TPHCM: Lời khai của tài xế xe tải chở 2 cọc bê tông trên nóc thùng xe

Mức phạt tài xế và chủ xe phải chịu là hơn 31 triệu đồng sau khi vi phạm giao thông trên đường Thới An 16.

Ngày 6-6, Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đã xử lý tài xế L.V.N (40 tuổi, ngụ Thanh Hóa) do chở cọc bê tông trên nóc thùng xe gây mất an toàn giao thông.

Xe tải chở hai cọc bê tông nhưng không ràng buộc.

Trước đó, Đội CSGT An Sương (thuộc Phòng CSGT) phát hiện clip ghi lại xe ô tô tải chở 2 cọc bê tông dài trên nóc thùng xe, lưu thông trên đường trong tình trạng không được chằng buộc chắc chắn, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

CSGT xác định vụ việc xảy ra vào lúc 6 giờ 15 phút ngày 1-6 trên đường Thới An 16 nên mời tài xế N. đến trụ sở làm việc.

Tại trụ sở công an, tài xế khai nhận đã chuyển 2 cọc bê tông có tổng khối lượng khoảng 600 kg, chiều dài mỗi cọc hơn 5 m đặt trên nóc thùng xe nhưng không chằng buộc bảo đảm an toàn.

Số cọc bê tông là tài xế nhận chở thuê vào một hẻm gần đó và chủ quan cho rằng quãng đường ngắn nên không thực hiện việc chằng buộc hàng hóa.

Đội CSGT An Sương lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế N. về các hành vi: chở hàng trên nóc thùng xe; chở hàng vượt phía trước, phía sau thùng xe quá quy định; vận chuyển hàng hóa phải chằng buộc nhưng không chằng buộc.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi trên, tài xế N. sẽ bị phạt 11,8 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, chủ phương tiện cũng bị lập biên bản xử phạt 20 triệu đồng về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên.