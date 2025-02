Công an Vĩnh Phúc công bố danh sách 469 xe bị phạt nguội theo Nghị định 168: Có hơn 100 xe biển Hà Nội

Tại Vĩnh Phúc, từ ngày 11/01/2025 - 25/01/2025, qua Hệ thống camera giám sát giao thông, Công an thành phố Vĩnh Yên đã phát hiện và công khai danh sách các phương tiện vi phạm Luật an toàn giao thông. Danh sách bao gồm 469 trường hợp vi phạm, trong đó có nhiều xe biển số Thành phố Hà Nội. Công an yêu cầu chủ phương tiện đến Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Vĩnh Yên để làm việc và thực hiện việc nộp phạt theo đúng quy định.

Dưới đây là danh sách các trường hợp xe biển Hà Nội vi phạm:

Nguồn ảnh: Fanpage Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Theo danh sách trên, các xe vi phạm bị phạt nguội ở Vĩnh Phúc chủ yếu bị dính lỗi đèn giao thông và lỗi tốc độ.

Với lỗi đèn giao thông, các mức xử phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, đèn vàng) theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 như sau:

Đối với xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô: Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ, đèn vàng); Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 22.000.000 đồng đối với người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông gây tai nạn giao thông.

Ngoài việc bị phạt tiền theo quy định như đã nêu trên, người điều khiển xe còn bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b khoản 16 Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Trường hợp gây tai nạn thì bị trừ 10 điểm.

Về mức phạt tiền lỗi chạy quá tốc độ đối với xe ô tô, theo Nghị định 168/2024, nếu vượt quá tốc độ từ 5-dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1.000.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10-20 km/h sẽ bị phạt từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20-35 km/h sẽ bị phạt từ 6.000.000 - 8.000.000 đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12.000.000 - 14.000.000 đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe.

Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20.000.000 - 22.000.000 đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Khi đến công an nộp phạt nguội, người dân lưu ý chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết.