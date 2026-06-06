Xác minh việc bán thịt mèo đội lốt cầy hương

Mạng xã hội xôn xao hình ảnh một người phụ nữ bán thịt cầy hương ven đường tại xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang. Nhưng khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, người này thừa nhận đây là thịt mèo đã chặt bỏ đầu.

Sáng ngày 6/6, Hạt Kiểm lâm khu vực XIII (Chi cục Kiểm lâm Tuyên Quang) cho hay đơn vị đã cử cán bộ xuống địa bàn xã Minh Tân xác minh thông tin người dân bán thịt cầy hương ven đường lên Cao nguyên đá Đồng Văn .

Theo đó, nhiều tài khoản mạng xã hội phản ánh việc một số du khách khi đi qua địa bàn xã Minh Tân đã mua thịt được người bán giới thiệu là thịt cầy hương với giá từ 500.000 đến 800.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau khi mang về sử dụng, họ nghi ngờ đây thực chất là thịt mèo.

Người phụ nữ bán thịt mèo chặt đầu ven đường. Ảnh chụp từ clip.

Theo phản ánh, phần thịt được bày bán đã bị chặt bỏ đầu và chân nên khó nhận biết nguồn gốc. Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực XIII cho hay, ngay sau khi tiếp nhận thông tin có dấu hiệu buôn bán động vật hoang dã, đơn vị đã cử lực lượng xuống địa bàn kiểm tra.

Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ thừa nhận đang bán thịt mèo chứ không phải thịt thú rừng . Để chứng minh, người này đã xuất trình một túi chứa phần đầu và chân mèo được giữ lại sau khi sơ chế.

“Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây không phải động vật hoang dã nên không thuộc thẩm quyền xử lý của kiểm lâm. Chúng tôi đã nhắc nhở người bán không được cung cấp thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm cho khách hàng. Việc xử lý hành vi gian dối trong hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền của lực lượng quản lý thị trường và các cơ quan chức năng liên quan”, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực XIII cho biết.

Anh T.H., một người dân sinh sống tại xã Minh Tân cho hay, lợi dụng tâm lý du khách muốn mua các sản vật lạ mang về làm quà, một số người đã quảng cáo sai sự thật để bán hàng với giá cao hơn.

“Không chỉ thịt thú rừng, trước đây từng có trường hợp người bán ốc bươu vàng nhưng giới thiệu với du khách là ốc ruộng để dễ tiêu thụ”, anh T.H. cho hay.

Nhiều ý kiến cho rằng, việc một số cá nhân gian dối trong buôn bán không chỉ gây thiệt hại cho du khách mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh người dân vùng cao vốn được biết đến với sự chân chất, hiếu khách. Nếu không được chấn chỉnh kịp thời, những hành vi này có thể tác động tiêu cực đến môi trường du lịch và làm giảm niềm tin của du khách đối với các điểm đến địa phương.