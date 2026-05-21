Ngày 21/5, Công an TP.HCM cho biết, Công an phường Tân Sơn Nhất vừa phối hợp với các đơn vị liên quan ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm tại các cơ sở kinh doanh nhạy cảm trên địa bàn nhằm thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn.

Trước đó, Công an phường Tân Sơn Nhất tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở hoạt động kinh doanh loại hình beer club, các căn hộ, nhà cho thuê, trên địa bàn. Qua đó, phát hiện sai phạm tại cơ sở hoạt động kinh doanh loại hình beer club Công ty TNHH dịch vụ Đức Duy Food - Chi nhánh SITDAT địa chỉ số 1325-1327-1329-1331 Hoàng Sa (phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM)

Cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống quy mô 96 bàn, có phát nhạc, tổng số nhân viên thời điểm kiểm tra gồm 20 nam, 14 nữ, số lượng khách gồm 591 người. Qua kiểm tra cơ sở chưa xuất trình hợp đồng lao động; sổ quản lý lao động khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Công an tiến hành thử kiểm tra ma túy trong nước tiểu đối với 625 người bao gồm khách và nhân viên. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 3 đối tượng dương tính với ma túy.