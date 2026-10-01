Show Chanel khi không có Jennie thì có gì?

Sự vắng mặt của Jennie tại show Chanel SS27 khiến spotlight được chia đều hơn cho các khách mời.

Chanel là một trong những nhà mốt cuối cùng trình làng bộ sưu tập Xuân Hè 2027 tại Paris Fashion Week, vì thế màn xuất hiện của thương hiệu luôn được giới mộ điệu đặc biệt chờ đợi. Việc Jennie - ngôi sao luôn là điểm truyền thông mỗi show diễn của Chanel vắng mặt đầy tiếc nuối phần nào khiến sức nóng của mùa này giảm sút.

Tuy nhiên cũng nhờ vậy, sự chú ý lại được chia đều cho dàn khách mời đình đám góp mặt tại hàng ghế đầu. Đáng chú ý nhất là Keonho, mỹ nam nhóm CORTIS, khi đây là lần đầu tiên anh tham dự một show diễn lớn trong khuôn khổ Fashion Week. Sự xuất hiện mới mẻ của nam idol nhanh chóng thu hút ánh nhìn, đặc biệt khi CORTIS đang là một trong những tân binh sở hữu nhiều tài nguyên mảng thời trang.

Dàn sao đổ bộ show diễn Chanel SS27.

Vẫn khai thác khía cạnh tối giản và trẻ trung giống lần xuất hiện trước tại event Chanel Métiers d'Art 2026 ở Hàn, Keonho mang đến 1 outfit hơi hướng casual luxury. Mỹ nam sinh năm 2008 mặc một chiếc áo khoác da hoặc suede màu nâu caramel, phom suông rộng, cổ bẻ nam tính. Bên trong, nam idol phối cùng áo thun đơn giản, quần trắng ton sur ton tạo nên bản phối khá sạch và dễ nhìn. Điểm hay của set đồ là chiếc áo khoác đóng vai trò tạo chiều sâu, còn set đồ trắng bên trong giúp tổng thể không bị nặng nề.

Keonho là thành viên đầu tiên của CORTIS "đánh lẻ" tại fashion show.

Tuy nhiên, nếu xét trong bối cảnh một show diễn thời trang quy mô lớn, Keonho dù gây ấn tượng với visual điển trai nhưng biểu cảm lại là chưa thực sự thuyết phục. Gương mặt nam idol vẫn hơi thiếu tự tin, luống cuống, ánh mắt và thần thái còn khá “non” trước ống kính truyền thông quốc tế. Có lẽ, việc lần đầu tham dự cá nhân cho show diễn của 1 thương hiệu lớn như Chanel, lại còn là fashion week khiến thành viên CORTIS còn bỡ ngỡ.

Biểu cảm của nam idol vẫn được đánh giá là khá "non".

Thành viên CORTIS qua ống kính Getty Images.

Vương Nhất Bác xuất hiện với tạo hình mang đậm tinh thần thời trang tối giản pha chất cổ điển, với điểm nhấn nằm ở chiếc áo khoác dáng dài màu trắng ngà. Bề mặt áo có họa tiết chữ và những mảng graphic giống trang báo, tạo cảm giác vintage, hoài cổ. Nam đại sứ diện cùng áo sơ mi và quần đen ống rộng hoàn thiện tổng thể. Chiếc túi XL bag cùng kính râm Chanel tạo thêm nét thời trang đường phố và phóng khoáng. Kiểu tóc có độ phồng và hơi rối nhẹ giúp tạo hình ngôi sao xứ Trung thêm phần lãng tử, thanh lịch.

Vương Nhất Bác với chiếc áo độc đáo, lạ mắt tại show Chanel SS27.

Dua Lipa nổi bật trong một bộ váy đỏ với thiết kế mang đậm tinh thần couture và tính trình diễn. Phần thân váy ôm sát cơ thể, được phủ bởi những mảng họa tiết hoa và các đường trang trí dạng dây màu trắng, đỏ, tạo hiệu ứng vừa cầu kỳ vừa quyến rũ. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở phần vai và cổ, nơi những lớp cánh hoa đỏ được xếp dày, tạo cảm giác như một cụm hoa đang nở. Bộ trang phục được phối cùng clutch ánh kim nhỏ, trang sức vàng giúp vẻ ngoài ngôi sao đình đám thêm phần chảnh và kiêu kỳ.

Dua Lipa quyến rũ với mẫu váy đỏ rực rỡ.

Bộ đôi LenaMiu lựa chọn hai phong cách tương phản nhưng vẫn hài hòa. Lena diện áo tank top trắng ôm dáng, phối cùng chân váy xanh lá nổi bật có các mảng đen hình học, tạo cảm giác trẻ trung, hiện đại và hơi hướng cổ điển. Miu Natsha lại mang vẻ thanh lịch hơn với váy đen dáng dài, phần cổ chữ V và thiết kế ôm nhẹ phần thân trên đúng chuẩn tạo hình tiểu thư tài phiệt. 2 mỹ nhân Thái Lan đều để tóc dài uốn sóng tự nhiên, kết hợp với khuyên tai nổi bật, tạo tổng thể nữ tính nhưng vẫn thời thượng, sang trọng.

LenaMiu đúng chuẩn các quý cô Chanel sang chảnh.

Nicole Kidman đầy thanh lịch, quyến rũ với 1 chiếc blazer oversized phối cùng combo quen thuộc quần tất đen, giày cao gót, khoe đôi chân thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Alexa Demie cực slay với set đồ đổ thiết kế trần trám, mang đến hình ảnh quý cô thời thượng.

Ảnh: Instagram, Getty Images.