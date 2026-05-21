Khởi tố 23 đối tượng liên quan đến CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV...: Có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin mới tốt nghiệp

Trong bản tin Thời sự tối ngày 21/5 trên VTV1 đã cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan đến nhiều trang web phát lậu bóng đá như: CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV.

Cụ thể, 23 đối tượng của nhiều trang web vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về các tội: Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đường dây có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành thông qua các website CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV với các bình luận viên được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Cay...

Nhóm đối tượng thu và phát lậu bình luận của các giải bóng đá hàng đầu trên thế giới và các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham gia. Các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Lợi nhuận của nhóm đối tượng chủ yếu thông qua việc quảng cáo các trang cá độ bóng đá, đặc biệt là đăng các nội dung quảng cáo khi trận bóng đang diễn ra có đông người xem. Nhóm đối tượng hoạt động từ đầu năm 2024, chủ yếu với hình thức trực tuyến và đa phần không quen biết nhau.

Mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn; thanh toán trả lương thông qua các ví điện tử ẩn danh. Trong nhóm đối tượng bị khởi tố, có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin vừa ra trường.

Đại uý Lê Văn Trường, Đội trưởng Đội 3, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin:

"Các đối tượng này đã lập ra một số trang web và lấy địa chỉ server nước ngoài. Sau đó, các đối tượng bắt thu phát sóng, mua một số thiết bị thu phát sóng từ nước ngoài về và trình chiếu phát lậu trên một số trang web... như CakhiaTV, Rakhoi.TV và CaheoTV.

Đường link chính của các trang web này sẽ thường xuyên thay đổi do cơ quan chức năng chặn. Doanh thu chủ yếu là từ quảng cáo các trang cá độ bóng đá, như từ các nhà 8XBET hoặc FB88, OKX, OK9... và nhiều nhà cái khác. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm đấu tranh làm rõ.”