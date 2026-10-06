Sao mà tin được showbiz Việt có một cô bé tuổi teen giống Kim Ji Won cỡ này

Đăng tải lại hình ảnh từ thời thiếu nữ trên trang cá nhân, "bông hồng lai" Naomi khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng bởi diện mạo mộc mạc nhưng sở hữu đường nét giống hệt nữ diễn viên Kim Ji Won thời thủ vai tiểu thư Rachel Yoo.

Trở lại ký ức tuổi teen bằng một bài đăng ngẫu hứng trên Threads, Naomi mới đây khiến cư dân mạng trầm trồ khi "khai quật" ảnh cũ. Đính kèm khoảnh khắc thời tuổi teen với mái tóc duỗi thẳng tắp cùng phần mái bằng dày cộp, người đẹp sinh năm 1996 hóm hỉnh nhớ lại kỷ niệm: "Nhớ lúc đó buổi đầu được đi duỗi tóc về, tối nằm ngủ không dám nhúc nhích sợ nó bị hư, sáng dậy trật cổ luôn". Bài đăng đơn giản nhanh chóng thu về hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng trăm lượt chia sẻ từ công chúng.

Chẳng son phấn hay thời trang phá cách như hiện tại, đường nét trên gương mặt thời thiếu nữ của cô gái mang hai dòng máu Việt - Đức lại khiến nhiều người liên tưởng đến nhan sắc mỹ nhân đình đám xứ Hàn Kim Ji Won.

Cùng một kiểu tóc mái bằng dày, đôi mắt sắc sảo, sống mũi thẳng thanh tú cho đến bờ môi chúm chím và góc mặt thon gọn, Naomi thời đi học trông không khác gì một phiên bản đời thực của tiểu thư Rachel Yoo trong bộ phim truyền hình The Heirs. Khí chất vừa kiêu kỳ của cô nữ sinh năm nào lập tức nhận về cơn mưa lời khen, chứng minh nét đẹp lai cuốn hút của Naomi vốn đã nổi bật từ trước khi bước chân vào con đường nghệ thuật.

Naomi (tên thật Huỳnh Roestel Naomi, sinh năm 1996) là giọng ca được đông đảo giới trẻ yêu mến qua những ca khúc mang màu sắc R&B, Indie và Underground như Đâu Có Hay, She Said, Retrograde. Từng cùng rapper WEAN tạo nên "cặp bài trùng" mang tính biểu tượng cả trong âm nhạc lẫn đời sống trước khi chính thức chia tay vào năm 2023, Naomi sau đó vẫn kiên trì định hình lối đi riêng đầy sức hút.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, cô còn thử sức với vai trò diễn viên thông qua bộ phim điện ảnh về đề tài sinh tồn Móng Vuốt. Mới đây, Naomi tiếp tục đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp khi chính thức đầu quân cho C Global - công ty giải trí do Chi Pu sáng lập. Bước đi mới này hứa hẹn sẽ mang đến cho nữ nghệ sĩ gen Z nhiều cơ hội bứt phá hơn trong cả hai lĩnh vực âm nhạc và nghệ thuật.

Sở hữu gu thời trang phá cách cùng nhiều hình xăm ấn tượng, Naomi không ít lần khiến công chúng lầm tưởng về phong cách sống của mình. Dù vậy, trong một cuộc phỏng vấn, nữ ca sĩ từng thẳng thắn trải lòng về sự khác biệt giữa hình ảnh bên ngoài và đời sống thực tế:

"Người ta thường nhìn vào những hình xăm và phong cách ăn mặc rồi cho là Mi ăn chơi tiệc tùng lắm. Thật ra mình không phải kiểu người thích tụ tập hay đi club thâu đêm suốt sáng. Mi thích những hoạt động ban ngày hơn ví dụ như đi bơi, đi dạo công viên, tắm nắng, picnic, tắm biển...".

Sự đối lập đầy thú vị giữa vẻ ngoài nổi loạn và lối sống hướng về thiên nhiên, ưu ái năng lượng tích cực ban ngày càng làm nên sức hút rất riêng cho "bông hồng lai" của Vbiz.

Bên cạnh nét đẹp lai sắc sảo nhưng không kém phần thanh tú, Naomi còn khẳng định vị thế một fashionista chính hiệu trong giới trẻ nhờ gu thẩm mỹ độc đáo. Tủ đồ của cô xoay quanh tinh thần Y2K và hơi thở thời trang thập niên 90 với sự biến hóa đa dạng: cool ngầu, cá tính nhưng vẫn giữ trọn nét nữ tính, phóng khoáng. Naomi nổi tiếng là một "tay chơi màu sắc" khi thường xuyên chinh phục các gam màu rực rỡ.

Quần jeans ống rộng phối cùng tank top, áo phông, túi xách kẹp nách và khăn quàng cổ là outfit chuẩn phong cách 90s mà Naomi đặc biệt ưa chuộng trong đời thường. Khi đổi hướng sang hình tượng quý cô công sở, Naomi khéo léo chọn những thiết kế blazer, suit ôm sát tôn trọn đường cong cơ thể, điểm xuyết thêm mắt kính, boots da hay tai nghe thời thượng.

Không dừng lại ở những item an toàn, Naomi còn thể hiện tư duy thời trang linh hoạt khi chinh phục thành công mẫu quần capri phối cùng croptop, hay những chiếc váy ngắn trễ vai điệu đà. Ngay cả với thời trang đi biển, cô cũng biến thành một "cẩm nang" lên đồ đáng học hỏi nhờ ưu ái các dáng bikini cắt xẻ táo bạo trên nhiều chất liệu và họa tiết phong phú. Sự tự tin cùng tư duy biến hóa không giới hạn đã giúp Naomi giữ vững hình ảnh một trong những biểu tượng phong cách dẫn đầu xu hướng của Vbiz.

Ảnh: NVCC, Internet