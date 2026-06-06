Công an TPHCM đang tìm thân nhân thi thể trôi ở khu vực chân cầu Bình Lợi

Thi thể trong độ tuổi từ 25-35, áo sơ mi trắng dài tay và quần tây đen được tìm thấy ở khu vực chân cầu Bình Lợi.

Ngày 6-6, Công an TPHCM cho biết đang tìm thân nhân thi thể được người dân phát hiện tại khu vực chân cầu Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung.

Hiện trường vụ việc.

Chiều 5-6, người dân phát hiện một thi thể nam giới trôi trên sông Sài Gòn, đoạn dưới chân cầu Bình Lợi nên trình báo lực lượng chức năng.

Công an phường Bình Lợi Trung phối hợp Công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu xác định nạn nhân trong độ tuổi từ 25-35, áo sơ mi trắng dài tay và quần tây đen. Nạn nhân đã tử vong khoảng 2 ngày trước khi được phát hiện, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Công an TPHCM đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến nạn nhân thì liên hệ cán bộ điều tra viên Trần Anh Tuấn qua số điện thoại 0567162322 để phối hợp xác minh, làm rõ vụ việc.