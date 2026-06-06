Người quay clip và chia sẻ lên mạng xã hội không ngờ video 22 giây của mình lại nhận được nhiều sự quan tâm đến vậy từ cộng đồng mạng.

Đoạn clip 22 giây ghi lại diễn biến sự việc trong quán bún chả ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đang gây chú ý trên mạng xã hội thời gian này. Theo nội dung đoạn clip thì thời điểm đó, một cặp đôi nam nữ ngoại quốc đang dùng bữa tại quán bún chả. Đúng thời điểm này, vị du khách nữ có dấu hiệu mệt mỏi, chóng mặt như bị say nắng.

Thấy vậy, hai nữ nhân viên trung tuổi của quán đã tiến đến, ra hiệu muốn giúp đỡ. Vị khách bàn bên đã hỗ trợ phiên dịch và hai nữ nhân viên bắt đầu xoa bóp, bôi dầu gió cho cô gái. Sau đó, may mắn nữ du khách đã dần hồi tỉnh và có thể tiếp tục thưởng thức món bún chả. Cô gái và người bạn đi cùng đã liên tục nói lời cảm ơn tới hành động của 2 nhân viên lớn tuổi.

Nữ du khách mệt lả giữa quán bún chả, nhân viên lập tức có hành động, mọi người lấy điện thoại quay

Được biết, khoảnh khắc rất đáng yêu này được cô gái Nguyễn Thị Quỳnh (sinh năm 2006, nhân viên part-time tại quán) ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Liên quan tới nội dung đoạn clip trên, Quỳnh cũng đã có những chia sẻ chi tiết trên Tri Thức - News.

Theo lời kể của Quỳnh thì sự việc diễn ra vào ngày 31/5, thời điểm đó cô đang làm việc ở tầng 2. Khi nghe thấy tiếng các cô trong quán nói chuyện, Quỳnh đã xuống xem và chứng kiến cảnh tượng đó.

Nữ du khách có dấu hiệu bị say nắng, được các nữ nhân viên lớn tuổi trong quán giúp đỡ.

Không cần những lời lẽ hoa mỹ hay hành động lớn lao, sự quan tâm chân thành của 2 nữ nhân viên đã vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ. Có lẽ, điều đọng lại trong ký ức của nữ du khách không chỉ là hương vị bún chả Hà Nội, mà còn là sự tử tế của những con người xa lạ. Một khoảnh khắc rất đỗi giản dị, nhưng đủ để khiến người xem mỉm cười hạnh phúc và thêm tin rằng, sự nhiệt tình, hiếu khách của người Việt Nam luôn là món quà đẹp nhất dành cho những người ghé thăm dải đất này.