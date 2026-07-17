TP.HCM sắp có màn hình LED khổng lồ hơn 1.000 m² cho 10.000 người xem chung kết World Cup

Một không gian lễ hội quy mô lớn đang được gấp rút hoàn thiện bên bờ sông Sài Gòn, chuẩn bị đón hàng nghìn người theo dõi trận đấu cuối cùng của World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha.

Những ngày này, tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM, một sân khấu ngoài trời cùng hàng loạt khu trải nghiệm đang được gấp rút thi công để phục vụ người hâm mộ trong dịp chung kết FIFA World Cup 2026.

Theo thông tin từ Coca-Cola Việt Nam, quá trình chuẩn bị được bắt đầu từ ngày 13/7. Điểm nhấn của toàn bộ khu vực là hệ thống màn hình LED có tổng diện tích khoảng 1.000 m², được sử dụng để trình chiếu trực tiếp trận chung kết World Cup.

Bên cạnh sân khấu chính, khuôn viên sự kiện còn được chia thành nhiều phân khu, gồm khu vận động thể chất, không gian giao lưu cộng đồng, khu ẩm thực quốc tế và khu cắm trại ngoài trời.

Toàn bộ không gian được thiết kế với sức chứa lên tới 10.000 người. Các hạng mục đang được hoàn thiện để vừa đáp ứng yêu cầu trình diễn, vừa phục vụ lượng lớn khán giả ở lại trong nhiều khung giờ liên tục.

Đây là một phần của sự kiện “24h Trọn Vẹn Cảm Xúc cùng Coca-Cola”, mô hình lễ hội văn hóa – thể thao lần đầu được Coca-Cola Việt Nam tổ chức riêng cho cộng đồng người hâm mộ bóng đá.

Theo kế hoạch, chương trình bắt đầu từ 8h sáng ngày 19/7 và kéo dài đến sáng 20/7. Trong thời gian chờ trận chung kết diễn ra, người tham dự có thể tham gia các trò chơi vận động, giao lưu cộng đồng, thưởng thức ẩm thực và theo dõi các tiết mục âm nhạc ngoài trời.

Chương trình nghệ thuật có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ như Trang Pháp, Bùi Công Nam, RHYDER, Quang Hùng MasterD cùng một số khách mời khác.

Đáng chú ý, trong khung giờ từ 21h đến 23h ngày 19/7, Coca-Cola phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 từ đầu cầu Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Sau phần biểu diễn và các hoạt động cộng đồng, người hâm mộ sẽ tiếp tục ở lại khu vực sân khấu để theo dõi trực tiếp trận chung kết FIFA World Cup 2026 trên màn hình LED lớn.

Đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết doanh nghiệp kỳ vọng sự kiện sẽ tạo ra một không gian xem bóng đá mang tính cộng đồng, kết nối trực tiếp khoảng 10.000 người tại TP.HCM và tiếp cận thêm hàng triệu khán giả thông qua chương trình truyền hình.

Đây cũng là một trong những hoạt động lớn nhất của Coca-Cola Việt Nam trong mùa World Cup năm nay. Trước đó, thương hiệu này từng thực hiện nhiều chương trình gắn với bóng đá tại Việt Nam, trong đó có các lần phối hợp đưa cúp vàng FIFA World Cup tới Việt Nam vào các năm 2010, 2014 và 2023.