Người dân đi đánh cá phát hiện thi thể cô gái mất tích

Sau khi thông báo cho nhà máy thủy điện trên sông Sê San đóng cửa xả tràn, người dân đi đánh cá trên sông Sê San phát hiện thi thể chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú làng Kloong, xã Ia O, tỉnh Gia Lai) bị mất tích trước đó.

Ngày 6/6, UBND xã Ia O cho biết, đã bàn giao thi thể chị Đ.T.H.M. (SN 2002, trú làng Kloong, xã Ia O) bị cuốn trôi trên sông Sê San cho gia đình sau hơn một ngày mất tích.

Trước đó, chiều 4/6, chị Đ.T.H.M. cùng gia đình ăn uống ở bãi đá gần bờ sông Sê San thuộc làng Bi, xã Ia O. Trong lúc xuống gần sông để chơi, chị M. không may bị trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu. Mọi người có mặt tại đây xuống cứu, tìm kiếm nhưng không thấy.

Khúc sông nơi chị M. được tìm thấy.

Nhận được tin báo, UBND xã Ia O chỉ đạo các lực lượng, phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Gia Lai, người dân tổ chức tìm kiếm . Nhưng do đoạn sông rộng, nước sâu, địa hình rất phức tạp với nhiều luồng nước xoáy chảy xiết, nhiều đá nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm ở nhiều khu vực, đồng thời thông báo cho nhà máy thủy điện đóng cửa xả tràn. Đến khuya 5/6, người dân đi đánh cá trên sông Sê San phát hiện một thi thể là nữ giới. Xác định thi thể là chị M., cơ quan chức năng đã bàn giao cho gia đình để mai táng. Vị trí được phát hiện cách hiện trường chị M. mất tích khoảng 6 km.