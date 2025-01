Chuyển tiền vào STK 120633636 để đầu tư tiền số, người đàn ông định đến ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 2,1 tỷ đồng thì công an cản lại

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa hỗ trợ một người dân dừng giao dịch với số tiền 2,1 tỷ đồng cho các đối tượng lừa đảo qua hình thức đầu tư tiền số.

Cụ thể, vào lúc 08h30 ngày 29/12/2024, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (SN: 1977; HKTT: khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) liên hệ với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đề nghị hỗ trợ chồng bà là ông Lâm Quốc Hùng đang chuẩn bị chuyển tiền cho người lạ quen biết qua mạng xã hội facebook.

Qua làm việc và giải thích, ông Hùng biết mình bị lừa và cho biết, thông qua mạng xã hội được một tài khoản Facebook có tên “Hoàng Huyền Trang” kết bạn, mời gọi đầu tư tiền số với lợi nhuận cao.

Ông Nguyễn Quốc Hùng đã chuyển 8.000.000 đồng vào tài khoản số 120633636 đứng tên công ty TRAN TOAN INVESTMENT COMPANY, sau nhiều lần chuyển tiền rồi rút ra được cả vốn lẫn lời. Các đối tượng tiếp tục đưa ra chiêu bài dụ dỗ nâng cao vốn đầu tư, nên ông Hùng chuẩn bị đến ngân hàng để tất toán sổ tiết kiệm số tiền 2.100.000.000đ (hai tỷ một trăm triệu đồng) để chuyển cho đối tượng thì bà Hạnh phát hiện và giải thích, khuyên can và nhờ lực lượng Công an hỗ trợ.

Cảm động trước việc làm vì nhân dân phục vụ của cán bộ Công an, ông Nguyễn Quốc Hùng đã viết thư cảm ơn gửi đến Ban Giám đốc Công an tỉnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao và mong muốn đây là bài học cảnh giác cho nhiều người khi tham gia vào các hoạt động đầu tư tiền số trên không gian mạng.