iPad bản 5G "ăn đứt" bản Wi-Fi ở điểm nào?

Rất nhiều người khi quyết định mua một chiếc iPad thường bỏ qua một tùy chọn quan trọng: khả năng kết nối mạng di động 5G. Họ cho rằng iPad chủ yếu dùng ở nhà hoặc văn phòng, nơi đã có sẵn Wi-Fi. Tuy nhiên, bỏ qua phiên bản 5G có thể là một sai lầm khiến bạn phải hối tiếc.

Hãy tưởng tượng, bạn sở hữu một chiếc iPad với màn hình lớn tuyệt đẹp, đủ sức mạnh để xử lý mọi tác vụ từ công việc đến giải trí. Nhưng ngay khi bạn rời khỏi nhà, chiếc iPad đó bỗng dưng mất đi một nửa sức mạnh. Bạn không thể thoải mái lướt web tìm kiếm thông tin, không thể trả lời email công việc khẩn cấp.

Nhưng tất cả sẽ thay đổi nếu bạn sở hữu một chiếc iPad có 5G. Với khả năng kết nối mạng di động tốc độ cao, chiếc iPad của bạn sẽ không còn bị "giam chân" trong phạm vi nơi có Wi-Fi nữa. Dù bạn đang trên đường đi làm, ngồi trong quán cà phê, hay thậm chí đang tận hưởng chuyến du lịch ở một vùng đất mới, chiếc iPad của bạn vẫn luôn sẵn sàng.

Với chiếc iPad có kết nối 5G bạn có thể làm việc mọi lúc mọi nơi

Lợi ích của việc sở hữu một chiếc iPad 5G là vô cùng rõ ràng. Bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn những ưu điểm của một màn hình lớn mà không bị "trói buộc" vào một địa điểm cố định. Chiếc iPad 5G thực sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa tính di động của một chiếc smartphone và khả năng làm việc hiệu quả của một chiếc laptop. Bạn hoàn toàn có thể tự tin để chiếc laptop ở nhà và hoàn thành công việc trên chiếc iPad của mình. Chiếc máy tính bảng của bạn giờ đây cũng tự do như chiếc điện thoại thông minh, cho phép bạn truy cập mọi dịch vụ trực tuyến ở bất cứ đâu có sóng điện thoại.

Sử dụng iPad có kết nối di động sẽ giúp bạn làm việc linh hoạt hơn

Hơn nữa, nếu bạn chọn iPad có kết nối di động, bạn không còn lo lắng về việc phải tốn pin để phát wifi từ điện thoại nữa. Đặc biệt, việc sử dụng mạng di động còn mang đến sự an tâm vượt trội so với việc kết nối vào các điểm Wi-Fi công cộng đầy rủi ro. Dữ liệu cá nhân và thông tin quan trọng của bạn sẽ được bảo vệ tốt hơn, tránh khỏi những nguy cơ tiềm ẩn khi truy cập internet trên các mạng không an toàn.

Bạn sẽ không phải dùng điện thoại để phát mạng nữa

Vì vậy, trước khi đưa ra quyết định cuối cùng khi mua iPad, hãy cân nhắc kỹ lưỡng những lợi ích vượt trội mà phiên bản 5G mang lại. Bạn có thể nhận ra rằng sở hữu một chiếc iPad 5G chính là lựa chọn xứng đáng nhất mà bạn từng thực hiện.