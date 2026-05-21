Nam thanh niên túm tóc đánh nữ nhân viên quán trà sữa Bingxue vì "hết kem": Hành động của 2 nam nhân viên chứng kiến gây tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ nhân viên bán hàng tại quán trà sữa bị nam thanh niên hành hung ngay trong quán khiến nhiều người bức xúc. Theo thông tin chia sẻ, sự việc xảy ra tại cửa hàng trà sữa BingXue ở thôn Tân Hội, xã Tân Chi, tỉnh Bắc Ninh.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, vào khoảng 22h52 ngày 12/3, một nam thanh niên bước vào quán hỏi mua kem. Thời điểm này, quán đã đóng cửa, các nhân viên đang dọn dẹp và vệ sinh nên nữ nhân viên đứng quầy nhẹ nhàng thông báo: “Đóng cửa rồi ạ”.

Tuy nhiên, vị khách vẫn liên tục yêu cầu quán phải bán kem cho mình. Khi nữ nhân viên tiếp tục giải thích: “Bên em hết kem rồi ạ”, nam thanh niên bất ngờ nổi nóng nói lớn "phải có kem", hất đổ màn hình bán hàng và vơ đồ đạc trên quầy ném mạnh về phía cô gái.

Chưa dừng lại, người này còn lao thẳng vào bên trong quầy, liên tục chửi bới rồi dùng tay túm tóc, ghì nữ nhân viên lên quầy phía sau. Đối tượng sau đó tiếp tục đánh mạnh vào mặt, bóp cổ khiến cô gái gần như không thể phản kháng.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, trong quán còn có hai nam nhân viên khác đang thu dọn đồ đạc. Tuy nhiên, trước hành vi hung hãn của nam thanh niên, cả hai đều lùi ra ngoài, không dám can thiệp. Mãi sau mới có một người tiến lại gần can ngăn nhưng tình hình không được cải thiện đáng kể.

Dù bị hành hung, nữ nhân viên vẫn cố giữ bình tĩnh, liên tục nói: “Anh đợi em một tí”, song vẫn tiếp tục bị đối tượng ghì cổ lên bàn.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi côn đồ của nam thanh niên, đồng thời tranh cãi gay gắt về phản ứng của hai nam nhân viên có mặt tại hiện trường.

Nhiều người cho rằng việc sợ hãi trước đối tượng hung hãn là điều dễ hiểu, tuy nhiên việc gần như đứng ngoài, để mặc nữ đồng nghiệp bị hành hung ngay trước mắt khiến dư luận khó hiểu và bức xúc. Không ít ý kiến đặt câu hỏi vì sao hai nam nhân viên không quyết liệt can ngăn hoặc tìm cách hỗ trợ cô gái trong lúc nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng chỉ vì không mua được kem mà sẵn sàng hành hung nhân viên nữ là hành động khó chấp nhận, cần bị xử lý nghiêm.