Trải nghiệm các tính năng AI thông minh trên Samsung Galaxy S25 Ultra

Đầu tiên, hãy tưởng tượng mỗi buổi sáng thức dậy, thay vì phải lướt qua hàng loạt ứng dụng để nắm bắt thông tin, bạn chỉ cần một cái liếc mắt vào màn hình chính. "Now Brief," một tính năng mới toanh của One UI 7.0, sẽ là "chuyên gia tóm tắt" cá nhân của bạn.

Dựa trên thời điểm trong ngày, AI sẽ tự động tổng hợp và hiển thị những thông tin quan trọng nhất: từ dự báo thời tiết để bạn chọn trang phục phù hợp, tình hình giao thông giúp bạn lên kế hoạch di chuyển, đến những bản nhạc yêu thích để khởi đầu hoặc kết thúc một ngày. Nếu bạn là người không thích sự lộn xộn của widget, Now Brief chính là giải pháp hoàn hảo để mọi thứ trở nên gọn gàng và tiện lợi hơn bao giờ hết.

Now Brief cuối ngày thể hiện thông tin thời tiết, đề xuất YouTube và playlist nhạc

Với những ai thường xuyên phải soạn thảo văn bản, "Advanced Writing Tools" sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Công cụ hỗ trợ viết AI này đã được nâng cấp mạnh mẽ, cho phép bạn xử lý đoạn văn bản dài hơn, lên đến 1250 ký tự. Không chỉ dừng lại ở việc định dạng văn bản cơ bản, AI còn có thể giúp bạn chia bố cục, tóm tắt, thêm dấu câu hay thậm chí tạo bảng biểu, giúp văn bản của bạn trở nên mạch lạc và chuyên nghiệp hơn.

Các tùy chọn trong mục "Advanced Writing Tools"

Bạn có thể dùng công cụ này để thực hiện viết lại văn bản mọi nơi mọi lúc

Edge Panel, thanh công cụ quen thuộc của Samsung, cũng được trang bị nhiều phím tắt cho các tính năng AI, đặc biệt là AI Select. Trước đây có thể bạn chưa tận dụng hết tiềm năng của Edge Panel, nhưng với AI Select, mọi thứ sẽ thay đổi. AI sẽ tự động nhận diện nội dung bạn đang xem trên màn hình và gợi ý những công cụ phù hợp.

Bạn có thể chọn tính năng AI Select từ thanh công cụ Edge Panel

Khi bạn xem một video nào đó, AI Select sẽ đề xuất tùy chọn tạo ảnh GIF. Xem ảnh? Tính năng đặt làm hình nền sẽ hiện ra ngay lập tức. Đặc biệt, tính năng "Drawing Assist" mới toanh còn cho phép bạn biến những bức ảnh bình thường thành tác phẩm nghệ thuật độc đáo, thậm chí có thể thêm mô tả bằng chữ để AI hiểu rõ hơn ý tưởng sáng tạo của bạn.

Bạn có thể sáng tạo lại hình ảnh bằng các công cụ của Galaxy AI

Samsung cũng đã bổ sung khả năng tìm kiếm thông minh trong ứng dụng Gallery và Settings. Trong ứng dụng Gallery, chỉ cần diễn tả bằng ngôn ngữ tự nhiên, ví dụ như "Tìm ảnh có cánh đồng" hay "Ảnh có nhóm 3 người," AI sẽ hiểu và nhanh chóng đưa bạn đến kết quả mong muốn. Tính năng này không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn mang đến trải nghiệm sử dụng điện thoại tự nhiên và trực quan hơn bao giờ hết.

Galaxy AI giờ đã hỗ trợ tìm kiếm ảnh bằng miêu tả tự nhiên

Đối với ứng dụng cài đặt hệ thống, khi tìm kiếm bạn giờ đây không cần phải nhớ cụ thể tên tính năng chính xác là gì. Chỉ cần miêu tả bạn muốn làm gì thì hệ thống sẽ đề xuất những cài đặt liên quan.

Bạn có thể miêu tả điều bạn muốn làm vào mục tìm kiếm, sau đó Galaxy AI sẽ lo nốt phần còn lại

One UI 7.0 không chỉ là một bản cập nhật phần mềm, mà là một cuộc cách mạng AI trên điện thoại Galaxy. Với hàng loạt tính năng thông minh và tiện lợi, Samsung đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc ứng dụng AI để nâng cao trải nghiệm người dùng, biến chiếc điện thoại không chỉ là công cụ, mà còn là người bạn đồng hành thông minh và đắc lực trong cuộc sống hiện đại.