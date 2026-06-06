TPHCM tặng căn hộ cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư

Ở tuổi 106, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư nhận được món quà đặc biệt từ TPHCM - một mái nhà để tiếp tục viết, nghiên cứu và lưu giữ di sản cho hậu thế

Ngày 6-6, được sự ủy quyền của Thành ủy TPHCM, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh tổ chức Lễ trao tặng căn hộ cho nhà nghiên cứu 106 tuổi Nguyễn Đình Tư.

Buổi lễ diễn ra trong dịp kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6.6.1941-6.6.2026), 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976-2.7.2026).

Ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Sự kiện không chỉ là sự quan tâm, chăm lo của Đảng bộ và chính quyền thành phố, phường Bình Thạnh đối với thế hệ người cao tuổi, mà còn là sự tri ân sâu sắc, sự trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến không mệt mỏi suốt đời của một học giả, một nhà biên khảo đại thụ đã dành cả cuộc đời để làm sống dậy những giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất Sài Gòn - TPHCM.

Căn nhà có giá trị hơn 3,4 tỉ đồng do Thành ủy TPHCM trao tặng. Đảng bộ phường Bình Thạnh, phường Bình Lợi Trung và các nhà hảo tâm chung tay trang bị một số vật dụng cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, sinh hoạt của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Sự trân trọng, lời tri ân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường Bình Thạnh, cho biết vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư.

Trong cuộc gặp gỡ đó, cụ Nguyễn Đình Tư đã bày tỏ mong muốn có một không gian thuận tiện hơn để lưu giữ các công trình nghiên cứu của mình, đồng thời tạo điều kiện cho những người có nhu cầu tìm hiểu, học tập sau này.

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư trong căn nhà mới. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Từ nguyện vọng ấy, lãnh đạo TPHCM đã quyết định trao tặng cụ một căn hộ cùng bộ máy vi tính nhằm hỗ trợ tốt nhất cho việc nghiên cứu, hoàn thiện những công trình còn đang ấp ủ. Đây cũng là điều kiện để cụ có nơi ở khang trang hơn, tiếp tục sống vui, sống khỏe và cống hiến.

Theo ông Vũ Ngọc Tuất, lãnh đạo thành phố và Đảng ủy phường Bình Thạnh đã phối hợp cùng gia đình tìm kiếm, lựa chọn căn hộ phù hợp để trao tặng cụ. Sau thời gian khảo sát, địa phương đã chọn được căn hộ tại Chung cư 482A Nơ Trang Long, thuộc phường Bình Lợi Trung.

Bộ máy vi tính mới dành cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: NGUYỄN PHAN

Ông Vũ Ngọc Tuất cho biết thêm, trước đó cụ Nguyễn Đình Tư từng mong muốn được ở trên địa bàn phường Bình Thạnh - nơi ông gắn bó nhiều năm qua. Tuy nhiên, sau quá trình tìm kiếm và cân nhắc, căn hộ hiện nay được đánh giá là phù hợp nhất với nhu cầu sinh hoạt và nghiên cứu của cụ.

"Đây là tình cảm và món quà đầy ý nghĩa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TPHCM dành cho cụ. Đó cũng là sự trân trọng, lời tri ân đối với những đóng góp to lớn của cụ cho TPHCM nói riêng và đất nước nói chung thông qua các công trình nghiên cứu lịch sử, văn hóa" - ông Vũ Ngọc Tuất nhấn mạnh.

Ông cũng bày tỏ mong muốn nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư tiếp tục hoàn thành những công trình còn dang dở, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc và thành phố.

"Cái lộc quý giá mà không phải ai cũng có được"

Đón nhận tình cảm của lãnh đạo các cấp, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư xúc động gửi lời cảm ơn đến bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Theo ông, chính bà là người đã kết nối để lãnh đạo thành phố nhiệm kỳ trước đến thăm, động viên "một người vô danh tiểu tốt" như ông, mang lại cho ông niềm xúc động sâu sắc.



"Các lãnh đạo thành phố cũng động viên tôi tiếp tục nghiên cứu, viết sách. Và rồi sau đó tôi đã có được hai giải Nhất Giải thưởng Sách quốc gia - một điều rất đặc biệt" - ông chia sẻ.

Phường Bình Lợi Trung tặng quà cho nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư. Ảnh: PHAN ANH

Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cũng bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, TPHCM đã dành cho ông trong dịp Tết Bính Ngọ vừa qua - điều mà ông cho rằng chưa từng nghĩ mình sẽ có được trong cuộc đời.

Nhắc lại buổi gặp gỡ với đoàn công tác Trung ương, cụ Nguyễn Đình Tư cho biết khi chứng kiến nơi ở và làm việc còn chật hẹp, đoàn đã lắng nghe tâm tư của ông về mong muốn có một không gian rộng rãi hơn để lưu giữ sách vở, tư liệu nghiên cứu cùng những hiện vật lịch sử mà ông tích lũy suốt nhiều năm.

Ông cho biết mình luôn mong có một nơi đủ rộng để sau này có thể trở thành nhà lưu niệm, lưu giữ toàn bộ sách đã biên soạn, các công trình nghiên cứu, tài liệu sưu tầm cũng như những kỷ vật được các cơ quan, đơn vị trao tặng trong suốt cuộc đời làm nghề.

"Nhận được căn nhà mới do TPHCM trao tặng, tôi thấy vô cùng vinh dự khi được hưởng một cái lộc quý giá mà không phải ai cũng có được" - nhà nghiên cứu 106 tuổi bộc bạch.

Ông cũng gửi lời cảm ơn lãnh đạo phường Bình Thạnh đã tận tình tìm kiếm cho mình một nơi ở yên tĩnh, phù hợp với công việc nghiên cứu và viết sách. Chuyển đến nơi ở mới, ông mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của chính quyền phường Bình Lợi Trung để có thể "an cư, lạc nghiệp", tiếp tục theo đuổi các công trình đang thực hiện.

Chia sẻ về cuộc đời mình, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư cho biết tuổi thơ của ông gắn liền với nhiều khó khăn, từng nhiều lần phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo. Tuy vậy, ông luôn tin rằng chỉ có học tập mới mở ra tương lai và mang lại tri thức để bước vào đời.

Một số hình ảnh căn nhà mới của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư: