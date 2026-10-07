Gương mặt mộc đỉnh nhất Sao Nhập Ngũ cuối cùng đã vươn tầm quốc tế

Nối tiếp các đại diện Vbiz, Phương Anh Đào trở thành sao Việt tiếp theo chính thức góp mặt trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố, khẳng định vị thế nhan sắc mộc mạc nhưng đầy khí chất của nữ chính phim MAI.

Chuyên trang sắc đẹp quốc tế TC Candler đang lần lượt công bố các ứng viên cho Bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026 (100 Most Beautiful Faces of 2026). Nối tiếp những mỹ nhân Vbiz từng được gọi tên trước đó như Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Hoàng Hà hay Kỳ Duyên, Phương Anh Đào là sao Việt tiếp theo chính thức xuất hiện trên trang chủ của tổ chức này. Tấm phiếu đề cử được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho đường nét sắc sảo, tự nhiên cùng khí chất điện ảnh của nữ diễn viên sinh năm 1992.

Dù chưa từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào,Phương Anh Đào từ lâu đã được đông đảo khán giả ưu ái trao cho danh xưng "nữ thần mặt mộc của màn ảnh Việt". Xuất hiện qua ống kính cam thường tại các sự kiện lớn hay trong những bức ảnh selfie đời thường không chỉnh sửa, mỹ nhân 9X vẫn dễ dàng tỏa sáng nhờ diện mạo thanh tú, thần thái sang trọng cùng làn da khỏe khoắn khiến ngay cả các nàng hậu khi chung khung hình cũng phải kiêng nể.

Nhan sắc mộc viral nhất "vũ trụ" Sao Nhập Ngũ

Phương Anh Đào thuộc số ít nữ diễn viên dám tự tin xuất hiện với gương mặt không son phấn trong các dự án điện ảnh, đặc biệt là ở những góc quay cận cảnh đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Từ Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Em Gái Mưa cho đến tác phẩm trăm tỷ MAI, nét đẹp chân thật, mộc mạc ấy đã trở thành thứ vũ khí đắc lực giúp cô chinh phục trọn vẹn trái tim người hâm mộ.

Thế nhưng, đỉnh cao chứng minh nhan sắc "vô thực" của Phương Anh Đào phải kể đến màn xuất hiện gây bão tại chương trình Sao Nhập Ngũ 2024. Suốt gần một thập kỷ phát sóng, chương trình thực tế này vốn được xem là thước đo trần trụi nhất cho diện mạo thật của dàn mỹ nhân Vbiz, khi mọi quy trình trang điểm đều bị loại bỏ hoàn toàn trước nắng gió thao trường khắc nghiệt.

Giữa môi trường huấn luyện gian khổ, Phương Anh Đào lại là sao nữ tạo nên cơn sốt rầm rộ nhất bởi nhan sắc bất chấp hoàn cảnh. Nổi bật với nét đẹp mạnh mẽ, cuốn hút và đậm chất "soái tỷ", nữ diễn viên biến những khoảnh khắc lăn lộn, mồ hôi nhễ nhại trên thao trường thành cơ hội khoe trọn đường nét tự nhiên đỉnh cao. Sự tả tơi do cường độ tập luyện chẳng những không dìm được nhan sắc mà còn khiến netizen cảm thán: Phương Anh Đào càng tả tơi lại càng hấp dẫn!

Không gò ép theo những chuẩn mực mảnh mai hay ảo diệu từ các lớp phấn son, diện mạo tràn đầy năng lượng tích cực của cô liên tục được cộng đồng mạng ví von với dàn mỹ nhân, nam thần Vbiz. Từ nụ cười tươi tắn "hao hao Mỹ Tâm", đường nét ngọt ngào giống Xuân Nghi cho đến góc mặt cá tính được dí dỏm gọi là "Isaac phiên bản nữ", Phương Anh Đào chính là minh chứng cho thấy một vẻ đẹp khỏe khoắn, tự nhiên từ cốt cách mới là thứ vũ khí đốn tim khán giả lâu bền nhất.

Bí kíp dưỡng nhan đến 80% từ chế độ ăn uống khoa học

Để duy trì làn da mộc khỏe đẹp, Phương Anh Đào từng hé lộ chu trình chăm sóc sức khỏe và làn da trong ngày của mình. Khác với hình dung của nhiều người về những liệu trình đắt đỏ, bí kíp giữ gìn nhan sắc của "ngọc nữ trăm tỷ" lại bắt nguồn từ lối sống kỷ luật và chế độ dinh dưỡng lành mạnh, trong đó việc ăn uống chiếm tới 80% hiệu quả.

Tập thể dục 2 lần/ngày

Nữ diễn viên duy trì thói quen tập luyện 2 lần mỗi ngày. Buổi sáng, Phương Anh Đào bắt đầu ngày mới bằng các bài tập khởi động nhẹ nhàng trên thảm Yoga tại nhà nhằm đánh thức hệ tuần hoàn, kích thích trao đổi chất và đào thải độc tố tích tụ sau đêm dài. Đến buổi chiều, cô dành thời gian tập luyện chuyên sâu tại phòng gym để tăng cường sức mạnh cơ bắp, thúc đẩy tuần hoàn máu và hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào da từ bên trong.

Bổ sung vitamin - khoáng chất từ hoa quả

Bên cạnh thói quen vận động, chế độ dinh dưỡng của Phương Anh Đào được thiết kế tập trung tối đa vào việc nuôi dưỡng làn da. Buổi sáng, cô ưu ái dâu tây chín, loại quả dồi dào vitamin C, axit ellagic cùng các chất chống oxy hóa giúp kích thích sản sinh collagen, cải thiện độ đàn hồi và tăng cường khả năng chống tia UV cho da. Trong ngày, nữ diễn viên duy trì thói quen uống sinh tố đỏ 2 lần từ dưa hấu, dâu tây hoặc quả mọng để nạp dồi dào lycopene và anthocyanin, hai hoạt chất vàng giúp làm chậm lão hóa và giữ nền da luôn căng mịn.

Bữa chính tốt dáng, đẹp da

Đối với các bữa ăn chính, Phương Anh Đào ưu tiên các thực phẩm cân bằng giữa vóc dáng và sức khỏe làn da. Thực đơn của cô thường kết hợp cơm sườn cùng bơ tươi và cà chua sống, nguồn cung cấp chất béo lành mạnh giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, ngăn ngừa tình trạng da khô ráp xỉn màu. Ngoài ra, các món ăn dưỡng nhan truyền thống như gà hầm hạt sen táo đỏ cũng xuất hiện thường xuyên trong thực đơn của cô, vừa giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ để phục hồi da ban đêm, vừa bổ máu mang lại sắc tố da hồng hào, rạng rỡ.

Mặt nạ cấp ẩm trước khi ngủ

Chốt lại chu trình dưỡng nhan cuối ngày, Phương Anh Đào dành thời gian đắp mặt nạ cấp ẩm trước khi đi ngủ để khóa ẩm sâu và nuôi dưỡng lớp biểu bì. Sự kiên trì với những thói quen nhỏ nhưng khoa học hằng ngày chính là "lá chắn" vững chắc giúp Phương Anh Đào giữ trọn diện mạo rạng ngời, tự tin khẳng định sức hút nhan sắc ngay cả ở những sân chơi sắc đẹp tầm vóc quốc tế.

Ảnh: Instagram, FBNV