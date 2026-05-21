Công an TPHCM nói gì về tình trạng lao vào đánh nhau sau va chạm giao thông?

Chiều 21-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt vấn đề thời gian gần đây, trên địa bàn TPHCM xảy ra một số vụ việc người tham gia giao thông sau va chạm đã không giữ được bình tĩnh, thiếu kiềm chế cảm xúc, dẫn đến cự cãi, đánh nhau, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự.

Đáng chú ý, nhiều vụ việc dù xuất phát từ va chạm nhỏ nhưng do hành xử bộc phát, sử dụng bạo lực đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, tác động tiêu cực đến văn hóa ứng xử nơi công cộng.

Phóng viên dẫn chứng trong 3 tháng gần đây, Công an TPHCM đã khởi tố 3 vụ án "Cố ý gây thương tích", 12 vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan các vụ việc va chạm giao thông. Số vụ đều tăng so với 3 tháng liền kề.

Một vụ đánh nhau sau va chạm giao thông

Trước phản ánh của phóng viên, đại diện Công an TPHCM cho biết đây là thực trạng đáng lo ngại, phản ánh ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của một bộ phận người còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, chỉ vì nóng giận nhất thời, các bên đã có hành vi vượt quá giới hạn, từ vi phạm hành chính chuyển sang vi phạm hình sự, gây hậu quả cho bản thân, gia đình và xã hội.

Theo đại diện Công an TPHCM, đối với các hành vi sau va chạm giao thông, tùy tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài các hành vi vi phạm hành chính thông thường, những trường hợp tụ tập đông người gây mất trật tự; kích động, thách thức; sử dụng hung khí, vật dụng nguy hiểm để đánh nhau; đuổi đánh giữa đường; đập phá phương tiện; cản trở giao thông; phát trực tiếp, quay clip câu view nhằm kích động dư luận hoặc cổ súy bạo lực… Đều có thể bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của pháp luật về các hành vi như "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích", "Hủy hoại tài sản", "Chống người thi hành công vụ"… tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi không may xảy ra va chạm giao thông cần hết sức bình tĩnh, tuyệt đối không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Các bên nên ưu tiên bảo đảm an toàn, trao đổi ôn hòa, cấp cứu người bị nạn, liên hệ lực lượng chức năng hoặc cơ quan bảo hiểm để phối hợp xử lý theo quy định.

Người dân không nên tụ tập, cổ vũ, quay clip phát tán lên mạng xã hội với mục đích câu view, kích động dư luận hoặc làm phức tạp tình hình.

Đồng thời, người dân cần nghiêm túc chấp hành Luật giao thông đường bộ; quy định "đã uống rượu, bia thì không lái xe", không điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Công an TPHCM khuyến cáo mỗi người cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Chỉ một phút nóng giận, thiếu kiểm soát hành vi cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng, bị xử lý hình sự, ảnh hưởng tương lai của chính mình và gây mất an ninh trật tự xã hội.