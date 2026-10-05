Người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới nhận cả tá chê bai sau màn trình diễn khoe vóc dáng

Catwalk cho show Miu Miu SS27, Gigi Hadid bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Là một trong những người mẫu có cát-xê cao nhất thế giới, Gigi Hadid mỗi lần sải bước trên đường băng đều dễ dàng trở thành tâm điểm bàn tán của giới mộ điệu. Từ thần thái, kỹ năng catwalk cho đến vóc dáng, mọi khía cạnh trong màn trình diễn của ngôi sao sinh năm 1995 đều nhận được sự chú ý. Màn xuất hiện của Gigi tại show Miu Miu thuộc mùa mốt Xuân Hè 2027 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, thay vì chỉ nhận về những lời khen, nữ siêu mẫu lần này lại gây tranh luận xoay quanh thân hình. Bên cạnh đó, tạo hình cùng thần sắc của người đẹp cũng khiến nhiều người xem bày tỏ sự thất vọng.

Gigi Hadid sải bước trên sàn catwalk của Miu Miu. (Nguồn: marieclairefr)

Tại show Miu Miu, Gigi Hadid diện 1 chiếc bra top thể thao màu xám đậm, để lộ hoàn toàn phần vai, cánh tay và vòng eo khá rõ. Vóc dáng của nữ siêu mẫu vẫn ghi điểm bởi sự thon gọn, khỏe khoắn, đặc biệt là phần cách tay săn chắc và bụng phẳng, rõ cơ cho thấy cô vẫn duy trì hình thể khá tốt. Tuy nhiên, những nốt ruồi với kích thước và vị trí khác nhau trên vùng da xưng quanh phần bụng lại trở thành chi tiết gây bùng nổ tranh cãi. Có người khen cho sự yêu và trân trọng vẻ đẹp tự nhiên của Gigi. Ngược lại, một số bình luận lại cho rằng Gigi nên kiểm tra da liễu để theo dõi các vết nốt ruồi, hoặc dùng đến phương pháp laser để loại bỏ giúp body trở nên mịn màng hơn.

Những nốt đốm trên cơ thể Gigi trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Chưa hết, kiểu tóc búi thấp với phần mái đánh rối khiến nhiều người nhận xét trông diện mạo của Gigi xuề xòa như vừa mới ngủ dậy. Đáng chú ý, biểu cảm và thần sắc của siêu mẫu đình đám khi walk cũng khá mệt mỏi, đôi mắt hơi thiếu sức sống càng làm màn xuất hiện trở nên kém cuốn hút. Tạo hình này khiến nhiều người xem nhận xét nữ siêu mẫu đang lão hóa, già dặn hơn so với tuổi 31.

Không chỉ body, tạo hình và biểu cảm của Gigi Hadid cũng không chinh phục được người xem.

Netizen tranh luận trái chiều trước những đoạn video catwalk của siêu mẫu triệu đô.

Thực chất, những đốm sẫm màu xuất hiện khá rõ trên cơ thể Gigi Hadid là các nốt ruồi và vết bớt tự nhiên, tập trung nhiều ở vùng bụng và thân trên. Đây vốn là một phần đặc điểm nhận diện ngoại hình của nữ siêu mẫu, nhưng từng trở thành chủ đề gây tranh cãi trong làng thời trang. Siêu mẫu hàng đầu thế giới từng xuất hiện trong nhiều bộ ảnh thời trang với các dấu vết tự nhiên được giữ nguyên, cho thấy chúng hoàn toàn có thể được xem như một nét riêng thay vì khuyết điểm cần che giấu.

Gigi Hadid không giấu hay muốn xóa bỏ những vết tích tự nhiên trên cơ thể mình.

Năm 2016, khi Gigi xuất hiện trên trang bìa Vogue China, những nốt ruồi đặc trưng trên cơ thể cô được chỉnh sửa và xóa gần như hoàn toàn bằng công nghệ hậu kỳ. Hành động này lập tức khiến người hâm mộ chú ý, bởi các dấu vết tự nhiên vốn đã gắn liền với hình ảnh của Gigi trong nhiều năm. Đáng nói, bản thân nữ siêu mẫu từng thể hiện sự yêu thích đối với những vết bớt và nốt ruồi của mình, đồng thời không đồng tình với việc chúng bị loại bỏ khỏi các bức ảnh thời trang. Vì thế, việc những đặc điểm này tiếp tục lọt vào tầm ngắm trong các hình ảnh mới một lần nữa cho thấy tiêu chuẩn hình thể của làng mốt đôi khi khắt khe đến mức cả những dấu ấn rất riêng trên cơ thể cũng bị soi xét. Tuy nhiên, đây hoàn toàn là những đặc điểm tự nhiên và không nên mặc định là khuyết điểm ngoại hình.

Trang bìa trên Vogue Trung từng gây tranh cãi khi xóa hết những vết nốt ruồi của Gigi Hadid.

Ảnh: Instagram.