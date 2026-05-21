Người phụ nữ bán vé số gặp tai nạn tử vong ở TPHCM

Anh Vũ, Theo nld.com.vn 20:45 21/05/2026
Va chạm giữa xe tải và xe đạp khiến người phụ nữ bán vé số ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Ngày 21-5, Công an phường Trung Mỹ Tây, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường tai nạn.

Khoảng 15 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số TP Đà Nẵng chạy trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, hướng từ Quốc lộ 22 đi đường Tô Ký. Khi đến khu vực ngã tư đường Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây tài xế cho xe rẽ phải để về hướng cầu vượt Quang Trung thì xảy ra va chạm với xe đạp của một phụ nữ.

Cú va chạm khiến người phụ nữ ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Xe tải sau đó đã dừng lại.

Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp Phòng CSGT, Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định nạn nhân tên N.T.B, 60 tuổi. Thời điểm trên, người phụ nữ đang đi bán vé số.

Lực lượng chức năng sau đó đến hiện trường làm rõ.

