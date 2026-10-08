Trai đẹp nổi hơn cồn nhờ đi nhập ngũ, tóc 3 phân đơn giản thế mà bảnh!

Phải chăng mỹ nam này đã tìm thấy kiểu tóc "chân ái" nhờ đi nhập ngũ?

Việc nhập ngũ rồi trở lại với diện mạo như thể "ăn bột nở" đã chẳng còn là chuyện quá xa lạ với các mỹ nam Hàn. Không ít nam thần khiến cõi mạng ngỡ ngàng vì body ngày càng vạm vỡ, gương mặt nam tính và visual thăng hạng rõ rệt sau thời gian sinh hoạt trong môi trường quân đội.

Mới đây, Lee Jun Young chính là cái tên tiếp theo gây sốt với màn "thay da đổi thịt" sau thời gian ăn cơm quân đội. So với hình ảnh trước khi nhập ngũ, nam diễn viên hiện tại sở hữu vóc dáng săn chắc, cơ bắp nổi bật hơn hẳn. Đặc biệt, kiểu tóc quân nhân tưởng khó nhằn lại vô tình trở thành "chìa khóa" nâng hạng nhan sắc, giúp đường nét gương mặt của Lee Jun Young trông góc cạnh, nam tính và bảnh bao hơn nhiều phần.

Đoạn video quân nhân Lee Jung Young "đốn tim" cộng đồng mạng. (Nguồn: TikTok)





Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất chính là kiểu tóc 3 phân được cắt gọn sát hai bên, phần tóc trên đỉnh giữ độ dài vừa phải tạo cảm giác khỏe khoắn, mạnh mẽ đúng chất quân nhân. Kiểu tóc tưởng đơn giản này lại đặc biệt hợp với gương mặt của nam diễn viên, giúp đường chân tóc, vầng trán và những đường nét góc cạnh được phô bày rõ hơn.

Visual nam tính, góc cạnh của Lee Jun Young với mai tóc ngắn.

Không còn vẻ thư sinh như trước đây, Lee Jun Young hiện tại mang đến cảm giác trưởng thành, lạnh lùng và cực kỳ bảnh bao. Gương mặt gần như không cần tạo kiểu cầu kỳ vẫn nổi bật với sống mũi thẳng, đường hàm rõ nét cùng ánh mắt sắc sảo.

Đáng chú ý, vóc dáng của Lee Jun Young cũng là điểm khiến màn tái xuất này được bàn tán. Sở hữu chiều cao 1m85, nam diễn viên nay trông nở nang và vạm vỡ hơn, đặc biệt phần vai và thân trên tạo cảm giác rộng, chắc khỏe. Khi diện áo phông đen đơn giản hay trang phục quân đội, phom dáng cao lớn cùng bờ vai nổi bật càng khiến tổng thể thêm phần nam tính, đúng kiểu "visual quân nhân" đang gây sốt.

Giao diện "bảnh đét" của nam diễn viên sinh năm 1997.

Trước khi nhập ngũ, Lee Jun Young vốn đã sở hữu những đường nét khá nổi bật nhưng visual của nam diễn viên thường bị "đóng khung" trong hình ảnh thư sinh, trẻ trung. Nam diễn viên thường gắn liền với kiểu tóc phủ mái, phần tóc phía trước rủ xuống trán hoặc chia ngôi khiến tổng thể gương mặt có phần mềm mại và hiền hơn. Cách tạo kiểu này hợp với hình tượng nam chính thanh xuân hay những vai diễn mang màu sắc lãng tử, nhưng đồng thời cũng vô tình che đi khá nhiều lợi thế ngoại hình của Lee Jun Young.

Nam diễn viên khá trung thành với những kiểu tóc phủ mái.

Đặc biệt, vầng trán, đường chân tóc và những đường nét góc cạnh vốn có gần như không được phô bày trọn vẹn. Vì thế, dù sở hữu chiều cao 1m85 cùng gương mặt sáng, nam diễn viên trước đây chưa phải lúc nào cũng tạo cảm giác quá áp đảo về visual. Chỉ đến khi chuyển sang kiểu tóc cắt sát sau nhập ngũ, những đường nét nam tính mới thực sự được "mở khóa", khiến diện mạo của anh trở nên hút mắt hơn đáng kể.

Hình tượng lãng tử, thư sinh trước đó của Lee Jun Young.

Ảnh: Instagram.