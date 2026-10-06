Lisa khoe đôi chân triệu đô, liên tục che chắn vòng 3 trước thềm dự fashion week

Sự xuất hiện của Lisa tại Paris đang phủ sóng khắp cõi mạng.

Trước thềm show diễn Louis Vuitton Xuân Hè 2027, Lisa đã khiến cõi mạng dậy sóng với loạt hình ảnh xuất hiện trên đường phố Paris. Ngôi sao sinh năm 1997 diện set váy đen ngắn, để lộ gần như toàn bộ đôi chân "triệu đô" trước ống kính. Không cần đến những khung hình được chỉnh sửa hay góc máy cầu kỳ, vóc dáng của Lisa qua loạt ảnh cam thường vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đôi chân dài, thẳng cùng tỷ lệ cơ thể nổi bật giúp nữ idol tạo hiệu ứng thị giác mạnh với người nhìn. Chỉ vài khoảnh khắc dạo phố trước show, Lisa đã đủ khiến mạng xã hội bàn tán về visual và vóc dáng chuẩn "búp bê sống".

Khoảnh khắc Lisa khoe tỷ lệ body siêu thực giữa đường phố Paris gây sốt cõi mạng. (Nguồn: Instagram)

Lisa gây ấn tượng ngay từ khi xuất hiện với phong cách thời trang vừa cá tính vừa quyến rũ. Nữ idol diện một set đồ tông đen đầy cá tính và sành điệu, gồm áo khoác ôm gọn cơ thể phối cùng chân váy dáng ngắn, tạo cảm giác hiện đại và thời thượng. Đặc biệt, đôi giày cao gót quai mảnh chính là yếu tố giúp em út BLACKPINK "hack dáng" triệt để. Đôi chân dài miên man của Lisa một lần nữa trở thành tâm điểm: phần đùi săn chắc, đường chân thẳng tắp, thon gọn và kéo dài, kết hợp với đôi cao gót càng tạo hiệu ứng miên man. Kiểu tóc uốn xoăn cùng thần thái rạng rỡ nhưng sang chảnh khiến tổng thể trông như một khoảnh khắc street style được chụp ngẫu nhiên mà vẫn cực kỳ thời thượng.

Đôi chân dài, thon và quyến rũ của Lisa qua ống kính cam thường.

Tuy nhiên, thiết kế váy quá ngắn cũng khiến Lisa gặp không ít bất tiện khi di chuyển. Trong một số khoảnh khắc được ống kính ghi lại sau khi bước xuống xe, nữ idol đã phải dùng tay kéo nhẹ phần tà váy, đồng thời đưa tay che chắn vòng 3 để tránh những tình huống hớ hênh trước truyền thông.

Mẫu váy quá ngắn để lộ 1 phần vòng 3 khiến Lisa liên tục phải lấy tay che chắn.

Lisa còn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với 1 look khác đến từ nhà mốt Louis Vuitton. Cô nàng diện set đồ gồm cardigan với chi tiết bèo nhún ở gấu áo phối cùng 1 chiếc striped knickers, high heels màu đỏ burgundy, tạo nên tổng thể vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Phom dáng ngắn và ôm sát tiếp tục giúp nữ idol làm nổi bật lợi thế hình thể với đường cong quyến rũ cùng đôi chân vạn người mê. Khi diện thiết kế này xuống phố, Lisa đã phối thêm cùng 1 chiếc cardigan mỏng màu hồng bên ngoài. Gam hồng sáng tạo điểm nhấn trẻ trung, đồng thời giúp cân bằng độ ngắn của trang phục, hạn chế cảm giác hớ hênh khi di chuyển. Cách layering này cũng khiến tổng thể trở nên năng động hơn, trong khi vẫn giữ được tinh thần thời trang nữ tính và cuốn hút.

Lisa tôn trọn lợi thế hình thể với set đồ của Louis Vuitton.

Nữ idol đã phối thêm 1 chiếc cardigan buộc quanh eo để vừa làm điểm nhấn, vừa mang lại sự thoải mái hơn khi di chuyển.

Sau Jisoo và Rosé, Lisa là thành viên tiếp theo của BLACKPINK khuấy đảo mùa Fashion Week với màn xuất hiện tại show Louis Vuitton Xuân Hè 2027. Mỗi lần đồng hành cùng nhà mốt Pháp, nữ idol đều mang đến những hình ảnh được giới mộ điệu chú ý, từ cách lựa chọn trang phục đến thần thái trước ống kính. Đặc biệt, những tạo hình trước đây của em út BLACKPINK từng nhận được nhiều phản hồi tích cực nhờ khả năng biến hóa đa dạng, lúc cá tính, sắc sảo, khi lại quyến rũ và thời thượng. Chính vì vậy, màn xuất hiện lần này càng khiến công chúng tò mò về diện mạo mà nữ idol sẽ mang đến. Sau loạt khoảnh khắc dạo phố Paris gây sốt trước thềm show, sự kỳ vọng dành cho tạo hình chính thức của Lisa tại Louis Vuitton SS27 cũng vì thế được đẩy lên cao.

Liệu "tắc kè hoa" Lisa sẽ đem đến 1 bản phối nào cho show Louis Vuitton SS27.

Ảnh: Instagram.