỉ sau vài ngày mở cửa, "Another Saigon" trở thành điểm đến thu hút đông đảo sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là cộng đồng người trẻ. Ấn tượng của những vị khách tham quan đầu tiên đối với không gian trưng bày và trải nghiệm sản phẩm độc nhất này của LG chính là thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa công nghệ và mỹ thuật đặc sắc.

Another Saigon - Một "Sài Gòn khác" được đặt tại trung tâm với những gam màu và hình ảnh ấn tượng góp phần mang đến nhiều niềm vui mới lạ dành cho cư dân thành thị.

Không chỉ đơn thuần giới thiệu sản phẩm, "Another Saigon" chào đón người tham quan bằng một không gian thân thiện, gần gũi, tạo cảm giác như trở về ngôi nhà của chính mình, nhưng đồng thời cũng mang đến những cảm xúc tươi mới. Tại khu vực "Hello, LG" ở tầng G, bạn được khuyến khích tự trải nghiệm chăm sóc quần áo, giày dép hoặc các đồ dùng bằng vải nói chung của cá nhân bằng thiết bị chuyên dụng của LG. Cũng trong không gian này, mọi người còn có cơ hội hiểu hơn về hành trình xây dựng tương lai bền vững dựa trên nguyên tắc hoạt động ESG của LG Electronics; chiêm ngưỡng những sản phẩm tái sử dụng từ những tấm bạt cũ ở quầy trưng bày của Dòng Dòng (đối tác của LG). Sau đó, bạn có thể chọn cho mình một loại thức uống "chuẩn gu" từ Cacao Land và tiếp tục chuyến hành trình trải nghiệm của mình.

Là một người trẻ luôn hướng đến mục tiêu sống xanh, hẳn bạn sẽ không thể bỏ qua những thông tin về quy trình cho ra đời những thiết bị công nghệ "xanh" của LG ngay tại Khu vực "Hello, LG".

Bước lên khu vực "The Curation of Good Life" tại tầng 1, bạn sẽ bị cuốn hút bởi BST LG Objet, bao gồm các sản phẩm cao cấp được đầu tư cả về công nghệ hiện đại và diện mạo kế thừa ngôn ngữ mỹ thuật tiên phong của LG, cùng với những thiết bị hoàn toàn mới, chưa từng được giới thiệu tại Việt Nam. Nếu là người trẻ đang mơ mộng về một không gian sống lý tưởng, chắc chắn bạn sẽ chẳng muốn rời gót khỏi khu vực trải nghiệm liền mạch được cấu thành bởi hệ sinh thái các thiết bị với công nghệ hiện đại và tính thẩm mỹ thời thượng.

Công nghệ dẫn đầu xu hướng được bày ra trước mắt bạn. Không chỉ vậy, "Another Saigon" còn giúp bạn có cơ hội được chạm tay đến những sản phẩm hoàn toàn mới, độc đáo nhất từ trước đến nay.

Lựa chọn màu sắc của những thiết bị điện tử gia dụng theo ý thích của mình có thể sẽ là một trải nghiệm chưa từng có ở bất kỳ đâu, bạn hãy thử nhé!

Không chỉ vậy, bạn còn có thể thỏa sức thử tài bản thân với loạt trò chơi được cung cấp bởi VNGGames ngay trên các thiết bị màn hình giải trí đỉnh cao từ LG. "Chiến game" tuyệt đỉnh với những thiết bị phản ánh hình ảnh sống động và chân thật có lẽ cũng sẽ khiến cho bạn "nung nấu ý định" thiết kế riêng cho mình một không gian tương tự tại nhà chăng?

Không gian dành riêng cho những ai muốn trải nghiệm các thiết bị màn hình giải trí đỉnh cao từ LG.

Và khi sẵn sàng, hãy tiếp tục với chuyến hành trình khám phá ở khu vực "The Solution of Good Life" tại tầng 3! Đây chính là nơi bạn sẽ đón nhận một điều khác lạ nữa của "Another Saigon", nơi tập hợp đầy đủ những thiết bị gia dụng tí hon đẹp mắt. Cụ thể, thế giới thu nhỏ của hệ sinh thái các thiết bị LG tại đây mở ra cho bạn cơ hội hiểu bao quát hơn về các dòng sản phẩm, nắm bắt tường tận những tính năng của chúng. Lựa chọn một thiết bị điển hình, một mẫu mã ưng ý, bạn chỉ cần dùng điện thoại cá nhân quét mã QR, cả thế giới công nghệ sẽ mở ra ngay trước mắt bạn.

Kết thúc hành trình trải nghiệm trung tâm Another Saigon tại khu vực "The Joy of Good Life" ở tầng 5, bạn sẽ có cơ hội đắm mình vào không gian đa sắc độc đáo được tạo nên bởi các dải màu biến đổi linh hoạt từ BST tủ lạnh MoodUP. Cùng với sự trợ giúp của hệ thống đèn LED hiện đại tại không gian studio này, bạn có thể tự do sáng tạo nội dung theo phong cách cá nhân và chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội.

Một gian phòng tương tác đa giác quan không dễ tìm thấy ở Sài Gòn như thế này chắc chắn sẽ thu hút đông đảo bạn trẻ đến "check-in".

Không chỉ là nơi thu thập các ý tưởng mới mẻ thiết lập nên không gian sống thông minh, chạm tay đến những công nghệ mới nhất, "Another Saigon" còn giúp bạn trải nghiệm những khoảnh khắc vui vẻ chưa từng có!

Đặt chân đến "Another Saigon" vào một ngày cuối năm, trong tâm thế tìm kiếm những thiết bị công nghệ thời thượng nhằm mang lại làn gió mới mẻ cho không gian sống, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy hài lòng vì những trải nghiệm mà mình có được. Hãy đến và tự mình khám phá nhé!