Lisa (BlackPink) lại thành tâm điểm

Lisa tiếp tục khiến dư luận trầm trồ trước diện mạo xinh đẹp và thời trang tại Paris. Tuy nhiên, cô cũng bị một bộ phận cư dân mạng chỉ trích vì hành vi được cho là thô lỗ.

Ngày 6/10, Lisa tiếp tục trở thành tâm điểm khi xuất hiện tại show Louis Vuitton Xuân/Hè 2027 trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.

Đại sứ toàn cầu của nhà mốt Pháp mang đến ba tạo hình ấn tượng, từ street style quyến rũ đến phong cách nữ tính, ngọt ngào.

Trang phục gây sốt

Trước giờ diễn ra show Louis Vuitton, Lisa gây chú ý khi xuất hiện trên đường phố Paris trong set đồ đen gồm áo khoác ôm dáng và chân váy siêu ngắn.

Cô kết hợp trang phục với giày cao gót quai mảnh, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Mái tóc uốn xoăn cùng tổng thể màu đen mang đến vẻ cá tính, quyến rũ và có phần táo bạo.

Lisa trước khi dự show Louis Vuitton.





Váy ngắn khiến Lisa nhiều lần phải dùng tay che chắn khi di chuyển. Tuy nhiên, chính phom dáng này giúp nữ ca sĩ phát huy lợi thế hình thể và tạo hiệu ứng mạnh trước ống kính đường phố.

Đến show Louis Vuitton tại Cour Carrée thuộc bảo tàng Louvre, Lisa chuyển sang hình ảnh mềm mại và nữ tính. Một số nguồn thời trang cho biết trang phục của Lisa được biến tấu từ Look 49 trong bộ sưu tập Cruise 2027.

Cô giữ lại thiết kế áo len với phần bèo nhún cầu kỳ ở vai và gấu áo, nhưng thay đổi cách phối đồ. Nữ ca sĩ kết hợp áo với váy mini da đen, giày cao gót mũi nhọn và túi Multipass, tạo tổng thể gọn gàng, sắc sảo và tôn dáng hơn so với người mẫu mặc trên sàn diễn.

Sự đối lập giữa chất liệu mềm mại của áo và vẻ cứng cáp của chất liệu da giúp tổng thể không bị quá "bánh bèo", đồng thời giữ được nét cá tính vốn quen thuộc với Lisa.

Đáng chú ý nhất là vòng cổ LV Flower Comet dạng kiềng, thiết kế ôm sát cổ với hai đầu lấy cảm hứng từ họa tiết Monogram và được tạo điểm nhấn bằng đá lấp lánh. Cô còn sử dụng vòng tay đồng bộ, tạo sự thống nhất cho tổng thể.

Sau khi rời show Louis Vuitton, Lisa tiếp tục thay đổi phong cách khi tham dự tiệc hậu sự kiện của nhà mốt. Nữ ca sĩ diện áo khoác crop màu hồng đậm với phần cổ dựng, hàng cúc vàng nổi bật, phối cùng chân váy mini đồng màu và áo crop top trắng bên trong. Nhiều cư dân mạng dùng từ “búp bê sống” để mô tả về em út BlackPink.

Lisa tiếp tục gây sốt với phong cách thời trang ngọt ngào và vẫn cá tính. Ảnh: X.

Hành động gây tranh cãi

Trong khi gây sốt với diện mạo, Lisa vướng tranh cãi về thái độ. Ồn ào bắt nguồn từ đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Trong video, khi xe chở Lisa dừng chân trước cửa khách sạn, nam nhân viên gác cửa đã hỗ trợ mở cửa xe cho người đẹp Thái Lan. Tuy nhiên, Lisa không xuống xe mà đóng sầm cửa lại trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Chỉ đến khi người đàn ông mặc đồ đen - xuống từ ghế phụ - mở cửa, Lisa mới cùng trợ lý tươi cười bước xuống.

Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây nhưng gây ra cuộc tranh luận lớn trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng chỉ trích em út BlackPink hành xử thô lỗ, thiếu tôn trọng nhân viên khách sạn.

Khán giả bình luận: “Trời ơi, Lisa thật thô lỗ! Nam nhân viên đó chỉ đang làm nhiệm vụ của mình, sao cô ta dám đóng sầm cửa như vậy?", “Danh tiếng làm cô ta kiêu ngạo, không còn chút khiêm tốn nào nữa”,...

Một số người còn tỏ ra khó chịu với chiếc váy ngắn và hành động lấy tay che phía sau của Lisa khi xuống xe.

Lisa gây tranh cãi vì đóng sầm cửa xe. Nguồn: TikTok.

Không ít người lại lên tiếng bênh vực người đẹp. Họ cho rằng nam nhân viên mới là người thô lỗ khi mở cửa mà chưa hỏi ý kiến, trong khi Lisa đang bận chỉnh lại trang phục. Người hâm mộ chỉ ra Lisa không hề có biểu cảm cau có gì khi đóng cửa, chỉ đơn giản là phản xạ trong tình huống cấp bách.

Lisa và công ty quản lý chưa đưa ra bình luận gì về video.