Tóc sạch sâu, lâu bết nhờ 4 chiêu gội đầu "tuyệt kỹ" của tiệm làm đầu

Thực tế, tóc sạch lâu không chỉ phụ thuộc vào loại dầu gội mà còn nằm ở cách bạn sử dụng sản phẩm.

Không ít người dù gội đầu thường xuyên vẫn nhanh chóng thấy chân tóc bết, xẹp và thiếu độ phồng chỉ sau một ngày. Nguyên nhân đôi khi không nằm ở việc tóc "quá nhiều dầu" mà đến từ chính cách gội chưa thực sự phù hợp. Tại các salon, quy trình làm sạch tóc thường được chú trọng từ trước khi làm ướt tóc cho đến bước dùng dầu xả. Những thao tác tưởng nhỏ này có thể giúp loại bỏ tốt hơn mồ hôi, dầu thừa và bụi bẩn tích tụ, đồng thời hạn chế tình trạng phần chân tóc bị nặng và nhanh xẹp. Dưới đây là 4 bước đơn giản có thể áp dụng ngay tại nhà.

1. Chải tóc trước khi gội

Trước khi xả nước lên tóc, hãy dành khoảng 1-2 phút để chải tóc nhẹ nhàng. Bước này đặc biệt hữu ích với mái tóc dài, dày hoặc dễ rối bởi khi tóc đã thấm nước, các sợi tóc trở nên nặng hơn và dễ vướng vào nhau. Chải trước giúp gỡ những đoạn tóc rối, đồng thời loại bỏ phần tóc đã rụng nhưng vẫn mắc lại trên đầu và một phần bụi bẩn bám trên bề mặt tóc. Khi tóc được gỡ tương đối thông thoáng, dầu gội cũng dễ tiếp xúc với da đầu hơn trong quá trình làm sạch. Tuy nhiên, không nên chải mạnh hoặc giật những nút rối. Hãy dùng lược răng thưa hoặc loại có đầu răng mềm, bắt đầu từ phần ngọn rồi từ từ di chuyển lên thân tóc. Nếu tóc quá rối, có thể chia thành từng phần nhỏ để thao tác nhẹ nhàng hơn.

2. Gội đầu bằng nước ấm

Nhiệt độ nước cũng là một yếu tố đáng chú ý trong quá trình gội đầu. Nước quá lạnh có thể khiến việc hòa tan dầu và sản phẩm tạo kiểu trên tóc kém thuận lợi, trong khi nước quá nóng lại dễ làm da đầu và tóc mất đi lượng dầu tự nhiên cần thiết, từ đó gây cảm giác khô căng hoặc khó chịu. Vì vậy, nước ấm vừa phải thường là lựa chọn dễ chịu hơn để bắt đầu quy trình. Trước khi dùng dầu gội, hãy xả kỹ tóc và da đầu bằng nước ấm trong khoảng 30-60 giây để làm ướt hoàn toàn, đồng thời giúp bụi bẩn và dầu thừa trên bề mặt được cuốn trôi phần nào. Sau đó mới cho dầu gội ra lòng bàn tay, tạo bọt và đưa lên da đầu. Quan trọng nhất vẫn là tránh dùng nước quá nóng, đặc biệt với người có da đầu nhạy cảm hoặc tóc đã qua nhuộm, uốn, tẩy.

3. Gội đầu 2 lần

Gội hai lần là một trong những thao tác thường xuất hiện trong quy trình làm sạch tóc tại salon, nhưng không có nghĩa mọi người đều bắt buộc phải làm như vậy mỗi ngày. Lần gội đầu tiên có nhiệm vụ chính là loại bỏ lớp dầu, mồ hôi, bụi bẩn và sản phẩm tạo kiểu tích tụ trên da đầu. Sau khi xả sạch, một lượng dầu gội nhỏ ở lần thứ hai có thể tạo bọt dễ dàng hơn và giúp làm sạch kỹ hơn. Đây là lý do nhiều người nhận thấy lần gội thứ hai tạo nhiều bọt hơn dù dùng ít dầu gội hơn. Tuy nhiên, nếu tóc và da đầu khô, bạn không nhất thiết phải gội hai lần trong mọi lần gội. Ngược lại, với người có da đầu dầu, thường xuyên dùng sản phẩm tạo kiểu hoặc vừa vận động nhiều, bước gội thứ hai có thể hữu ích. Hãy điều chỉnh tần suất dựa trên tình trạng thực tế thay vì cố định một công thức cho tất cả mọi người.

4. Chỉ dùng dầu xả cho phần thân và ngọn tóc

Một lỗi khá phổ biến là thoa dầu xả từ chân tóc đến toàn bộ đầu với mong muốn tóc càng mềm càng tốt. Tuy nhiên, dầu xả vốn được thiết kế chủ yếu để làm mềm và hỗ trợ gỡ rối phần thân, ngọn tóc – những khu vực thường chịu nhiều ma sát và tổn thương hơn. Nếu thoa quá sát da đầu, đặc biệt với mái tóc mảnh hoặc da đầu dễ tiết dầu, sản phẩm có thể khiến phần chân tóc có cảm giác nặng và nhanh xẹp hơn. Sau khi gội sạch dầu gội, hãy vắt bớt nước trên tóc rồi lấy một lượng dầu xả vừa đủ, tập trung từ khoảng giữa thân tóc đến ngọn. Có thể dùng tay vuốt nhẹ hoặc dùng lược răng thưa để sản phẩm phân bố đều, sau đó chờ theo thời gian hướng dẫn trên bao bì và xả thật kỹ. Phần chân tóc chỉ cần được làm sạch bằng dầu gội là đủ đối với đa số trường hợp.

Thực tế, tóc sạch lâu không chỉ phụ thuộc vào loại dầu gội mà còn nằm ở cách bạn sử dụng sản phẩm. Chải tóc trước khi gội, làm ướt kỹ bằng nước ấm vừa phải, điều chỉnh số lần gội theo mức độ dầu và tập trung dầu xả vào thân, ngọn tóc là những thay đổi đơn giản nhưng có thể giúp quy trình chăm sóc tóc khoa học hơn. Nếu da đầu vẫn nhanh bết dù đã gội đúng cách, hãy xem lại dầu gội, sản phẩm tạo kiểu, tần suất gội và cả những yếu tố như mồ hôi, mũ bảo hiểm hoặc thói quen chạm tay lên tóc. Đặc biệt, nếu da đầu tiết dầu bất thường đi kèm ngứa, bong vảy hoặc rụng tóc nhiều, nên tìm nguyên nhân cụ thể thay vì chỉ tăng số lần gội.